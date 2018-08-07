Özellikle medyumlar tarafından doğaüstü bir yapı olduğu düşünülen Porta Magica'nın gizemi henüz aydınlatılamadı.

Gizli dünyaya açılan kapı: Porta Magica

1 / 17 Porta Magica anıtı, 1678 ve 1680 yılları arasında Pietraforte marki (Osmanlı İmparatorluğu’nda sancak beyi unvanına tekabül eden makam) Massimiliano Palombara tarafından inşa ettirilmiş.

2 / 17 Palombara’nın, Roma’da bulunan Piazza Vittorio yakınlarındaki villasının bahçesine inşa edilen Porta Magica Anıtı, Romalılar tarafından oldukça bilinen bir yapı olsa da Roma’yı ziyaret eden turistlerin çok azı kendisinden haberdar.

3 / 17 SİMYACININ SIRLARLA DOLU KAPISI Türkçe’de Simya Kapısı olarak bilinen abidenin 1600’lü yılların esrarengiz simya dünyasına ışık tuttuğu ve gizli bir dünyaya açılan bir kapı olduğu yönünde teoriler üretiliyor.

4 / 17 Palazzo Riario Simyacıları’nın bir üyesi olan Palombara’nın, villasında o zamanki İsveç Kraliçesi Christina ile toplantılar yaptığı da söylentiler arasında yer alıyor.

5 / 17 Tarihi belgeler incelendiğinde, Kraliçe Christina’nın büyük bir simya ve bilim destekçisi olduğu görülüyor ve bu durumun kendisini marki Palombara ile yakınlaştırdığı iddia ediliyor.

6 / 17 Hatta bazı kaynaklarda Palazzo Riario Simyacıları’nın toplantılarına Descartes ve Athanasius Kircher gibi dönemin en şöhretli bilim adamlarının da katıldığına rastlamak mümkün.

7 / 17 Palombara’nın villasından günümüze kalan tek yapı olarak Porta Magica kalmış. Yani, aslında beş adet kapısı olan villa ile birlikte dört kapı tamamen yok olmuş.

8 / 17 Koca villadan geriye sadece Porta Magica’nın ayakta kalması da yapının ardındaki gizemi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

9 / 17 ASIRLARDIR GİZEMİNİ KORUYAN ABİDE: PORTA MAGICA Efsaneye göre, Massimiliano Palombara verdiği bir akşam yemeğinde bir simyacı ile tanışıyor.

10 / 17 Her ne kadar bu simyacının dönemin ünlü doktor ve kâhini Giuseppe Francesco Borri olduğu söylense de günümüzde bu teoriyi destekleyen herhangi bir kanıt bulunmuyor.

11 / 17 Söz konusu simyacı, Palombara’ya şifalı bir bitki kullanarak metalleri altına çevirebildiğini söylüyor.

12 / 17 Şifacının anlattıkları Palombara’ya çok uçuk gelse de akşam yemeğinin sabahında villadaki bazı metal eşyaların yerinde altın tozları olduğunu ve masada ona bırakılan karmakarışık semboller ve harflerle dolu bir not olduğunu görüyor.

13 / 17 Altın tozlarının simyacının söylediklerinin kanıtı olduğunu düşünen Massimiliano Palombara, notta yazılanların metali altına dönüştürme tarifi olduğunu düşünüyor ve villasının bütün giriş kapılarına simyacının ona bıraktığı notta yazılan sembol ve yazıtların olduğu kapılar inşa ettiriyor.

14 / 17 Teorisyenler, Palombara’nın Porta Magica ve diğer kapıları inşa ettirmesinin nedeninin, belki yoldan geçen birilerinin tarifin şifresini çözüp ona anlatabileceği umudundan kaynaklandığını düşünüyor.

15 / 17 Özellikle medyumlar tarafından doğaüstü bir yapı olduğu düşünülen Porta Magica’nın ardındaki gizem henüz ortadan kalkmış değil.

16 / 17 Porta Magica anıtı her ne kadar bazı kimseler tarafından başka bir dünyaya açılan bir kapı olarak görünse de çoğu ziyaretçi anıtın dünyanın dört bir yanında bulunabilen, bir miktar gizem içeren normal yapılardan biri olduğu görüşünde birleşiyor.