Gözlerini açıp kapattığı iddia edilmişti! Rosalia Lombardo'nun mumyasının sırrı çözüldü

Yıllarca üzerinde çalışılan ve gözünü nasıl açıp kapattığı araştırılan Rosalia Lombardo'nun mumyası ile ilgili ilk kez bir açıklama geldi. İşte yıllarca süren çalışmalardan sonra varılan sonuç...

Gözlerini açan mumyanın sırrı çözüldü

1 / 16 İtalya'da 1918’de doğduktan sonra 1920'de İspanyol Gribi nedeniyle yaşamını yitiren ve " Uyuyan Güzel" diye de anılan Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde 97 yıldır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.

2 / 16 Fakat son araştırmalar paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirdi. Doktor Alfredo Salafia tarafından mumyalanan 2 yaşındaki küçük kızın damarlarına bir sıvı enjekte edildiği biliniyordu. Fakat sihirli bileşimin ne olduğu doktor tarafından asla açıklanmamıştı.

3 / 16 Şu anda İtalya'nın Palermo kentinde bir müzede bulunan küçük kızın nasıl mumyalandığının sırrını bulmak. Mumyalanan Rosalia Lombardo tam 90 yıldır cesedi hiç bozulmadan sanki bir bebek gibi uyuyordu. Bu sırrı çözmek bilim insanlarının 90 yılını aldı. Dünyada H1N1 olarak bilinen domuz gribinin bir benzeri olan İspanyol giribi sadece Avrupa'da 25.000.000 can aldı.

4 / 16 Bunlardan biri de İtalyan general Mario Lombardo'nun minik kızı Rosalia Lombardoydu. Küçük kız İspanyol gribinden hayatını kaybettiğinde bu acıya dayanmak babasına çok zor geldi. Acısını biraz da olsa olsun hafifletmek isteyen general Lombardo, kızını mumyalayarak ölümsüzleştirmek istedi. O yıllar sonra bile kızının sanki uyuyormuş gibi bin cam fanusta insanlara gülmesini istiyordu. Bu işi yapacak kişiyi İtalya'nın Sicilya bölgesinde buldu.

5 / 16 Mumya ustası Dr. Alfredo Salafia küçük kızı mumyalayarak camdan bir mezarın içine koydu. Fakat Salafia mumyalamada nasıl bir yöntem kullandığını kimseye söylemedi. Ustalığının sırrını kendisiyle birlikte mezara götürdü. Şu anda İtalya'nın Palermo kentinde bir müzede bulunan küçük kızın nasıl mumyalandığının sırrını bulmak için arkeologlar yıllarca araştırma yaptı.

6 / 16 Fakat bu sırrı çözmek Palermo Üniversitesi'nde çalışan arkeolog Piombino Mascali'ye nasip oldu. 1999’dan bu yana mumya ustası Salafia'nın sırı üstünde çalışan Mascali, tesadüfen bir el yazması eser buldu. Salafia küçük kızı nasıl mumyaladığını burada detaylı bir şekilde açıklamıştı. Mascali, el yazmasının tıp tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Bilim insanları Salafia'nın küçük kızın kanını kimyasal bir madde ile değiştirdiğini tahmin ediyorlardı. Fakat el yazmasına göre Salafia, Rosalia Lombardo'nun damarlarına alkol ve salisil karışımı bir sıvı enjekte etti. Mascali bulduğu el yazması üstünde araştırmalarına devam ediyor.

7 / 16 Yakın zamanda Alfredo Salafia'nın el yazmalarında bulunan formülleri inceleyen İtalyan bilim insanları küçük kızın glicerine, çinko ve klor, salistik asitli bir karışımla mumyalandığını ortaya çıkardı. O karışım küçük kızın bedenini hala ilk öldüğü zamanki gibi tuttu. Mumyanın bu bileşim sayesinde bozulmadığı belirlendi.

8 / 16 Diğer bir iddiaya göreyse 2 yaşındayken yaşamını yitiren Rosalia Lombardo'nun göz kırpması sadece görsel bir hileden ibâret. Tabutun bulunduğu yerdeki ışık oyunu nedeniyle mumyanın gözleri açılıp kapanıyor gibi görünüyor.

9 / 16 Aslında küçük kızın gözleri tamamen kapalı hiçbir zaman olmadı. Bir illüzyon olduğu söylenen göz kırpmasında içeri sızan ışıklar ziyaretçilere bir oyun oynuyor.

10 / 16 Gizemin aydınlanması için tabutu sürekli izleyen ve fotoğraflayan araştırmacıların iddiasına göre içeri gelen ışık nedeniyle her 60 saniyede bir küçük kızın gözünün açılıp kapandığı algılanıyor.

11 / 16 Dünya o gizemli küçük kızı cam tabut içinde hiç bozulmayan saçları ve masum görüntüsü nedeniyle " Uyuyan Güzel" olarak biliyor.

12 / 16 İtalya'da yaklaşık 8 bin mumyanın bulunduğu yer altı mezarlığında bulunan ve 'Uyuyan Güzel' ismi verilen Rosalia Lombardo ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.

13 / 16 100 yıl önce ölen ve hala canlıymış gibi görünen Rosalia Lombardo gözlerini araladığı iddia edildi.

14 / 16 Palermo, Güney İtalya'da yer alan Capuchin manastırının altında, 8000 mumyadan oluşan bir yeraltı mezarlığı bulunuyor.

15 / 16 Bu Capuchin Yeraltı Mezarlığı, tüm dünyada en iyi korunmuş mumyaları ile bilinmektedir ve bu güzel bakılıp iyi korunmuş mumyaların yer aldığı yerde bir de küçük şapel vardır. Fakat bu mezarlığı ünlü yapan bunlardan hiçbiri değil.