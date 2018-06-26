Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...

Sıra dışı yaşam tarzlarıyla dünyanın ilgisini çeken Çin'de sarı tişörtlü kızın metroda yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi.
Bunları sadece Çin'de görebilirsiniz
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Çin'de metroda kaydedilen görüntüler, görenleri şaşırttı.
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Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Hangzhou şehrinde 1 Haziran'da çekilen videoda, bir kadın çantasından çıkardığı salıncakta sallanırken kaydedildi.
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Kadının sıra dışı eylemi meraklı bakışları üzerine topladı.
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YOLDA YÜRÜRKEN TELEFONA DALINCA OLANLAR OLDU
Çin'de telefonla konuşurken yolda yürüyen bir kadın rögar kapağına sıkıştı. Sağlık görevlileri olaya hemen müdahale ederken, ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.
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Çin'de çekilen bu görüntüler, yolda yürürken telefonla uğraşmanın yol açabileceği sonuçları da gözler önüne serdi. 20'li yaşlarda bir kadın yolda yürürken rögar kapağına sıkıştı.
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Bacağı mazgala sıkışan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Genç kadın, yara almadan kurtarılmayı başardı.
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İNŞAAT FİRMASI İLE EV SAHİBİ ANLAŞAMAYINCA...
Çevredeki tüm evler yıkılırken bu evin sahibi ile inşaat firması anlaşamayınca ortaya bu görüntü çıktı.
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Olay Çin'in kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinde yaşadı. Ev sahibi direndi, inşaat firması ise çalışmalarına devam etti.
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Sonunda Çinli adamın evi adeta inşaat molozlarının ortasında koyboldu. Dört bir yani kapanan evin görüntüleri şaşkınlık yarattı.
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GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!
Süpermarketlerde satılan timsahlar.
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Süpermarketlerde satılan köpek balıkları.
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Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.
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İnsanların intihar etmelerini önlemek için yüksek binaların arasına gerilmiş ağlar.
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Hava kirliliği yüzünden kavanozlarla satılan temiz hava.
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Canlı yengeç alınabilen otomatlar.
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Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.
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500 KİŞİLİK AİLEYİ TEK KAREYE SIĞDIRDILAR!
Çin'de kalabalık bir aile hep birlikte fotoğraf çektirmek için yaklaşık iki buçuk yıl harcadı.
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Ailenin tüm üyelerinin toplanması için çeşitli organizasyonlar yapan aile sonunda Bahar Festivali tatilinde 500 kişi toplanmayı başardı.
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Memleketleri olan Zhejiang'da buluşan aileyi fotoğraflamak da kolay olmadı.
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Bir kayalığın kenarında sıralanan aile drone yardımıyla fotoğraflandı.
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