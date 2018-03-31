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Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.03.2018 12:03 | Son Güncelleme

Rusya'da 41 yaşındaki kadın öğretmenin 18 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İlişkiye ait mesajlaşmaları ve fotoğrafları ortaya çıkan ikili, tüm belgelerin sahte olduğunu iddia etti.

RUS ÖĞRETMEN ŞOKE ETTİ! 18 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE...

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Rusya'da 41 yaşındaki kadın öğretmenin, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle 1 sene evvel yaşadığı ilişkinin skandal fotoğrafları ortaya çıktı.
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Rusya'daki saygın öğretmenlerden biri olarak gösterilen 41 yaşındaki Irina Ibragimkhalimova'nın, 18 yaşındaki yıldız öğrencisi Valeria Fedorova ile ilişki yaşadığını gösteren skandal fotoğraflar internete sızdırıldı.
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Ayrıca çift arasında geçen cinsel içerikli mesajlar da yayınlandı.
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Polis, olayın soruşturulduğunu ve öğretmenin suçlu bulunması halinde reşit olmayan bir kişi ile ilişkiye girme suçundan ceza alabileceğini söyledi.
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Çalışkanlığından dolayı yetkililker tarafından, Rusya'nın en iyi üniversitelerinin yolunu açaçak altın madalya verilmesi planlanan öğrenci ise öğretmen ile ilişki yaşamadığını ve fotoğrafların photoshop olduğunu iddia etti.
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BREZİLYA'YI AYAĞA KALDIRAN OLAY

BREZİLYA'YI AYAĞA KALDIRAN OLAY
Güvenli ilişki için öğrencilerini bilgilendirmesi istenen öğretmen olayı abartınca ortaya çirkin görüntüler çıkıyor.
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KIZ ÖĞRENCİLERİNE AĞZIYLA PREZERVATİF TAKMAYI ÖĞRETTİ!

KIZ ÖĞRENCİLERİNE AĞZIYLA PREZERVATİF TAKMAYI ÖĞRETTİ!
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerde, elinde yapay organ tutan öğrencisinin önünde diz çökerek gençlere ağzıyla tuttuğu prezervatifi nasıl takacağını gösteriyor.
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SINIFTAKİLER O ANLARI KAYDA ALDI

SINIFTAKİLER O ANLARI KAYDA ALDI
Yaşananlarsa bir öğrenci tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alınıyor.
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KAHKAHALARLA İZLEDİLER

KAHKAHALARLA İZLEDİLER
Bahia'daki bir üniversitede çekildiği düşünülen görüntülerde öğrencilerin kahkahalarla olayı izlemesi de dikkat çekti.
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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
'Sizin için pratik birşeyler göstereceğim' diyerek öğrencileri çevresine toplayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülere 'Bu gibi şeyler sadece Brezilya'da görülebilir. Bu davranış topluma karşı saygısızlıktır. Okullar ve üniversitelerde ilişkiler hakkında değil, matamatik gibi konular eğitim programında yer almalı.' gibi pek çok eleştiri geldi.
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İşte büyük tartışma yaratan o anlarda yaşananlar...
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LİSEDE SKANDAL! BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİSİYLE BİRLİKTE OLDU

LİSEDE SKANDAL! BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİSİYLE BİRLİKTE OLDU
ABD’de bir lisede biyoloji öğretmeni Sarah Fowlkes 17 yaşındaki bir öğrencisiyle okulda cinsel ilişkiye girmek suçundan tutuklandı.
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20 yıl hapis cezasıyla yargılanacak olan genç kadının tutuklandıktan sonra karakolda çekilen fotoğrafında gülmesi büyük tepki çekti.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çağdaş ülkelerin durumu böyle, bu olaylar devede kulak kalır daha neleri var şahit olduğum bunlar ne ki...!!!
dünyanın çivisi çıkmış bunun sonu hayırlı değil
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