Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

İlişkiye ait mesajlaşmaları ve fotoğrafları ortaya çıkan ikili, tüm belgelerin sahte olduğunu iddia etti.

RUS ÖĞRETMEN ŞOKE ETTİ! 18 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE...

1 / 30 Rusya'da 41 yaşındaki kadın öğretmenin, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle 1 sene evvel yaşadığı ilişkinin skandal fotoğrafları ortaya çıktı.

2 / 30 Rusya'daki saygın öğretmenlerden biri olarak gösterilen 41 yaşındaki Irina Ibragimkhalimova'nın, 18 yaşındaki yıldız öğrencisi Valeria Fedorova ile ilişki yaşadığını gösteren skandal fotoğraflar internete sızdırıldı.

3 / 30 Ayrıca çift arasında geçen cinsel içerikli mesajlar da yayınlandı.

4 / 30 Polis, olayın soruşturulduğunu ve öğretmenin suçlu bulunması halinde reşit olmayan bir kişi ile ilişkiye girme suçundan ceza alabileceğini söyledi.

5 / 30 Çalışkanlığından dolayı yetkililker tarafından, Rusya'nın en iyi üniversitelerinin yolunu açaçak altın madalya verilmesi planlanan öğrenci ise öğretmen ile ilişki yaşamadığını ve fotoğrafların photoshop olduğunu iddia etti.

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10 / 30 BREZİLYA'YI AYAĞA KALDIRAN OLAY Güvenli ilişki için öğrencilerini bilgilendirmesi istenen öğretmen olayı abartınca ortaya çirkin görüntüler çıkıyor.

11 / 30 KIZ ÖĞRENCİLERİNE AĞZIYLA PREZERVATİF TAKMAYI ÖĞRETTİ! Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerde, elinde yapay organ tutan öğrencisinin önünde diz çökerek gençlere ağzıyla tuttuğu prezervatifi nasıl takacağını gösteriyor.

12 / 30 SINIFTAKİLER O ANLARI KAYDA ALDI Yaşananlarsa bir öğrenci tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alınıyor.

13 / 30 KAHKAHALARLA İZLEDİLER Bahia'daki bir üniversitede çekildiği düşünülen görüntülerde öğrencilerin kahkahalarla olayı izlemesi de dikkat çekti.

14 / 30 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI 'Sizin için pratik birşeyler göstereceğim' diyerek öğrencileri çevresine toplayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

15 / 30 SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülere 'Bu gibi şeyler sadece Brezilya'da görülebilir. Bu davranış topluma karşı saygısızlıktır. Okullar ve üniversitelerde ilişkiler hakkında değil, matamatik gibi konular eğitim programında yer almalı.' gibi pek çok eleştiri geldi.

16 / 30 İşte büyük tartışma yaratan o anlarda yaşananlar...

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24 / 30 LİSEDE SKANDAL! BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİSİYLE BİRLİKTE OLDU ABD’de bir lisede biyoloji öğretmeni Sarah Fowlkes 17 yaşındaki bir öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girmek suçundan tutuklandı.

25 / 30 20 yıl hapis cezasıyla yargılanacak olan genç kadının tutuklandıktan sonra karakolda çekilen fotoğrafında gülmesi büyük tepki çekti.

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