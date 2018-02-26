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Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.02.2018 14:22 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçim kampanya ekibinin erkeklerin Putin'e daha fazla oy vermesini sağlamak için iç çamaşırı modelleriyle 'gizli bir seçim kampanyası' yürüttüğünü iddia etti.

İngiliz basınının ele aldığı konu ise iç çamaşırı modellerinin Rus basına poz vererek oy istediği son olay...

Putin'in seçim kampanyası ifşa oldu

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Rus Maxim dergisinde basılan fotoğraflarda çok sayıda model poz vererek insanlardan seçimde oy kullanmasını talep etti.
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Maxim dergisinin yayın yönetmeni Alexander Malenkov, Putin'in kampanya ekibiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu inkar etse de İngiliz basını siparişin Putin'in ekibi tarafından verildiğini söylüyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesi, modellerin verdikleri 'provakatif' pozlarla erkek seçmeni etkilemeyi hedeflediklerini, bunun Putin'in kampanya ekibinin gelecek ay gerçekleşecek seçim için stratejiler arasında yer aldığını yazdı.
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Uzmanlar, seçimde daha fazla oy kullanan kişi olması durumunda, bunun Putin'in seçimin ilk turunda kazanması anlamına geleceğini düşünüyor.
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İnsanları oy vermeye ikna etmek için hazırlanan bir videoda ise hamile bir kadının aceleyle bir taksiye bindiği görülüyor.
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Ancak kadın hastaneye gitmek yerine oy verme merkezine gidiyor.
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Rusya'da yayımlanan bir diğer videoda ise bir kadın oy vermediği için bir genç erkek ile flört etmeyi reddediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin ingiltere seçim

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