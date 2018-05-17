Görenler inanamıyor

Dünyada birçok deniz ve okyanusta araştırma gezileri düzenleyen Fedortsov’un babası ve dedesi ise balıkçı..

Böyle deniz canlısı görmediniz

1 / 19 Rusya’nın Murmansk kentinde doğan Fedortsov, denizin çocukluğundan beri en büyük tutkusu olduğunu söylüyor.

2 / 19 Twitter hesabında, ilginç görünüşlere sahip balıkları paylaşan Fedortsov, “Twitter rakipçileri her zaman denizden olağandışı balıklar yakaladığımızı düşünüyoruz.

3 / 19 Aslında bu doğru değil. Olağanüstü balıkları nadiren yakalıyoruz” şeklinde konuştu.

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