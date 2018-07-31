Görülmemiş savaş başladı

Instagram'dan birbirlerine 'görgüsüzlük' savaşı ilan ettiler.

Kendilerini ifşa ettiler!

1 / 22 Altın Kalaşnikof silahlar...

2 / 22 Yarı çıplak modeller...

3 / 22 Aslan ve kaplan yavruları...

4 / 22 Ferrariler...

5 / 22 Kadın Sicariolar...

6 / 22 Diğer lüks araçlar...

7 / 22 Kullandıkları hashtagler #narcos, #narcostyle, #NarcoStyle veya #NarcoOficial.

8 / 22 Trend, 21. yüzyılın en büyük uyuşturucu karteli El Chapo Guzman'ın oğulları tarafından başlatıldı.

9 / 22 Babaları ABD'de hapis yatsa da, Sinaloa kartelinin başına geçen oğullar başka bir hayat yaşıyor.

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12 / 22 Altın bir silahın yanındaki el bombası.

13 / 22 Bir Ferrari'nin üstüne konulmuş tabancalar.

14 / 22 Envai çeşit silah...

15 / 22 Pahalı bir at...

16 / 22 Bazı Instagram kulllanıcıları, profillerinde açık açık hangi çeteden olduklarını yazıyor.

17 / 22 Sinaloa, ABD sınırındaki geniş bir alanı kontrol ediyor.

18 / 22 Diğer öne çıkan karteller ise Los Zetas, Juarez ve Tijuana.

19 / 22 Meksika'da son on yıldaki kartel savaşlarında 120 binden fazla insan öldü.

20 / 22 270 bin kişi ise kayıp.

21 / 22 Meksika'nın bazı eyaletleri, yeryüzünde savaşın devam ettiği ülkelerden bile daha tehlikeli.