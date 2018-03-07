Gülmekten karnınızı ağrıyacak

İşte fazlaca gülmenize sebep olacak o kareler...

Sizi çok güldürecek komik fotoğraflar

1 / 55 Havuzun tam ortasında bulunan bu levhada yerlerin ıslak olduğu ve insanların dikkat etmesi gerektiği yazmaktadır. Sanıyoruz ki havuzun o bölgesi diğer yerlere göre daha ıslak ve kaygan.

2 / 55 Sandviçi ortadan ikiye böleyim derken ortaya çıkan komik ve sanatsal şekil.

3 / 55 5 yaşındaki kardeşine sosisli tostun yarısını yemesini söyleyen abinin tostun diğer yarısıyla imtihanı.

4 / 55 Bisikletlerin merdivenlere park edilmemesi gerektiğini söyleyen levhanın hemen altına park eden dünyanın en zeki kişisi.

5 / 55 Ne kadar da kuralsız bir ülkeyiz. Sırf kurallara uymayalım aykırı olalım diye teyzenin çektiği çile gerçekten takdir edilesi.

6 / 55 Şoförleri hem kibarca uyaran hem de park ederlerse sonrasında yaşayacakları şey hakkında önemli ipuçları veren duvar yazısı.

7 / 55 Sizin hayatınız her şeyden önemlidir. Düşemez, sakatlanamaz, ölemezsiniz.

8 / 55 Ne çektin be pazarcı abimiz. Hayatın zorluklarını sonuna kadar yaşayıp görmüş ve müşterilerini uyaran cefakar pazarcımız.

9 / 55 Yüzümüzün gülmesine, kafalarımızın aydınlanmasına neden olan 2 resim.

10 / 55 Sövmemek için spreyi bahane eden ama aslında sövmek de istemeyen dertli insan.

11 / 55 Önceki çalışanlarının çok fazla telefon kullanmalarından bıkmış iş sahibi.

12 / 55 Evliliği çok ciddiye alıp ülkeyi kurtaracak olan damat müstakbel karısıyla birlikte son protokolleri halletmeye gidiyor.

13 / 55 Patlamış mısırı ve müşterileri ti'ye alan, bizim gülümsememize neden alan yaratıcı esnaf.

14 / 55 Ne çektin be kedi!

15 / 55 DÜNYADAN KOMİK FOTOĞRAFLAR İşte sizi eğlendirecek birbirinden komik fotoğraflar...

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