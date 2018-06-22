İşte polisi dahi çaresiz durumda bırakan o manzara.

Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!

1 / 12 Ebony Rhodes, polislerin aracını kenara çekmesini istediği sırada aşırı endişelendi. Zaten hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Polis tarafından durdurulmak isteyeceği son şeydi.

2 / 12 Durdurulmasının harika şeylere vesile olacağından habersizdi. Ebony’den ehliyet ve ruhsatını göstermesi istendi.Ebony’nin yanında ikisi de yoktu.

3 / 12 Aracının sigortası bile uzun süre önce sona ermişti. Polisin Ebony’yi tutuklayıp emniyete götürmekten başka çaresi yoktu. Ebony gözyaşları içinde polis arabasına bindi.

4 / 12 Emniyete giderken Jeff Jefferson ismindeki polisi ekip arkadaşlarından biri aradı. Ebony’nin arabasını aramışlardı ve arka koltukta bazı eşyalar çıkmıştı. Çantada kişisel eşyalar ve kıyafetler buldular.

5 / 12 Emniyete geldiklerinde Ebony her şeyi Jeff’e itiraf etti. Dört çocuğuyla beraber arabada yaşıyorlardı.

6 / 12 Ebony ve çocukları Calvin, Isaac, Ja’ame ve Dannaija 20 yıldır yaşadıkları evden çıkarılmışlardı ve 6 aydır arabada yaşıyorlardı. Maalesef başka seçenekleri yoktu. Markette kasiyer olarak çalışan annenin ev kirası vermesi imkansızdı.Kronik kan hastalığı olan anne çoğu zaman işe gidemiyordu. Çocuklarına ihanet ettiğini bile düşünüyordu. Kendisini yetersiz bir anne olarak görüyordu. Çocuklarına iyi bir yaşam vaad edemediğini düşünüyordu.

7 / 12 Jeff olanları öğrendikten sonra eşiyle konuşmak için eve gitti. Onları kaderlerine terk edemezdi. Jeff bir tanıdığı aracılığıyla Ebony ve çocuklarının kalabileceği bir yer buldu. Jeff, CNN’e “Aradım ve ‘Beş kişilik bir aile için kalacak yer lazım’ dedim. Bana, ‘Onlar için güzel bir yerimiz var’ dedi. Duyunca en az onlar kadar sevindim” dedi.

8 / 12 Jeff müjdeli haberi hemen Ebony’ye verdi. Ebony, “Beni arayıp müjdeli haberi verdiğinde sevinçten ağlamaya başladım. Sonunda kalacak bir yerimiz olacaktı” dedi.

9 / 12 Jeff’in yaptıkları bununla da bitmedi. Onlar için başka planları da vardı. Aileyi maddi düzlüğe çıkaracak kadar bir bağış toplamayı başardı.

10 / 12 Ebony aynı anda iki iş yapmaya başladı. 17 yaşındaki oğlu Calvin de bir yandan okurken bir yandan yarı zamanla bir işe başladı. Bugün ailenin kendine ait bir evi var. Artık soğuk arabalarında uyumak zorunda kalmıyorlar.

11 / 12 Ebony ve çocukları özel günlerde Jeff ile irtibata geçmeyi ihmal etmiyorlar. Aile için hala bağış toplanıyor. Bağışların, çocukların okul masrafına gitmesi bekleniyor.