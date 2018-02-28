Görenler gözlerine inanamadı! Kafasında yüzlerce bit cirit atıyor

Bir adam otobüste yolculuk ederken başka bir yolcu tarafından kafasındaki bitler fark ediliyor ve kameraya alınmaya başlanıyor. Ortaya çıkan görüntüler görenlerin midesini alt üst ediyor.

Bitli adam böyle yakalandı

1 / 38 Başka bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde Meksikalı bir kişinin kafasında onlarca bit dolaştığı görüldü.

2 / 38 Adamın kafasındaki bitler taktığı şapkanın başından kaymasıyla ortaya çıkıyor.

3 / 38 'Otobüste yanınıza oturan kişiye dikkat edin' cümlesiyle paylaşılan görüntüler sanal alemde olay yarattı.

4 / 38 Yanında duran yolcunun kendisini fotoğrafladığını anlayan adam eliyle kafasını kontrol ederek kafasındaki bitleri saklamaya çalışıyor.

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7 / 38 KAFASINDAN YÜZLERCE BİT AYIKLADI! Kafası bitlenen çocuğunu kameraya çeken kadın, çocuğunun görüntülerini sosyal medyada paylaşınca büyük yankı uyandırdı.

8 / 38 Görüntülerde kadın küçük kızın saçlarını ince bir tarakla tarıyor.

9 / 38 Her çektiğinde tarağın üzerinde siyah bir şeyler biriktiği görülüyor.

10 / 38 İşlemi bir kaç kez tekrarladıktan sonra tarağı telefonun kamerasına yaklaştırıyor.

11 / 38 Ortaya çıkan görüntü ise bakın nasıl oluyor...

12 / 38 Yüzlerce bit tarağın üzerinde hareket ediyor.

13 / 38 5 SENEDİR YASTIĞINI DEĞİŞTİRMEYEN KADININ GÖZLERİNDE YÜZLERCE MAYT BULUNDU! Çin'in Hubei şehrinde gerçekleşen olayda, kadının gözlerinin bu hale gelmesine sebep olan şey ise daha da şaşırtıcıydı.

14 / 38 Kadın 2012 yılından bu yana, yani yaklaşık 5 senedir aynı yastık kılıfını kullanıyordu.

15 / 38 GÖZLERİNİ AÇAMAYACAK DURUMA GELMİŞ Gözlerindeki rahatsız edici hisse artık alıştığını söyleyen kadın senelerce bu durumu önemsememiş.

16 / 38 Ancak iki hafta önce gözleri o kadar şişmiş ki artık onları açamaz duruma gelmiş ve hastaneye gitmeye karar vermiş.

17 / 38 Durumun 5 senedir aynı yastıkla yatmasından kaynaklanabileceğinin aklına bile gelmediğini söylüyor.

18 / 38 GÖZLERİ DÜZELECEK Kadının gözlerindeki tüm maytlar kirpkilerinden tek tek temizlenirken ilaç tedavisi ile gözlerinin kısa sürede eski haline dönebileceği belirtildi.

19 / 38 Doktorlar yastık kılıfı değiştirmemenin yanında odasını hiç havalandırmadığını söyleyen kadının bu canlılar için mükemmel bir üreme ortamı oluşturduğunu ifade etti.

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26 / 38 GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN BAKTERİ YUVASI 10 NESNE Sağlık, hijyen ve temizlik konularında çalışmalar yapan Hijyen Konseyi, sağlık açısından tehlike arz eden 10 kirli nesneyi açıkladı. 'Türkiye'nin hemen her yerinde bu ürünler kullanılıyor ve hastalık yapıcı mikroorganizma taşıyabiliyor. Bu eşyalarla ilgili yaptırılan araştırmalar da gözönünde bulundurulduğunda vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.'

27 / 38 1- Teneke kutu içeceklerin dış yüzeyi

28 / 38 2- Hastane ve kamu binaları tırabzanları

29 / 38 3- El kurutma makineleri

30 / 38 4- Fast food ve çiğ köftecilerde verilen uzun süre bekletilmiş yeşil sebzeler

31 / 38 5- Otobüs içindeki tutacaklar

32 / 38 6- Havlu kullanılmayan spor salonlarındaki aletler

33 / 38 7- Kağıt ve madeni paralar

34 / 38 8- Restoran menü kitapçıkları

35 / 38 9- Ortak kullanım alanlarındaki lamba düğmeleri

36 / 38 10- Güzellik salonları ve kuaförlerdeki havlu ve aletler

37 / 38 Bu listenin, hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmeyen durumlarda geçerli olduğunu belirten konsey yetkilileri, listedekiler hakkında hijyen avcılarının genel olarak hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmediğini gözlemlediğini söyledi.