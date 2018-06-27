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Görenlere 'pes' dedirten dizayn hataları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

Bu dizaynları görünce kullanılabilmesinden ziyade insanların kullanamaması için fazlaca çabalandığını düşünmeden geçemeyeceksiniz.

İşte görenlerin şaşkına döndüğü o dizaynlar ve yarattığı etkiler...

Bu hataları gören şaşırmadan edemiyor

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Duşun yanına monte edilen prizler, bankın üzerinden akan sular, kazaya sebebiyet veren yollar, prizden çıkan sular, odanın içine konulan klozetler, hiç düşünmeden yerleştirilince kapısı bile açılamayan eşyalar...
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Bu dizaynlar hayatı kolaylaştırmak yerine çileye çeviriyor!
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İşte görünce neden yapıldığı sorgulanan dizayn hataları...
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Anahtar Kelimeler:
komik dizayn Hata

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