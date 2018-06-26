Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...

Sıra dışı yaşam tarzlarıyla dünyanın ilgisini çeken Çin'de sarı tişörtlü kızın metroda yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi.

Bunları sadece Çin'de görebilirsiniz

1 / 23 Çin'de metroda kaydedilen görüntüler, görenleri şaşırttı.

2 / 23 Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Hangzhou şehrinde 1 Haziran'da çekilen videoda, bir kadın çantasından çıkardığı salıncakta sallanırken kaydedildi.

3 / 23 Kadının sıra dışı eylemi meraklı bakışları üzerine topladı.

4 / 23 İşte o anlar...

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6 / 23 YOLDA YÜRÜRKEN TELEFONA DALINCA OLANLAR OLDU Çin'de telefonla konuşurken yolda yürüyen bir kadın rögar kapağına sıkıştı. Sağlık görevlileri olaya hemen müdahale ederken, ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.

7 / 23 Çin'de çekilen bu görüntüler, yolda yürürken telefonla uğraşmanın yol açabileceği sonuçları da gözler önüne serdi. 20'li yaşlarda bir kadın yolda yürürken rögar kapağına sıkıştı.

8 / 23 Bacağı mazgala sıkışan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Genç kadın, yara almadan kurtarılmayı başardı.

9 / 23 İNŞAAT FİRMASI İLE EV SAHİBİ ANLAŞAMAYINCA... Çevredeki tüm evler yıkılırken bu evin sahibi ile inşaat firması anlaşamayınca ortaya bu görüntü çıktı.

10 / 23 Olay Çin'in kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinde yaşadı. Ev sahibi direndi, inşaat firması ise çalışmalarına devam etti.

11 / 23 Sonunda Çinli adamın evi adeta inşaat molozlarının ortasında koyboldu. Dört bir yani kapanan evin görüntüleri şaşkınlık yarattı.

12 / 23 GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN! Süpermarketlerde satılan timsahlar.

13 / 23 Süpermarketlerde satılan köpek balıkları.

14 / 23 Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.

15 / 23 İnsanların intihar etmelerini önlemek için yüksek binaların arasına gerilmiş ağlar.

16 / 23 Hava kirliliği yüzünden kavanozlarla satılan temiz hava.

17 / 23 Canlı yengeç alınabilen otomatlar.

18 / 23 Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.

19 / 23 500 KİŞİLİK AİLEYİ TEK KAREYE SIĞDIRDILAR! Çin'de kalabalık bir aile hep birlikte fotoğraf çektirmek için yaklaşık iki buçuk yıl harcadı.

20 / 23 Ailenin tüm üyelerinin toplanması için çeşitli organizasyonlar yapan aile sonunda Bahar Festivali tatilinde 500 kişi toplanmayı başardı.

21 / 23 Memleketleri olan Zhejiang'da buluşan aileyi fotoğraflamak da kolay olmadı.

22 / 23 Bir kayalığın kenarında sıralanan aile drone yardımıyla fotoğraflandı.