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Güldüren Ramazan capsleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

Sosyal medya kullanıcıları yine rahat durmadı. Bu kez de Ramazan ayına özel capsler hazırladı.

Birbirinden eğlenceli görsellerle hazırlanan bu capslerde Ramazan ayının hem keyifli hem de en zor geçen anlarını göreceksiniz.

Ramazan capsleri güldürüyor

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Bu yıl Müslümanlar 16 saati aşkın süre oruç tutacak.
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Sosyal medya kullanıcıları havaların ısınmasıyla daha da zor geçen Ramazan ayını hazırlanan capslerle sanal aleme taşıdı.
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Eminiz siz de temsili görsellerle hazırlanan bu capslerden en az birinde kendinizi göreceksiniz.
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İşte Ramazan ayına özel birbirinden eğlenceli capsler...
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