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Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

Bangladeş'te iş kaynaklarının yetersizliği sebebiyle sıkıntı çeken halk, geçinebilmek için yanlarına aldıkları bir sopa ile tıkanan kanalizasyon borularını açmaya çalışıyor.

Hayatını hiçe sayarak para kazanmaya çalışan düzinelerce insan, yaptığı iş karşılığında günde sadece 7,5 sterlin kazanıyor.

Dünyanın en zor mesleği

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Dakka'da 14 milyon insanın yoğun yağmura maruz kaldığı ve sık sık sele yol açan yetersiz kanalizasyon sistemi var.
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Bunun sonucunda yaşanan tıkanıklıkları gidermekse hiçbir önlem alamadan üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp dışkılarla dolu kirli suya giren insanlara düşüyor.
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Şehrin içindeki sıkışık tünellerde meydana gelen çamurla savaşan insanlar, hayatlarını riske attıkları bu işin karşılığında sadece 4,5 ya da 7,5 sterlin (40 lira civarı) alıyor.
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Bu dalışlar sırasındaysa pek çoğu tıkanıklığı gidermeye çalışırken boğularak hayatını kaybediyor.
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İşte koruyucu ekipmanları ya da nefes almalarını kolaylaştıracak hiçbir malzemeleri bulunmayan insanların hayatlarını riske attıkları o anlarda yaşadıkları...
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Bangladeş Dakka

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
öldük, bittik ülke battı diyenlere gösterin!
@tuncaykaya60 Bizi kıyasladığın nokta bu mu_? Nasıl bir mantıktır bu?? Tabi sizin kriterleriniz batmayı sadece boka batmak olarak algılıyor. Boka batan beyinleriniz bedenleriniz değil. Gerçi yakında o da olur. O zaman Somaliyi kötü seviyesi olarak alırsınız.
24 Hazirandan Sonra Chpkk Gelirse Halimiz Bu Olucak, Zaten 80-90 lar böyleydi Saolsnlar
Haberde sıkıntı var. Sanki o mesleği çok kişi yapıyormuş gibi lanse edilmiş, ancak fotoğraflarıdaki kişi hep aynı kişi. Sanırım abi kendini sınıyor.
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