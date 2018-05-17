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Görenler inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.05.2018 13:33 | Son Güncelleme

Rus bilim insanı Roman Fedortsov, okyanusun derinliklerinden yakalanan deniz canlılarının fotoğraflarıyla sosyal medyada fenomen oldu.

Dünyada birçok deniz ve okyanusta araştırma gezileri düzenleyen Fedortsov’un babası ve dedesi ise balıkçı..

Böyle deniz canlısı görmediniz

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Rusya’nın Murmansk kentinde doğan Fedortsov, denizin çocukluğundan beri en büyük tutkusu olduğunu söylüyor.
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Twitter hesabında, ilginç görünüşlere sahip balıkları paylaşan Fedortsov, “Twitter rakipçileri her zaman denizden olağandışı balıklar yakaladığımızı düşünüyoruz.
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Aslında bu doğru değil. Olağanüstü balıkları nadiren yakalıyoruz” şeklinde konuştu.
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