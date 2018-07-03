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Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularını açıkladı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi.

İşte Kandil Operasyonu devam ederken 2018'in en güçlü orduları...

Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularını açıkladı!

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Türkiye, başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından Kandil'in teröristlere dar edildiği günlerden geçerken, uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2018'in askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı!
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Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kabiliyeti...
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80- Türkmenistan
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79- Umman
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78- Sırbistan
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77- Tunus
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76- Ürdün
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75- Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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74- Libya
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73- Küba
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72- Hırvatistan
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71- Afganistan
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70- Sudan
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69- Ekvador
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68- Belçika
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67- Singapur
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66- Yemen
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65- Birleşik Arap Emirlikleri
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64- Bolivya
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63- Portekiz
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62- Slovakya
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61- Avusturya
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60- Bulgaristan
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59- Finlandiya
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58- Şili
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57- Macaristan
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56- Bangladeş
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55- Fas
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54- Danimarka
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53- Azerbaycan
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52- Filipinler
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51- Etiyopya
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50- Kazakistan
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49- Suriye
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48- Angola
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47-Irak
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46- Venezuela
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45- Kolombiya
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44- Malezya
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43- Nijerya
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42- Peru
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41- Beyaz Rusya
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40- Romanya
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39- Özbekistan
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Hollanda
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37- Arjantin
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36- Norveç
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35- Myanmar
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34- İsviçre
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33- Güney Afrika
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32- Meksika
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31 - İsveç
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30 - Çek Cumhuriyeti
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29 - Ukrayna
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28 - Yunanistan
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27 - Tayland
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26- Suudi Arabistan
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25 - Kanada
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24 - Tayvan
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23 - Cezayir
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22 - Polonya
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21- Avustralya
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20 - Vietnam
64 / 82

19 - İspanya
65 / 82

18 - Kuzey Kore
66 / 82

17 - Pakistan
67 / 82

16 - İsrail
68 / 82

15 - Endonezya
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14 - Brezilya
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13 - İran
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12 - Mısır
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11 - İtalya
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10 - Almanya
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9 - Türkiye Cumhuriyeti
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8 - Japonya
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7 - Güney Kore
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6 - İngiltere
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5 - Fransa
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4 - Hindistan
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3 - Çin
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2 - Rusya
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1- ABD
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