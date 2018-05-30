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Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.05.2018 13:36 | Son Güncelleme

İran'da çarşaf modelliği yapan Negin Negzzia, İstanbul'da verdiği pozlarla bambaşka bir görünüme büründü.

Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok

Hayalindeki işi İran'da yapamadığını bu yüzden İstanbul'da yaşamak istediğini söyleyen Negin, çekimlerdeki profesyonel tavrıyla kendini kanıtladı.

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Negin Negzzia model fotoğraf

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