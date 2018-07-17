Gören gözlerine inanamadı! Estetik bağımlılığının bu kadarına pes

Görünümü giderek garipleşen Mary Magdalene, yaptırdığı operasyonlar için tam 550 bin lira harcadı.

İşte ortaya çıkan sonuç...

Estetik bağımlısı insanlar

1 / 109 Almanya'da yaşayan Mary Magdalene, "estetik bağımlılığının bu kadarına pes" dedirtti.

2 / 109 24 yaşındaki Magdalene, bu zamana dek yaptırdığı estetik operasyonlara yaklaşık 550 bin TL harcadı.

3 / 109 Son yaptırdığı Angelina Jolie dudağıyla görenleri şaşırttı.

4 / 109 Neredeyse vücudunun her yerinde estetik olan Magdalene, en son Angelina Jolie dudağı yaptırdı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafıyla görenleri şaşkına çevirdi.

5 / 109 Estetik operasyonlarla mutlu olduğunu söyleyen Magdalene, "14 yaşımdan beri estetik yaptırmak istiyordum" dedi.

6 / 109 AYDA 6 BİN LİRA HARCIYOR Çekya vatandaşı Gabriella Jirackova, küçüklüğünden beri sevdiği bebeklere benzeyebilmek için her ay yaklaşık 6 bin lira harcıyor. Ancak ilgi çeken noktalardan biri Jirackova'nın yaşı... 18 yaşındaki Jirackova'nın çok genç olmasına rağmen çok fazla estetik yaptırıyor olması, endişe verici...

7 / 109 Ancak Prag'da yaşayan Jirackova'nın en büyük hayali canlı Barbie bebek olmak... Bunun için de iki senedir estetik durmadan estetik işlemler yaptırıyor.

8 / 109 Gabriela, Barbie bebekten ilham aldığını söyledi.

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10 / 109 43 yaşındaki Aimi Veness, defalarca botoks yaptırdı. En son burun ve göz kapağı ameliyatına 3.500 sterlin; dudak dolgusu ve göz altı ameliyatlarına ise 4.000 sterlin harcadı.

11 / 109 Cildinin genç görünmesini sağlamak için yasadışı hormon enjeksiyonları kullandıktan sonra fibromiyalji teşhisi konulan estetik bağımlısı kadın acılar içinde yaşıyor ancak tüm bu yaşadıklarının iyi görünmeye değdiğini söyledi.

12 / 109 Aimi, “İçinde bulunduğum tüm bu acı ve kullandığım ilaçlar, sadece hoş görünmek için..." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Acı çekmediğim tek zaman ameliyat olduğum anlardı. Bana verdikleri ağrı kesici ilaçlarla kendimi Wonder Woman gibi hissediyorum! Meme implantının sızıntı yaptığı için ağrıya sebep olduğunu söyleyen Aimi, "Göğüslerimi kaybetmemek için bu ağrıyla yaşamayı tercih ederim. En azından tabutumda güzel görüneceğim."

13 / 109 Türkiye'ye gelerek Brezilya poposu yaptıran Aimi, "Altı hafta oturamadım ve Türkiye'den eve dönüş yolculuğunda dört saat ayakta durmak zorunda kaldım çünkü oturmak mümkün değildi" açıklamasında bulundu.

14 / 109 Bu bağımlılığın bir gün kendisini öldürebileceğinin farkında olan Aimi'nin tek pişmanlığı artık oğlunun kendisine hiç benzemiyor olması... Aimi, "Bu durum beni rahatsız ediyor, oğlum artık babasına daha çok benziyor, maalesef aynı şeylere sahip değiliz" dedi.

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18 / 109 Delguidice, katıldığı televizyon programında, kalçalarının patlamasından korktuğu için oturamadı ve ayakta röportaj verdi.

19 / 109 Ameliyatla iki katına çıkardığı kalçaları başına dert açan kadın, bu kararından oldukça pişman.

20 / 109 Oturamaması ile ilgili olarak konuşan Delguidice, "Gerçekten acı verici. Hem de aşırı derecede" dedi.

