Göl canavarı ortaya çıktı!

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.12.2017 11:22 |4 saat önce

Balkanlar'daki Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk arasında yer alan Prespa Gölü'nde canavar görüntülendi.

Tanımlanamayan yaratıklar

1 / 42 Sudan çıkan canlının başı ve boynu görüntülenebildi.

2 / 42 Canavar bundan 5 yıl önce Nivca Köyü yakınlarındaki Yunan bölümünde görülmüştü.

3 / 42 Canavar bu kez de tatil için gittiği Arnavutluk'ta çevreyi kayda almak isteyen bir turist tarafından çekildi.

4 / 42 Bölgede yaşayan insanlardan bazıları gölde bir canavar olduğuna inanırken, baız kişiler de yaratığın dev bir yayın balığı olduğunu düşünüyor.

5 / 42 Görüntüleri çeken kişi, yaratığın 10 ile 15 dakika boyunca dışarıda kaldığını, sonra gözden kaybolduğunu söylüyor.

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8 / 42 TANIMLANAMAYAN 12 YARATIK Çin Suining'de yaşayan 66 yaşındaki Duan Çiongziu tek ayaklı yılanı geceyarısı yatak odasında duvara tırmanırken buldu.

9 / 42 "Geceyarısı garip bir tırmalama sesiyle uyandım. Işığı yaktım ve bu canavarı duvara pençesiyle tırmanırken gördüm" diyen Duan, ayakkabısıyla vuraraköldürdüğü yılanı alkol dolu bir şişede sakladığını kaydetti. Yılanın, şu anda Nançhang'daki bir üniversitede bilim insanlarınca incelendiği belirtilirken, yılan uzmanı Long Şuai, yılanın tek ayağı için, "Bu gerçekten şoke edici, nedenini bilemiyoruz" dedi.

10 / 42 İskoçya'da yıllardır süre gelen Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen efsanevi canavar uydu fotoğraflarında görüldü!

11 / 42 Şimdi son iddia ise uydu görüntülerine takılan bu kare..

12 / 42 İskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığına inanılan ve bir nevi göl dinozoru olduğu iddia edilen bu yaratıkla ilgi yıllardır çok sayıda araştırma yapıldı.

13 / 42 Hayvanın varlığıyla ailgili ilk ihbar 1933 yılında yapıldı. Yılan kafalı uzun vücutlu bir canavar olduğu iddia edilen Loch Ness sakinine Nessie deniyor.

14 / 42 ABD'nin Teksas eyaletinde yaralı halde bulunan ve bir süre sonra uyutularak öldürülen gizemli hayvanın ne olduğunu ortaya çıkaracak bir araştırma yapılmamasına karar verildi.

15 / 42 Karar Amerikan medyasından eleştiri oklarını çekti.

16 / 42 Meksikalı köylülerin, koyunlarını, keçilerini ve tavuklarını kanları emerek öldürmekle suçladığı ve adına "Chupacabra” dedikleri efsanevi canlı olabileceği konuşulan yaratığın tüyleri hastalıktan dökülmüş bir rakun olabileceği de iddia ediliyordu.

17 / 42 Teksas Doğal Yaşam Parkı'ndan Mike Cox, "Böyle bir teste gerek yok. Chupacabralar hayali yaratıklar” dedi.

18 / 42 Tıklanma rekorları kıran video, pek çok kişi için efsanevi Koca Ayak'ın varlığının yeniden gündeme getirdi.

19 / 42 Amerika'da Ohio'da motorsiklet kamerasına yansıyan görüntülerde hızla siyah bir yaratık karşıdan karşıya geçiyor.

20 / 42 Yeni görüntü hakkında şimdiden bir çok yorum gelirken, Koca Ayak efsanesini yeniden hatırlattı. Birçok bilim adamı yarı hayvan, yarı insan şeklinde, arka ayakları üstünde yürüyen, Kocaayak'a ilişkin ihbarların asılsız olduğunu düşünüyor.

21 / 42 Koca Ayak 'Koca Ayak' efsanesi, 1958 yılında Washington'un güneyinde yol inşaatında çalışan işçilerin 48-55 numara büyüklüğünde ayak izleri görmesiyle başladı.Himalayalar'da yaşadığı söylenen ‘Kar Adam Yeti' efsanesi gibi Koca Ayak da ABD'nin modern söylencelerinden oldu.Bilim adamları bu efsanenin peşine düştüler.1967 yılında bölgede keşif turuna çıkan Roger Patterson ve Robert Gimlin, ‘Koca Ayak'a ait olduğu söylenen görüntülerle geri döndüler.Daha sonra bu görüntünün 'koca ayak' filminde kullanılan bir köstüm olduğu iddia edildi.

