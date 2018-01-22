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Görenler inanamıyor! 19 yaşında ama sadece 60 cm boyunda

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 22.01.2018 10:40 | Son Güncelleme 5 saat önce

19 yaşındaki Georgia Rankin İngiltere'nin en ufak çocuğu. cücelik olarak bilinen iskelet displanzi hastalığıyla savaşan Georgia, sürekli ağrı ile savaşıyor. 60 cm'den biraz uzun olan Georgia, 2 yaşındaki çocuklardan dahi kısa.

Cüce hastalığı onu esir aldı

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Fakat onun umursadığı şey boyu değil sürekli yaşadığı acı. 'Uyandığım andan itibaren başlayan ağrılar yatmaya başladığım ana kadar devam ediyor.' diyen Georgia köpeği Poppy'nin çektiği acıların farkında olduğunu ve onu sürekli korumaya çalıştığını söyledi.
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Günde dört defa morfin ve parasetamol dahil olmak üzere ağrı kesici alan Georgia'nın yaşadığı başka bir zorluğun da büyüdükçe yetişkin giysisi bulmakta çok zorlanmasıymış
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Arkadaşları ve ailesinin kendisine uyarlanmış 18 bin poundluk (95 bin TL) bir tekerlekli sandalye satın almasıyla biraz olsun özgürlüğüne kavuşan Georgia, bağırsaklarında rahatsızlık olduğu yönünde koyulan teşhis sonrası 12 yıl boyunca bir tüp ile beslendi.
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Ebeveynlerinin Georgia'nın ilkokul arkadaşlarından daha kısa olduğunu fark ettikten sonra doktora götürmeleriyle ortaya çıkan gerçek, aile büyükleri için büyük bir şoke etkisi yarattı. Onlar için en zor olan şeyse küçük kızlarının acı içinde kıvrandığını görmek ve hiçbir şey yapamamaktı.
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BURADA SADECE CÜCELER YAŞIYOR

BURADA SADECE CÜCELER YAŞIYOR
Evler onlara uygun biçimde yapılmış...
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Bir 'ilk' gerçekleştiren Çin ülke genelindeki cüceleri dev bir parkta topladı.
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Bu krallıkta yer alabilmek için 1 metre 30 santimetreden daha kısa olmak gerekiyor.
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Tabi buradaki her şey aslında bir sahne ve tüm bu görüntüler bir gösterinin parçası...
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Çin'in Kunming şehri yakınlarında 2009 yılında açılan tematik bir park, Cüce İmparatorluğu (The World Eco Garden of Butterflies and the Dwarf Empire).
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İçinde 100'den fazla cücenin yaşadığı bu "imparatorluk”, turistlere de kapısını açıyor.
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Cüceliğin de bir turizm sermayesi haline gelişi ile imparatorlukta yaşayan insanlar aynı zamanda burada çalışıyor.
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Turistler için aktiviteler hazırlayıp yaşamlarını kazanan 'krallık' sakinleri kendileriyle aynı durumdaki insanlarla evleniyor ve bir hayat kuruyor.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Cüce Georgia Rankin

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