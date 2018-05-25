Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor

Hayatını hiçe sayarak para kazanmaya çalışan düzinelerce insan, yaptığı iş karşılığında günde sadece 7,5 sterlin kazanıyor.

Dünyanın en zor mesleği

1 / 27 Dakka'da 14 milyon insanın yoğun yağmura maruz kaldığı ve sık sık sele yol açan yetersiz kanalizasyon sistemi var.

2 / 27 Bunun sonucunda yaşanan tıkanıklıkları gidermekse hiçbir önlem alamadan üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp dışkılarla dolu kirli suya giren insanlara düşüyor.

3 / 27 Şehrin içindeki sıkışık tünellerde meydana gelen çamurla savaşan insanlar, hayatlarını riske attıkları bu işin karşılığında sadece 4,5 ya da 7,5 sterlin (40 lira civarı) alıyor.

4 / 27 Bu dalışlar sırasındaysa pek çoğu tıkanıklığı gidermeye çalışırken boğularak hayatını kaybediyor.

5 / 27 İşte koruyucu ekipmanları ya da nefes almalarını kolaylaştıracak hiçbir malzemeleri bulunmayan insanların hayatlarını riske attıkları o anlarda yaşadıkları...

6 / 27

7 / 27

8 / 27

9 / 27

10 / 27

11 / 27

12 / 27

13 / 27

14 / 27

15 / 27

16 / 27

17 / 27

18 / 27

19 / 27

20 / 27

21 / 27

22 / 27

23 / 27

24 / 27

25 / 27

26 / 27