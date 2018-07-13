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Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Güzel model Nina Agdal, Miami'de objektiflere yakalandı. Fiziği ile her daim gözleri üzerine çevirmeyi başaran Nina Agdal, bu kez sütyen paniği yaşadı.

Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!

İçine sütyen giymediği göğüslerini saklamak için büyük çaba harcadyan güzelin o anları kameralara böyle yansıdı...

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Anahtar Kelimeler:
Nina Agdal sütyen

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