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Görülmemiş savaş başladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

Meksika'nın dünyaca ünlü uyuşturucu kartellerinin akıllara durgunluk veren hayatları ifşa oldu.

Instagram'dan birbirlerine 'görgüsüzlük' savaşı ilan ettiler.

Kendilerini ifşa ettiler!

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Altın Kalaşnikof silahlar...
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Yarı çıplak modeller...
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Aslan ve kaplan yavruları...
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Ferrariler...
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Kadın Sicariolar...
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Diğer lüks araçlar...
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Kullandıkları hashtagler #narcos, #narcostyle, #NarcoStyle veya #NarcoOficial.
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Trend, 21. yüzyılın en büyük uyuşturucu karteli El Chapo Guzman'ın oğulları tarafından başlatıldı.
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Babaları ABD'de hapis yatsa da, Sinaloa kartelinin başına geçen oğullar başka bir hayat yaşıyor.
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Altın bir silahın yanındaki el bombası.
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Bir Ferrari'nin üstüne konulmuş tabancalar.
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Envai çeşit silah...
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Pahalı bir at...
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Bazı Instagram kulllanıcıları, profillerinde açık açık hangi çeteden olduklarını yazıyor.
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Sinaloa, ABD sınırındaki geniş bir alanı kontrol ediyor.
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Diğer öne çıkan karteller ise Los Zetas, Juarez ve Tijuana.
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Meksika'da son on yıldaki kartel savaşlarında 120 binden fazla insan öldü.
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270 bin kişi ise kayıp.
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Meksika'nın bazı eyaletleri, yeryüzünde savaşın devam ettiği ülkelerden bile daha tehlikeli.
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Yalnızca ABD'ye sevk edilen uyuşturucudan kazanılan yıllık para 20 milyar dolar.
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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Kartelleri instagram

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