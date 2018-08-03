Gölün ortasındaki eşsiz yaşam

Oda sayısı ya da dekorasyonundan çok kendine ait kumsalı ya da göl manzarasıyla dikkatleri üzerine çeken evin fiyatı ise bu özellikleri yansıtacak şekilde belirlenmiş.

Gölün ortasındaki kıskandıran yaşam

1 / 18 Winnipesaukee Gölü'nün ortasında bulunan eşsiz ev sakin bir hayat arayanlar için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

2 / 18 3 yatak odası, 4 banyo, 1 asansör, şömineli salon ve muhteşem manzarasıyla görenleri büyüleyen bu ev bir ada üzerine kurulu.

3 / 18 Kafanızı çevirdiğiniz her yerden eşsiz manzarayla karşılaşılan evin pek çok alıcı var.

4 / 18 Sudaki batık kayalardan dolayı pek teknenin de geçmediği bölgede sessiz bir yaşam tarzına sahip olmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

5 / 18 Özel bir kumsalı dahi bulunan evin fiyatı ise 2,19 milyon dolar.

6 / 18 Yani bu eve sahip olmak isteyen kişini 14 milyon Türk lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

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