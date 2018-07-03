Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularını açıkladı!

İşte Kandil Operasyonu devam ederken 2018'in en güçlü orduları...

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Türkiye, başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından Kandil'in teröristlere dar edildiği günlerden geçerken, uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2018'in askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı!