HABER

Gölün ortasındaki eşsiz yaşam

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Granit eyaletinin en büyük gölü üzerinde konumlandırılan bu ev taliplerine eşsiz bir yaşam fırsatı sunuyor.

Oda sayısı ya da dekorasyonundan çok kendine ait kumsalı ya da göl manzarasıyla dikkatleri üzerine çeken evin fiyatı ise bu özellikleri yansıtacak şekilde belirlenmiş.

Gölün ortasındaki kıskandıran yaşam

1 / 18

Winnipesaukee Gölü'nün ortasında bulunan eşsiz ev sakin bir hayat arayanlar için bulunmaz bir fırsat sunuyor.
2 / 18

3 yatak odası, 4 banyo, 1 asansör, şömineli salon ve muhteşem manzarasıyla görenleri büyüleyen bu ev bir ada üzerine kurulu.
3 / 18

Kafanızı çevirdiğiniz her yerden eşsiz manzarayla karşılaşılan evin pek çok alıcı var.
4 / 18

Sudaki batık kayalardan dolayı pek teknenin de geçmediği bölgede sessiz bir yaşam tarzına sahip olmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor.
5 / 18

Özel bir kumsalı dahi bulunan evin fiyatı ise 2,19 milyon dolar.
6 / 18

Yani bu eve sahip olmak isteyen kişini 14 milyon Türk lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
7 / 18

8 / 18

9 / 18

10 / 18

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

18 / 18

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göl ev

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Diğer Haberler
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...

İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...

450 yıllık başkentte nefes kesen güzellik

450 yıllık başkentte nefes kesen güzellik

Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular

Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular

Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...

Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...

Bosna Hersek'in bu bölgesi buram buram Osmanlı kokuyor

Bosna Hersek'in bu bölgesi buram buram Osmanlı kokuyor

Kazakistan'da at arabası şeklindeki 5 bin yıllık mezar görenleri şaşırttı

Kazakistan'da at arabası şeklindeki 5 bin yıllık mezar görenleri şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.