21 / 109 Bu implantları kendisinin istediğini ancak bu kadar büyük olacağını da tahmin etmediğini söyleyen estetik bağımlısı kadın, şu anda ameliyat sonrası yaşadığı travmadan kaynaklanan stresle başa çıkmak için terapiye gidiyor.

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23 / 109 İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan 28 yaşındaki kadın kalçalarındaki implantları çıkartacağını söylüyor çünkü oturamamaktan yorulmuş durumda.

24 / 109 17 yaşında başladığı estetik macerasında tam 200 ameliyat geçiren kadın son operasyonunu ise Türkiye'de geçirmiş.

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31 / 109 Estetik ameliyat yüzünden burnunu kaybediyordu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ismini vermek istemeyen hasta, Natchaya Kliniği'ndeki sağlık görevlilerinin yaptığı silikon implant sonrası zor günler yaşadı. Ucuza mal edilmeye çalışılan burun ameliyatı genç kadını sağlığından etti.

32 / 109 Öyle ki, sunucular stüdyoya bağlanan konuklarına samimi bir itirafta da bulunarak; 'Kaba olmak istemiyorum ama aşağı bakmamak için ciddi çaba sarf ediyorum.' dedi. Hemşire olan Lily, neden daha büyük göğüslere sahip olmak istediği sorulduğunda ise, 'Büyük göğüs takıntım vardı. dikkat çekmeleri hoşuma gidiyor. görünüşünü beğeniyorum. Onları büyükken daha çok seviyorum.' dedi. Sırt ağrısı çekip çekmediği sorulduğundaysa, 'Bu gerçekten acı verici!' dedi.

33 / 109 Diğer konuklar da ameliyat öncesi ve sonrası yaşadıklarını anlattılar.

34 / 109 Bu görünüşle kendilerini daha önemli hissettiklerini söyleyen kadınlar, görünüşlerinden oldukça memnun olduklarını açıkladılar.

35 / 109 Sunucuların zor anları da kameralara böyle yansıdı...

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37 / 109 Estetik bağımlısı insanların hazin sonu! İngiltere'de yaşayan ve geçirdiği 200 operasyon ile estetik bağımlısı olarak anılan kadın, katıldığı bir TV programında kalça implantları yüzünden oturamayınca ülkeden günün konusu oldu.

38 / 109 Plastik cerrahi bağımlısı 28 yaşındaki Star Delguidice estetik ameliyatlar için bugüne kadar 300 bin sterlin harcadı.

39 / 109 Katıldığı This Morning isimli TV şovunda oturamayan kadın ülkede günün konusu oldu.

40 / 109 OTURAMADIĞI İÇİN AYAKTA RÖPORTAJ VERDİ Genç kadın ekstra büyük olan kalçaları yüzünden oldukça mutsuz. Delguidice, katıldığı televizyon programında, kalçalarının patlamasından korktuğu için oturamadı ve ayakta röportaj verdi.

41 / 109 "ÇOK ACI VERİCİ" Ameliyatla iki katına çıkardığı kalçaları başına dert açan kadın, bu kararından oldukça pişman.

42 / 109 Oturamaması ile ilgili olarak konuşan Delguidice, "Gerçekten acı verici. Hem de aşırı derecede" dedi.

43 / 109 TERAPİYE GİDİYOR Bu implantları kendisinin istediğini ancak bu kadar büyük olacağını da tahmin etmediğini söyleyen estetik bağımlısı kadın, şu anda ameliyat sonrası yaşadığı travmadan kaynaklanan stresle başa çıkmak için terapiye gidiyor.

44 / 109 BÜYÜDÜĞÜ AİLE ETKİLİ OLMUŞ Delguidice bu bağımlığının Yehova Şahitlerine üye bir ailede büyümüş olmasına bağlıyor.

45 / 109 Her şeyden uzak durarak geçirdiği çocukluktan sonra kendisini estetik ameliyatlara bağımlı halde bulduğunu anlatan kadın, ailemi suçlamıyorum ama bu durumun sebebinin ne olduğunu da biliyorum diyor.

