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Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.06.2018 14:38 | Son Güncelleme

Gariplikler ülkesi Çin'de bu kez metroda yaşananlar gündem yarattı.

Sıra dışı yaşam tarzlarıyla dünyanın ilgisini çeken Çin'de sarı tişörtlü kızın metroda yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi.

Bunları sadece Çin'de görebilirsiniz

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Çin'de metroda kaydedilen görüntüler, görenleri şaşırttı.
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Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Hangzhou şehrinde 1 Haziran'da çekilen videoda, bir kadın çantasından çıkardığı salıncakta sallanırken kaydedildi.
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Kadının sıra dışı eylemi meraklı bakışları üzerine topladı.
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İşte o anlar...
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YOLDA YÜRÜRKEN TELEFONA DALINCA OLANLAR OLDU

YOLDA YÜRÜRKEN TELEFONA DALINCA OLANLAR OLDU
Çin'de telefonla konuşurken yolda yürüyen bir kadın rögar kapağına sıkıştı. Sağlık görevlileri olaya hemen müdahale ederken, ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.
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Çin'de çekilen bu görüntüler, yolda yürürken telefonla uğraşmanın yol açabileceği sonuçları da gözler önüne serdi. 20'li yaşlarda bir kadın yolda yürürken rögar kapağına sıkıştı.
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Bacağı mazgala sıkışan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Genç kadın, yara almadan kurtarılmayı başardı.
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İNŞAAT FİRMASI İLE EV SAHİBİ ANLAŞAMAYINCA...

İNŞAAT FİRMASI İLE EV SAHİBİ ANLAŞAMAYINCA...
Çevredeki tüm evler yıkılırken bu evin sahibi ile inşaat firması anlaşamayınca ortaya bu görüntü çıktı.
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Olay Çin'in kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinde yaşadı. Ev sahibi direndi, inşaat firması ise çalışmalarına devam etti.
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Sonunda Çinli adamın evi adeta inşaat molozlarının ortasında koyboldu. Dört bir yani kapanan evin görüntüleri şaşkınlık yarattı.
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GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!

GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!
Süpermarketlerde satılan timsahlar.
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Süpermarketlerde satılan köpek balıkları.
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Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.
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İnsanların intihar etmelerini önlemek için yüksek binaların arasına gerilmiş ağlar.
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Hava kirliliği yüzünden kavanozlarla satılan temiz hava.
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Canlı yengeç alınabilen otomatlar.
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Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.
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500 KİŞİLİK AİLEYİ TEK KAREYE SIĞDIRDILAR!

500 KİŞİLİK AİLEYİ TEK KAREYE SIĞDIRDILAR!
Çin'de kalabalık bir aile hep birlikte fotoğraf çektirmek için yaklaşık iki buçuk yıl harcadı.
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Ailenin tüm üyelerinin toplanması için çeşitli organizasyonlar yapan aile sonunda Bahar Festivali tatilinde 500 kişi toplanmayı başardı.
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Memleketleri olan Zhejiang'da buluşan aileyi fotoğraflamak da kolay olmadı.
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Bir kayalığın kenarında sıralanan aile drone yardımıyla fotoğraflandı.
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