Gizem dolu olduğu düşünülen ama mantıklı açıklaması olan 10 olay

İşte dünya çapında üne kavuşan sır dolu olaylara mantık çerçevesinde bakıldığında ortaya çıkan sonuçlar...

Dünyanın en gizemli olayları

1 / 34 EKİN HALKALARI İlk ekin halkası 1966 yılında Avustalyalı şeker kamışı çiftçisi tarafından tespit edildi. Tespiti yapan çiftçi, halkaların yakınlarında uzay gemileri gördüğünü öne sürdü.

2 / 34 Ekin halkaları genellikle gece yapıldığı düşünülen ve sık sık uzaylılarla ilişkilendirilen bir olay. Ekin halkalarının ortaya çıktığı ilk tarihin, bilim kurgu ve uzaylı filmlerinin popüler olduğu zamanlara denk düşmesi ve ilerleyen zamanlarda daha karmaşık yapı alması bu oluşumların insanlar tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor.

3 / 34 1991 yılında İngiltere'nin Southampton kentinde yaşayan iki kafadar, 15 senedir sahte ekin halkaları oluşturduğunu itiraf etmişti. İkili, 12 metrelik büyüklüğünde bir çemberi yalnızca 15 dakikada yaptıklarını söylemişti.

4 / 34 UFO Dünya'daki ilk UFO vakası 1878 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedildi. Tarlada çalışan bir çiftçi, büyük, siyah ve çember biçiminde hızla uçan bir nesne gördüğünü öne sürdü.

5 / 34 UFO ihbar vakaları 1950'li yıllarda tavan yaptı. Vakaların hemen hemen tümünde yuvarlak, uçan bir cisim olduğu söyleniyordu. Anlatılanlara göre uçan daireler, insan yapımı teknolojilerin tümünden çok daha üstündü.

6 / 34 UFO kelimesinin açılımı 'Unidentified Flying Object' yani 'Tanımlanamayan Uçan Nesne'dir. Bu durumda UFO, gören kişinin tanımlayamadığı cisme verdiği addır.

7 / 34 UFO ihbar vakalarının birçoğunun aslında uçak, helikopter, meteoroloji balonu, kuyruklu yıldız, göktaşı ve çıplak gözle görülebilen gezegenler olduğu tespit edildi.

8 / 34 ASTRAL SEYAHAT Binlerce yıldır birçok kişi astral seyahat yaptığını iddia ediyor. Son derece gerçekçi bir deneyim olduğu söylenen astral seyahat, bilincin ya da ruhun bedeni bir süre için terk etmesi olarak açıklanıyor.

9 / 34 Yarı uyanık görülen rüyalar, astral seyahat ile karıştırılıyor olabilir. Uyku ve uyanıklık arasındaki ince çizgide görülen rüyalar, sanki gerçekten hareket ediyormuşuz hissi verebiliyor.

10 / 34 MISIR PİRAMİTLERİ Mısır'da bulunan Giza Piramitleri son derece özel yapılar. Günümüzde piramitlerin nasıl yapıldığına dair net bilgi yok. Mesela 5 bin yıllık Keops Piramidi, tekerleğin icadından daha önce inşa edildi.

11 / 34 10 futbol sahası büyüklüğünde ve 40 katlı bina uzunluğunda olan Keops Piramidi'nin inşası için 2 milyondan daha fazla taş blok kullanıldı. Nil Nehri'nin diğer tarafından yer alan kireç taşı ocağından tedarik edilen her bir taş 2.5 ton ağırlığındaydı ve 400 bin kişi 20 yılda yapıyı tamamladı.

12 / 34 Mühendislik harikası olan piramitler aynı zamanda açıklanamayan olayların da konusu haline geldi. 1940'lı yıllarda Çek asıllı telsiz mühendisi Karel Drbal, piramitlerin, kozmik enerjiye odaklanmak için üçgen biçiminde tasarlandığını, böylece çeliğin parlak yapısını yenileyebildiğini ve buna Piramit Gücü adı verildiğini öne sürdü.

13 / 34 Drbal'ın ve birçok kişinin öne sürdüğü iddiaların aksine Piramit Gücü diye bir şeyin varlığı kanıtlanamadı. Piramitlerin, matematik hesapları doğrultusunda oluşturulan dev yapılar olduğu tahmin ediliyor.

14 / 34 BELMEZ'İN YÜZLERİ 1971'te İspanya'nın küçük beldesi Belmez'de, Maria Pereira mutfak duvarında bir insan yüzü belirdiğini iddia etti. Pereira, bir süre önce mutfağında tadilat yapmış ve her şeyi yenilemişti.

15 / 34 Pereira'nın mutfağında gördüğünü iddia ettiği insan yüzü hikayesi büyük popülerlik kazandı ve her gün binlerce kişi Belmez'in yüzlerini görebilmek için Pereira'nın evine akın etti. Görüldüğü iddia edilen yüzler bazen bir kadına, bazen de bir erkeğe aitti. Oturduğu evin tarihini araştıran Pereira, binanın 1830'lu yıllarda inşa edildiğini, Romalılar, Müslüman İspanyollar ve Orta Çağ Hristiyanları tarafından kullanılan bir mezarlığın üzerinde olduğunu öğrendi.

16 / 34 Gizem avcıları, duvarlarda görülen yüzlerin telekinezi sebebiyle oluştuğunu öne sürdü. Buna göre duvarlarda ortaya çıkan yüzler, Pereira'nın ruh haline göre değişiklik gösteriyordu.

