Gözleri şaşı eden transparan!

Son Güncelleme 18 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 17.01.2018 13:15 |18 saat önce

California'da düzenlenen, farklı ırklara mensup TV yıldızlarının ödüllendirildiği NAACP Image Awards'a Halle Berry damga vurdu.

Transparan kıyafetiyle geceye damga vurdu

1 / 24 52 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry son derece cesur ve seksi bir kıyafetle geceye katıldı.

2 / 24 Berry, Reem Acra imzalı bordo, tül detaylı transparan elbisesi ile oldukça şıktı.

3 / 24 Halle Berry’nin straplez elbisesi, proporsiyonuna da oldukça uygun. Minyon tipli bir kadın olan Berry, seksapaliteyi de dozunda bırakarak, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

4 / 24 Gecenin en şık kadınları arasında yer alan Halle Berry, yaşına rağmen düzgün fiziğiyle genç mankenlere taş çıkardı.

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6 / 24 27 yaşındaki seksi model siyah elbisesiyle güzelliğini ve cesaretini konuşturdu.

7 / 24 'UNUTTUĞUN BİR ŞEY VAR MI?' Tamamen dantel bir elbise giydiği için iç çamaşırı belli olan, içine de sutyen giymeyi tercih etmeyen Stella Maxwell, bütün gözleri üzerine çekmeyi başardı. DailyMail'de de haber olan Stella'ya, 'Unuttuğun bir şey var mı?' sorusu yöneltildi.

8 / 24 27 yaşındaki Belçikalı model, bu zamana kadar gerçekleştirdiği en büyük başarılarını şöyle sıralamıştı: Son dönemdeki en büyük başarım Victoria’s Secret meleği olmak. Ayrıca Maxim dergisi tarafından da ‘en seksi kadın’ unvanını aldım. Bunlar benim için dönüm noktaları.

9 / 24 GÜZELLİK TAVSİYESİ Stella Maxwell’in dermatoloğundan bu basit tavsiye, göz ardı ettiğimiz ama artık gözümüzün içi gibi bakmamız gerekenlerden olmalı: “Su iç, yatmadan önce makyajını temizle ve güne başlarken ya da gün içerisinde terleyene kadar egzersiz yap.”

10 / 24 Victoria’s Secret’ın modeli Stella Maxwell, “O olmadan yaşayamam” dediği bakım ürünü olarak “Hindistan Cevizi Yağı”nın adını geçiriyor.

11 / 24 Seksi modelin en güçlü güzellik sırrı: Salatalık suyu içmesi...

12 / 24 İŞTE STELLA'NIN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

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