46 / 109 11 SENEDE 200 OPERASYON GEÇİRDİ İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan 28 yaşındaki kadın kalçalarındaki implantları çıkartacağını söylüyor çünkü oturamamaktan yorulmuş durumda.

47 / 109 17 yaşında başladığı estetik macerasında tam 200 ameliyat geçiren kadın son operasyonunu ise Türkiye'de geçirmiş.

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54 / 109 ESTETİK ONLARI BU HALE GETİRDİ Dünya jet sosyetesinin ünlü simalarından Michaela Romanini'nin geçirdiği sayısız ameliyat pek de iyi sonuçlanmadı.

55 / 109 1980’lerde dünyayı kasıp kavuran İngiliz pop grubu “Dead & Alive”ın soslisti Pete Burns 40’lı yaşlarının ortasında geçirdiği ameliyat sonrasında herkesi adeta şoke etmişti.

56 / 109 Milyarder sanat taciri eşinin kendisini terk etmesinden korkan Jocelyn Wildenstein, toplam 2 milyon sterlin harcayıp bir dizi estetik operasyon geçirdi. Ama sonunda hem kocasını kaybetti hem de doğal güzelliğini…

57 / 109 ABD’de “Havuç” olarak anılan komedyen Scott Thompson geçirdiği ameliyatlardan sonra hızla gözden düşmüştü.

58 / 109 1990’lı yılların Türkiye’de de çok sevilen dizilerinden Evimiz Hollywood’un (Beverly Hills 90210) yıldızı Tori Spelling yaptırdığı ameliyatlarla hayranlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

59 / 109 İşte estetik ameliyatlarıyla dikkat çeken ünlüler...

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71 / 109 'ESTETİK AMELİYAT GEÇİRMEDİM' DEDİ AMA... Uzun saçlarını ve çıkık elmacık kemiklerini, ailesinin bir bölümünün mensup olduğu İsviçre kökenlerine bağlayan Jocelyn Wildenstein, bu yüzden de sinemanın bir dönemine damga vuran Fransız oyuncu Brigitte Bardot'ya benzediğini ileri sürdü.

72 / 109 Basının ilgisini ilk olarak milyarder kocası Alec Wildenstein'dan boşanırken üzerine topladığını söyleyen Jocelyn Wildenstein'ın en şaşırtıcı açıklaması ise estetik operasyon geçirdiği iddialarını ise yalanladı.

73 / 109 Yakın bir zamanda 50 yaşındaki mora tasarımcısı Lloyd Klein ile evlenmeye hazırlanan Wildenstein, estetik operasyonlarla ilgili soruyu şöyle cevapladı:

74 / 109 "Hayır, aslında eski fotoğraflarıma bakıldığında elbette daha güzel görünüyordum. Çünkü gençlikte insan bir tazeliğe sahip olur. Bu tazelik yıllar içinde de kaybolur. Ama yüzüme baktığınızda aynı gözleri, aynı çıkık elmacık kemiklerini ve aynı burnu görebilirsiniz" diye konuştu.

75 / 109 Jocelyn Wildenstein'in nişanlısı Klein ise onun güzel bir kadın olduğunu söyleyerek "Jocelyn'i ilk gördüğümde güzelliğinden ve kişiliğinden büyülendim. Moda sektöründe çalıştığım için çok güzel kadınlarla karşılaşıyorum. Ama Jocelyn birçok kadının sahip olmadığı bir şeylere sahipti" dedi.

76 / 109 Klein de Wildenstein'ın durmadan estetik operasyon geçirdiği iddialarını tıpkı nişanlısı gibi yalanladı.

77 / 109 "Basının onunla ilgili yazdığı her şeye özellikle de Kedi Kadın olarak adlandırmasını anlamıyorum. Yüzünü değiştirmek için hiçbir şey yapmadı. 16 yaşından beri çekilen fotoğraflarına bakıyorum ve yüzünde hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum" dedi.