17 / 34 Olaya şüpheyle yaklaşanlar, Pereira'nın duvarlarda gördüğü yüzlerin kendisi tarafından boyanan şeyler olduğunu söylüyordu. Pereira, son derece popüler olan hikayeye bizzat tanık olmak isteyen binlerce kişiden tek kuruş dahi almadığı için bu iddia kabul görmedi. Pereira 2004 yılında aynı evde yaşamını yitirdi.

18 / 34 MAYA KEHANETLERİ Maya kehanetlerinin belki de en ünlüsü, 21 Aralık 2012'de kıyametin kopacağıydı. Fakat gördüğünüz üzere kopmadı.

19 / 34 Maya kehenatleri, Mayalar tarafından Dünya'nın Samanyolu Galaksisi'nde konumu gözlenerek yapılan analizlere verilen ad. Mayalar, Dünya'nın galaksideki konumunu izleyerek bir tür astrolojik takvim ortaya çıkardı. Bu takvimin en çok dikkat çeken tarafı, 2012 yılının kış gün dönümünde takvimin bitmesi ve Dünya'nın yeni bir astrolojik döneme girmesiydi. Birçok gizem avcısı, bu olayı kıyametle bağdaştırdı ve Dünya'da son günlerimizi geçirdiğimizi söyledi.

20 / 34 Mayalar hakkında araştırma yapanlar, Mayaların kıyamete dair herhangi bir tahminde bulunmadığını belirtiyor. Takvimin 21 Aralık 2012'de bitmesinin sebebi ise, bir noktada bitmesi gerekliliğinden kaynaklanıyordu. Bunu tıpkı her yıl 31 Aralık'ta biten ve 1 Ocak'ta başlayan yeni yıl gibi düşünebilirsiniz.

21 / 34 STONEHENGE İngiltere'de yer alan ünlü cilalı taş devri yapısı Stonehenge, Galler'den Wiltshire'e getirilen taşlarla inşa edilen bir tür efsanevi anıt. Stonehenge'i gizemli kılan detay ise, hangi amaçla böyle bir yapının inşa edildiğinin bilinmemesi.

22 / 34 5 bin yıldan daha eski olduğu düşünülen Stonehenge hakkında çok az bilgiye sahibiz. Fakat ortaya çıkan yeni bulgulara göre Stonehenge'in 4 aşamada inşa edildiği tespit edildi.

23 / 34 Buna göre M.Ö. 3100 yılında ilk etapta dini ayinler için birtakım çukurlar kazıldı. 1000 yıl sonra da inşa süreci başladı ve yaz ortası gün doğumu ile kusursuz bütünlük oluşturan yapı halini aldı. M.Ö. 2000'de yapıya daha çok taş eklendi. 500 yıl sonra da taşların tekrar ayarlanması gerektiğine karar verildi ve Stonehenge, günümüzdeki halini aldı.

24 / 34 KOCA AYAK VE YETİ Koca Ayak, Kuzey Amerika'da ortaya çıkan ve popülerleşen bir efsane. Koca Ayak'ın kuzeni olarak tabir edilen Yeti de, Nepal ve Tibet'in Himalayalar civarında görüldüğü söylenen dev, beyaz renkli bir canlı.

25 / 34 Maymunu andıran Koca Ayak ve Yeti, 1.80 m ila 3 metre arasında ve 225 kg ağırlığında. Görgü tanıkları, canlıların büyük gözlere, dev bir sırt bölgesine, gorile benzeyen kafaya sahip olduğunu ve ayak boyunun yaklaşık 60 cm civarında olduğunu söylüyor.

26 / 34 Koca Ayak'ın Kaliforniya'da görüntülendiğine dair 35 yıl önce ortaya çıkan video kaydı büyük heyecan yaratmıştı. Fakat daha sonra bu görüntünün şaka amaçlı kaydedildiği ortaya çıkmıştı.

27 / 34 LOCH NESS VE VAN GÖLÜ CANAVARI İskoçya'daki Loch Ness Gölü ve Türkiye'deki Van Gölü'nde tarih öncesi bir canlının yaşadığına dair iddialar bir dönem dünyayı kasıp kavuruyordu.

28 / 34 İlk olarak 1933 tarihinde ihbar edilen Loch Ness Canavarı'nı görgü tanıkları, ejderhaya benzeyen bir tür dev canlı olarak tanımlamıştı.

29 / 34 1933'teki vakanın ardından yıllar içinde canavarın görüldüğüne dair çok sayıda ihbar yapıldı. Bir süre sonra canavara ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlanmaya başlandı.

30 / 34 Loch Ness ve Van Gölü canavarı, bölgeye çok sayıda turist çekse de canavara ait olduğu öne sürülen fotoğrafları inceleyen New Scientist dergisi, bu tür bir canavarın başını su üzerinde taşımasının mümkün olmayacağını açıkladı.

31 / 34 BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ Porto Riko, Bermuda ve Florida arasında yer alan ve Bermuda Şeytan Üçgeni adı verilen bölge, sayısız kayıp uçak ve gemi vakalarının yaşandığı yer. Bu bölge ayrıca dünya üzerinde gemi trafiğinin de en yoğun olduğu yer.

32 / 34 Bölgede yaşanan kayıp vakaları için birçok insan, gizemli faktörlerin iş başında olduğunu savunuyor.

33 / 34 Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki ilk gizemli vaka1950'lierde yaşanan Uçuş 19. Uçuş 19'un kaptanı, suyun yeşil olduğu bir bölgeye girdiklerini söyledikten sonra sırra kadem basmıştı.