Gören şaşkına dönüyor

Bozkır'ın yeşil cenneti olarak nitelendirilen Günpınar Şelalesi, bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi.

Bozkırın ortasında 'yeşil cenneti'

1 / 13 İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan ve 650 dönümlük vadisiyle de her mevsim ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara sunuyor.

2 / 13 Günpınar Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu, tatlı su balıkları, bitki örtüsü, yaban hayatı ve küçük şelaleleriyle zengin özellikleri bünyesinde barındırıyor.

3 / 13 Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden tabiat parkı, yeşilin ve mavinin her tonunu bünyesinde barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı da sağlıyor.

4 / 13 Darende Kaymakamı Enver Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Günpınar Şelalesi'nin ilçenin önde gelen turizm değerleri arasında yer aldığını söyledi. Kaynağın doğduğu yerden şelalenin döküldüğü yere kadar olan bölgede iki kilometrelik kanyon bulunduğunu belirten Zengince, Günpınar'ın 40 metre yükseklikten dökülen Türkiye'deki birkaç şelale arasında yer aldığını ifade etti.

5 / 13 Günpınar Şelalesi'nin bir süre önce Türkiye'nin 243. tabiat parkı olarak ilan edildiğini, bundan da son derece mutluluk duyduklarını dile getiren Zengince, "Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eşsiz doğal güzelliklere sahibiz. Bu ilçemizi hem Malatya'nın hem de Türkiye'nin önemli bir merkezi haline getiriyor." dedi.

6 / 13 Zengince, Günpınar Şelalesi'nin tabiat parkı ilan edilmesinin turizmi hareketlendireceğini aktararak şunları söyledi: "Burası tarihi ve kültürel bir havza. Günpınar Şelalesi'nin tabiat parkı olmasıyla Bakanlık ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün buraya yatırımları da artacak. Burası tabiat, kültür çevresine göre yeniden şekillendirilecek. İnsanlar şu an sadece şelaleyi görmeye geliyorlar fakat yatırım yapıldıktan sonra hem 2 kilometre uzunluğundaki kanyonu görme hem de yürüyüş ve safari yapma fırsatı bulacaklar. Ayrıca mesire alanlarının gelişmesi, gelen misafir sayısını arttıracak. Bu da ilçemize çok büyük hareketlilik kazandıracak."

7 / 13 Kayseri'de 10 yıldır turizm rehberliği yapan Gökhan Koç ise doğa turizmi için Doğu Karadeniz'i tercih ederken bölgeyi keşfettikten sonra turları bu yöreye yönlendirmeye başladıklarını anlattı. Günpınar Şelalesi'nin tabiat parkı ilan edilmesinin isabetli bir karar olduğunu dile getirerek "Burası Abant, Kaçkar ve Ayder gibi koruma altına alınacak, tanıtımı yapılacak. İnsanlar buraya geldiğinde eskisinden daha güzel bulacağına inanıyorum." diye konuştu..

8 / 13 Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Malatya Koordinatörü Bekir Sözen ise insanları iyi hissettiren ve tedavi eden negatif iyonların, en fazla bulunduğu yerlerden birinin Günpınar Şelalesi olduğunu bildirdi.

9 / 13 Şelalenin önemli bir tedavi merkezi olacağına işaret eden Sözen, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugünkü yaşam koşullarımız, elektronik cihazlarımız, deri koltuklar, klimalar ve araçlarımız insanlara sürekli pozitif iyon yüklüyor. Bu iyon yüklemesi insan vücudunda birçok hastalığa sebep oluyor, bunu dengelemek için negatif iyona sürekli ihtiyaç var. Bu iyonlar serbest halde en çok şelale ve deniz diplerinde bulunuyor. Doğada en kolay ulaşacakları nokta şelaleler olunca bu anlamda ülkemizin birkaç tabii şelalesinden biri olan Günpınar, tedavi edici özelliği ile de ayrı bir önem arz ediyor. Emeği bulunan herkese teşekkür ederiz."

10 / 13 Elazığ'dan arkadaşlarıyla Günpınar Şelalesi'ni gezmeye gelen Benan Düzgün Koca ise bölgenin sıcak yaz günlerinde serinleterek rahatlattığını belirtti. Türkiye'nin her köşesinin ayrı bir cennet olduğunu kaydeden Koca, "Burası çok güzel. Tarif edecek olursak aynı cevizin içine benziyor. Herkesin mutlaka buraya gelmesini, bu güzel ve saklı yerde vakit geçirmesini tavsiye ederim." dedi.

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