78 / 109 Jocelyn wildenstein, ilk kez 1999'da milyarder kocası Alec Wildenstein'dan boşanırken basının dikkatini çekti. Wildenstein, bu sırada 2 buçuk milyon dolar tazminat aldı.

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81 / 109 ESTETİK YÜZÜNDEN BURNU ERİDİ Raporda ucuz ve ruhsatsız bir ürün olduğu gözlenen bir malzemeyle yapılan burun ameliyatı hastanın zor günler yaşamasına sebep oldu. Burnun içinde nereye koydukları bilinmeyen silikon implant, burnun uç bölümünden baloncuk şeklinde dışarıya çıktı.

82 / 109 Burnun tıkanmasına sebep olan parça açık yaradan çekilerek çıkarıldı. İşlem sadece birkaç dakika sürdü.

83 / 109 Operasyon sonrası açıklama yapan doktorlar, plastik cerrahi işlem yaptırmak isteyen kişilerin ülkedeki lisanslı kuruluşlara başvurması için uyarıda bulundu.

84 / 109 Operasyon sonrası ortaya çıkan görüntü

85 / 109 Ekonomi öğrencilerinin bankacılık ya da danışmanlık gibi hayalleri varken, Miami'de yaşayan 32 yaşındaki Courtney Barnes, bu alanda kariyer yapmak yerine kalçalarıyla para kazanma yoluna gitti.

86 / 109 Altı yıl önce yasa dışı yollarla kalçasına silikon enjekte ettiren Barnes, artık modellikle para kazanıyor.

87 / 109 Geçirilen operasyonlar sonrası istediği sonuçlara ulaşamayan Courtney, kalçalarının ilk başta bu kadar büyük olabileceğini tahmin etmediğini 3-4 denemeden sonra bu hale geldiğini söyledi.

88 / 109 Kalçası beklediğinden çok daha fazla iri bir görünüme bürünen 32 yaşındaki Barnes, başka bir seçeneği kalmayınca kariyerini bu yanlışlık üzerine kurmaya karar verdi.

89 / 109 Barnes, "Ekonomi eğitimim sırasına öğrendiğim bir şey var: İnsanlara istedikleri ürünü verin. Benim durumum da buna uyuyor. Görüntümle para kazanmıyorum. Herkese bir insanın hem güzel, hem akıllı hem de iri kalçalı olabileceğini gösteriyorum" diye konuşuyor.

90 / 109 Courtney Barnes, henüz üniversite öğrencisiyken bir yandan da dansçı olarak çalıştığı dönemde kalçasını silikon enjeksiyonuyla büyütmeye karar vermiş. Bunun nedeni de kıvrımlı hatlara sahip olan diğer dansçılara özenmesiymiş. Gittiği yasadışı klinikte yapılan işlemlerin ardından ortaya hiç hayal ettiği gibi bir sonuç çıkmamış. Genç kadın 150 santimlik bir kalçaya sahip olmuş. Barnes "Birçok kişi bana enjeksiyonun tehlikeli olup olmadığını soruyor. Bu konudaki yanıtım: Evet" diye konuşuyor.

91 / 109 Kalçasına enjekte edilen maddenin içeriğinden tam da emin olmadığını söyleyen Courtney Barnes "Bir arkadaşım bu yüzden bir ay hastanede kaldı. Kalçasındaki enjeksiyonu çıkarttırdı ama komplikasyonlar yüzünden bir ay hastanede yatmak zorunda kaldı" diye anlatıyor. Courtney Barnes, kalça enjeksiyonu yaptırdıktan sonra da bir süre bir ofis işinde çalıştığını anlatıyor: Ama özellikle de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar sayesinde adını duyurunca o işi bırakıp görüntüsüyle para kazanmaya karar vermiş. Courtney Barnes, kalçalarına gösterilen ilgi sayesinde 400 bine yakın instagram takipçisinin olduğunu ifade ediyor.

92 / 109 2008 yılındaki görüntüsüyle estetik sonrası hali arasında oldukça fark olan bu kadın tam bir estetik bağımlısı...

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