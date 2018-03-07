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Gülmekten karnınızı ağrıyacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.03.2018 11:03 | Son Güncelleme

Bu galeride havuzun ortasındaki 'kaygan zemin' levhasından, sürücülere ilginç park yasağı mesajı bırakan kişilere ya da çukura düşmenin yasak olduğu yönünde yapılan uyarılara kadar pek çok ilginç olayla karşılaşabilirsiniz.

İşte fazlaca gülmenize sebep olacak o kareler...

Sizi çok güldürecek komik fotoğraflar

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Havuzun tam ortasında bulunan bu levhada yerlerin ıslak olduğu ve insanların dikkat etmesi gerektiği yazmaktadır. Sanıyoruz ki havuzun o bölgesi diğer yerlere göre daha ıslak ve kaygan.
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Sandviçi ortadan ikiye böleyim derken ortaya çıkan komik ve sanatsal şekil.
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5 yaşındaki kardeşine sosisli tostun yarısını yemesini söyleyen abinin tostun diğer yarısıyla imtihanı.
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Bisikletlerin merdivenlere park edilmemesi gerektiğini söyleyen levhanın hemen altına park eden dünyanın en zeki kişisi.
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Ne kadar da kuralsız bir ülkeyiz. Sırf kurallara uymayalım aykırı olalım diye teyzenin çektiği çile gerçekten takdir edilesi.
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Şoförleri hem kibarca uyaran hem de park ederlerse sonrasında yaşayacakları şey hakkında önemli ipuçları veren duvar yazısı.
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Sizin hayatınız her şeyden önemlidir. Düşemez, sakatlanamaz, ölemezsiniz.
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Ne çektin be pazarcı abimiz. Hayatın zorluklarını sonuna kadar yaşayıp görmüş ve müşterilerini uyaran cefakar pazarcımız.
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Yüzümüzün gülmesine, kafalarımızın aydınlanmasına neden olan 2 resim.
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Sövmemek için spreyi bahane eden ama aslında sövmek de istemeyen dertli insan.
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Önceki çalışanlarının çok fazla telefon kullanmalarından bıkmış iş sahibi.
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Evliliği çok ciddiye alıp ülkeyi kurtaracak olan damat müstakbel karısıyla birlikte son protokolleri halletmeye gidiyor.
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Patlamış mısırı ve müşterileri ti'ye alan, bizim gülümsememize neden alan yaratıcı esnaf.
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Ne çektin be kedi!
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DÜNYADAN KOMİK FOTOĞRAFLAR

DÜNYADAN KOMİK FOTOĞRAFLAR
İşte sizi eğlendirecek birbirinden komik fotoğraflar...
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