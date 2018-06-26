Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülen et yiyen örümcek, bu kez Bilecik'te görüldü. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen et yiyen örümceğin görüldüğü anda uzmanlar hemen haber vermesi isteniyor. İşte Bilecik'in korkulu rüyası haline gelen et yiyen örümcekle ilgili detaylar....

Et yiyen dev örümcek: Sarıkız

1 / 25 Halk arasında sarı kız adıyla bilinen eklem bacaklı örümcek, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Genellikle kurak yerleri seven bu örümcek, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından bazı riskler oluşturuyor.

2 / 25 Diğer örümcek türlerinden farklı olan ve Bilecik'te ilk defa görülen 'Sarı Kız' için önlemler alındı. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir kavanoz içinde muhafaza edilen örümcek; böcek, sinek ve et ile besleniyor.

3 / 25 Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barınağımızda 'sarı Ömer' veya 'sarı kız' denen örümceği bulduk. Bu örümcek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta. Ayrıca Irak, İran tarafında çöllerde yaşayan bir örümcek. Bu örümcek ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat orayı çürütüp et yeme özellikleri mevcut. Etle beslenen bir hayvan, etçil bir hayvan" dedi.

4 / 25 "GÖRÜLDÜĞÜNDE HEMEN BİZE BİLGİ VERSİNLER" Avcı, böceğin kente kamyon veya tırların üzerinde geldiğini tahmin ettiklerini anlatarak, "Örümcek, ilimizin İstanbul, Ankara, Antalya yolu üzerinde olduğumuz için muhtemelen onlardan tırların üstünde geldi.

5 / 25 Vatandaşlarımızın da gördüğü zaman bize haber vermeleri, bilgi vermeleri iyi olur. İlaçlama çalışmalarımızı da ilimizde başlattık. Bu örümceği ilimizde ilk defa görüyoruz. Buralarda gözükmeyen bir tür. Örümceği üniversiteye vereceğiz. Üniversitede çalışmalarını, incelemelerini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

6 / 25 "ÖRÜMCEK YERDEN YAKLAŞIK 1 METRE ZIPLIYOR" Örümcek hakkında bilgi veren Avcı, "Örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplıyor ve ısıya duyarlı hareket ediyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken bu direkt ısırmak için insanların üzerine üzerine geliyor.

7 / 25 Bunu da sinekle besliyoruz, et artıklarıyla besliyoruz. Üniversiteye teslim edeceğiz onlar incelemelerini, çalışmalarını yapacaklar.

8 / 25 Genellikle kurak yerleri seven et yiyen örümcek insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Bu böceğin cinsi örümcek olarak geçse bile aslında diğer örümcek türleriyle pek bir özelliği bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

9 / 25 ET YİYEN DEV SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ Dünyada Camel Spider olarak bilinen ülkemizde de Sarı Ömer ya da sarıkız olarak adlandırılan örümcek türü, oldukça tehlikeli oluşuyla biliniyor.

10 / 25 Akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyor.

11 / 25 Dünyada çöl bölgelerinde ülkemizde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Sarı Ömer örümceği, zehriyle bir insanı öldürebiliyor!

12 / 25 ZEHRİYLE BİR İNSANI ÖLDÜREBİLİR Sıcak iklimlerde gece ortaya çıkan Sarı Ömer örümceği, saldırgan yapıları nedeniyle bu bölgelerde yaşayan insanların korkulu rüyası.

13 / 25 AÇ KALDIĞINDA KENDİNDEN BÜYÜK MEMELİLERİ BİLE YİYOR Çünkü bu örümcek türünün çok güçlü bir çene yapısı bulunuyor. Bu nedenle et parçalarını kolayca koparabiliyorlar.

14 / 25 CANLILARIN ETİNDEN BESLENMEYİ SEVİYOR Bir insan eli kadar boyu olan Sarı Ömer örümceği böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Hatta Sarı Ömer örümceği, akrep bile avlayabiliyor.

15 / 25 DEV ÖRÜMCEK 1 METREYE KADAR ZIPLAYABİLİYOR Örümcek türlerinin en hızlısı olan Sarı Ömer, zıplama yeteneğiyle de avını kolayca yakalayabiliyor. Peki sarıkız örümceği sokunca neden canlılar kaçmıyor ya da kaçamıyor? Çünkü Sarı Ömer örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor.

16 / 25 AÇ KALDIĞINDAN KENDİNDEN BÜYÜK MEMELİLERİ BİLE YİYOR Sarı Ömer örümceği alt ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor. Zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor.

17 / 25 Sarı Ömer örümceği, insana saldırmaya pek cesaret edemiyor ama bir kez soktuğunda, eğer tedavisi yapılmaz ise et parçalarını eritmeye devam ediyor.

18 / 25 SARI ÖMER TEDAVİSİ Sarı Ömer sizi soktuğu anda, o bölgeyi uyuşturur ve ısırdığı bölgedeki et erimeye başlar. Bu nedenle eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız anında amonyak tedavisi uygulamalısınız.

19 / 25 Etrafınızda amonyak yok ise, idrar ile ilk tedaviyi uygulayabilirsiniz. Çünkü idrarın içerisinde bolca amonyak bulunur. Ardından hemen hastaneye gitmelisiniz.

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