22 / 42 Ancak bu yaratığın varlığına dair kesin bir kanıt bulunamadı.

23 / 42 Chupacabra Kan emici bir yaratık olan chupacabra Latin Büyükayağı olarak da biliniyor. İlk kez 1995 yılının Mart ayında Porto Riko'da ortaya çıktı.

24 / 42 Sekiz koyunu telef eden hayvan ortalığı kan gölü haline getirmişti.

25 / 42 Yeti Yetiler oldukça büyük kıllı beyaz yaratıklar olarak tarif ediliyor. Himalayalarda, Nepal ve Tibet'te yaşadığına inanılan bu canavar bir nevi büyükayağın beyaz versiyonu olarak da tanımlanabilir.

26 / 42 Tanımlanamayan 12 yaratık Ancak bu yaratık da henüz mitolojik bir öğe olmaktan çıkamadı ve kanlı canlı yakalanamadı.

27 / 42 Loch Ness gölü canavarı İskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığına inanılan ve bir nevi göl dinozoru olduğu iddia edilen bu yaratıkla ilgi yıllardır çok sayıda araştırma yapıldı.

28 / 42 Hayvanın varlığıyla ilgili ilk ihbar 1933 yılında yapıldı. Yılan kafalı uzun vücutlu bir canavar olduğu iddia edilen Loch Ness sakinine Nessie deniyor.

29 / 42 Son iddia ise uzaydan çekilen fotoğraflara ortaya çıkan bu görüntünün Loch Ness gölü canavarı olduğu belitildi.

30 / 42 Jersey şeytanı Tanımlanamayan gizemli hayvanlar kategorisi içnide yer alan Jersey şeytanı, ince kanatlı ve koyun başlı bir tür olarak tarif ediliyor. New Jersey'nin güneyindeki Pine Barrens'ta yaşadığına inanılıyor.

31 / 42 New Jersey'de o kadar popüler bir yaratık ki şehrin hokey takımına da Jersey Şeytanları deniyor.

32 / 42 Yowie - Yowie Tuhaf biçimsiz, kertenkeleyle karınca arasında bir yaratık. Kırmızı gözlere ve yılanlardaki gibi büyük dişlere sahip.

33 / 42 YerenYeren'e vahşi adam da deniyor. Maymuna benzediği söyleniyor. Hubei'de bu yaratığa Çin vahşi adamı deniliyor.

34 / 42 Çok uzun yaratıklar olduğu öne sürülüyor.

35 / 42 Pukwudgie Minyon ya da cüce diyebileceğimiz bir yaratık Pukwudgie. Elf hikayelerinden bildiğimiz trolleri andırmakla boyları nedeniyle onlardan ayrılıyorlar. Geniş burunları, parmakları ve kulakları var.

36 / 42 Aliens (Uzaylılar) Bu dünyadan olmadığına inanılan yaratıklar için bu terim kullanılıyor.

37 / 42 Uzaydan geldiğine inanılan bu yaratıklar genelde tarif edilemiyor ve haklarında hiçbir şey bilinmiyor. Varlıkları da kanıtlanamıyor.

38 / 42 İsveç göl canavarı İskoçların Loch Ness'inin İsveç versiyonu. Yerel dilde Storjoodjuret deniliyor. Mitolojik bir yaratık olduğuna inanılıyor ve İsveç'teki Büyük Göl'de yaşadığı öne sürülüyor.

39 / 42 Şimdilerde bir "yaratıktan" daha söz ediliyor.

40 / 42 Bu yaratık Meksika'da 2007'de bir çiftçi tarafından bulundu ve öldürüldü. Cansız bedeni incelendikçe tuhaflıklar birbirini izledi. Kimine göre uzaylı, kimine göre henüz keşfedilmemiş bir hayvan türü. Bilim adamları ise "DNA'sı yok" diye şaşkın.

41 / 42 şçi Francisco Garcia:"Yaşayan ikinci bir yaratık gördüm. Gördüğüm 70 cm. boyunda bir insancıktı. Onu çiftlik kapısından çıkarken gördüm, sonra hızlıca oradan uzaklaştı" dedi.