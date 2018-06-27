Google çalışanını öldüren kadın seri katil çıktı!

Geçtiğimiz yıl serbest kaldıktan sonra hakkındaki soruşturmalar devam eden Alix'in eski evgilisinin de aynı dönemde benzer şekilde öldüğü tespit edilince 31 yaşındaki kadının seri katil olduğu ortaya çıktı.

Alix Tichelman seri katilmiş! Dünya şokta

1 / 19 Öldürdüğü Google çalışanı için hapse yollanan ve daha sonra serbest kalan “Katil Telekız” Alix Tichelman, başka birini daha öldürmekle suçlanıyor. Katil telekız şu anda her yerde aranıyor.

2 / 19 Dünyayı hayrete düşüren olaylar dizisi şöyle başladı: 2013 yılında, ABD - California’da yüksek doz alımı ile ölen Google çalışanın davası 2015 yılında çözülmüştü. Katil kadın, tutuklanıp hapse gönderilmişti. Geçen yıl ise serbest bırakıldı.

3 / 19 2013 yılındaki dava, California, Santa Cruz’da yüksek doz alımından dolayı ölen Google çalışanı Forrest Hayes hakkındaydı. 5 çocuk babası Forrest Hayes, Santa Cruz’daki yatında cansız halde bulunmuştu. Yapılan soruşturma sırasında bulunan kamera görüntüleri ve mesajlaşmalara bakılarak telekızlık yapan Alix Tichelman, gözaltına alınmıştı.

4 / 19 Davanın katili olarak yakalanan 31 yaşındaki, Alix Tichelman yapılan mahkeme sonucunda 6 yıllık hapse yollanması 2015 yılında kesinleşmişti. Bunun sonucunda, 3 yıl yatması için Kanada’ya hapse gönderilmişti. Mahkeme sırasında tutuklu bulunması cezasının bir yıl azaltılmasına sebep olmuştu. Geçen sene ise serbest bırakıldı.

5 / 19 O mahkeme sırasında medya tarafından, “Call Girl Killer” yani “Katil Telekız” lakabı takılan Alex Tichelman, bu sene yeni bir davanın şüphelisi durumunda. Bu seferki dava, onun hapse gönderilmesinden hatta Forrest Hayes’dan önceye dayanıyor.

6 / 19 Alex Tichelman, 2013 yılında eski sevgilisi Dean Riopelle’i, Forrest Hayes ile tüyler ürpertici bir biçimde aynı yöntemle öldürmekle suçlanıyor. Davanın detayı ise, Dean Riopelle’i, Forrest Hayes’dan 2 ay önce ve Georgia’da iken öldürmekle suçlanması. Tichelman, Riopelle ile onun ölümünden önceki 3 yılda beraberdi; hatta bu sürede aynı evde Riopelle’in 2 çocuğu ve bakıcıları ile beraber yaşamışlardı.

7 / 19 Dean Riopelle, Impotent Sea Snakes adlı rock grubunu solistiydi; şarkıları ve şovları cinsellik içeriyordu. Bu sırada tanıştığı Alex Tichelman ile bir araya gelmişti.

8 / 19 İkilinin ilişkileri hakkında bilgi veren, bakıcı Kristina Brucker’a göre, Tichelman sert, cinsel yönden çekici biriydi. Riopelle ise dışarıdan her şeye açık gözükse de evinde saygın biriydi ve şehrin en büyük rock müzik partisini düzenliyordu.

9 / 19 Brucker, “İlk yılları iyiydi. Çocuklar da yeni anneleri olmasını istiyordu. Sonraki süreçte, Tichelman’ın katmanları açılmaya başladı, siniri ortaya çıktı ve defalarca kez sevgilisini ölümle tehdit etti. Fazlasıyla seksi ve güzel bir kadındı ama kıskanç ve kibirliydi, bu da kavgalarının sebebiydi.” dedi.

10 / 19 Her sene Dean Riopelle’ın düzenlediği Masquerade’in 2013’deki partisi sırasında ikili tekrar kavga etti. Sonrasında Riopelle, aşırı doz alımından ölmüş halde bulundu. Onu bulduğunu iddia eden Alex Tichelman, polisi aradı ve yardım istedi. Polis gelene kadar, Dean Riopelle ölmüştü. Sonrasında Tichelman şehirden ayrıldı ve Kaliforniya’ya gitti. Orada, Forrest Hayes ile internet sitesi üzerinden tanıştı ve aynı yöntemle öldürdü.

11 / 19 Forrest Hayes’in ölümünden dolayı hapse girince Dean Riopelle’ın ölümünün davasından adı silindi. Sonunda ortaya çıkan bazı kanıtlar ve bakıcının konuşması durumu değiştirerek Alex Tichelman’ı şüpheli haline getirdi. Şimdi, dava için aranıyor.

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