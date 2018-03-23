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Göbeğini saklamak için şekilden şekle girdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.03.2018 08:59 | Son Güncelleme

Zandy Recih ile çıktığı Hawai tatilinde magazin muhabirlerine yakalanan Lea Michele, objektiflerin kendisine döndüğünü fark edince göbeğini saklamak için her yolu denedi.

Denizden şezlonga kadar oldukça zorlu bir yolculuk geçiren sevilen oyuncunun göbek saklama çabası hayranlarını gülümsetti.

Lea Michele karnını içine çekip havlusuna sarıldı

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Oyuncu Lea Michele, fotoğraflarının çekildiğini görünce önce karnını içine çekti, sonra da hemen havlusuna sarıldı.
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Oyuncu Lea Michele, annesiyle birlikte Hawai tatiline çıktı.
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Siyah mayosuyla denize giren Michele, fotoğraflarının çekildiğini görünce önce karnını içine çekti, sonra da hemen havlusuna sarıldı.
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Annesi Edith Sarfati ile güneşin tadını çıkaran 31 yaşındaki oyuncu tek parça siyah mayosuyla nefesleri kesti.
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Glee'nin yıldızının bu halini görenler doğal güzelliğini hayran kaldılar.
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Ama yine de Lea Michele fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu.
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Lea Michele geçen senenin ortalarından beri AYR'nin başkanı Zandy Recih ile seviyeli bir beraberlik yaşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Lea Michele deniz Tatil

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