Gülmekten karnınızı ağrıyacak

İşte fazlaca gülmenize sebep olacak o kareler...
Sizi çok güldürecek komik fotoğraflar
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Havuzun tam ortasında bulunan bu levhada yerlerin ıslak olduğu ve insanların dikkat etmesi gerektiği yazmaktadır. Sanıyoruz ki havuzun o bölgesi diğer yerlere göre daha ıslak ve kaygan.
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Sandviçi ortadan ikiye böleyim derken ortaya çıkan komik ve sanatsal şekil.
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5 yaşındaki kardeşine sosisli tostun yarısını yemesini söyleyen abinin tostun diğer yarısıyla imtihanı.
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Bisikletlerin merdivenlere park edilmemesi gerektiğini söyleyen levhanın hemen altına park eden dünyanın en zeki kişisi.
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Ne kadar da kuralsız bir ülkeyiz. Sırf kurallara uymayalım aykırı olalım diye teyzenin çektiği çile gerçekten takdir edilesi.
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Şoförleri hem kibarca uyaran hem de park ederlerse sonrasında yaşayacakları şey hakkında önemli ipuçları veren duvar yazısı.
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Sizin hayatınız her şeyden önemlidir. Düşemez, sakatlanamaz, ölemezsiniz.
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Ne çektin be pazarcı abimiz. Hayatın zorluklarını sonuna kadar yaşayıp görmüş ve müşterilerini uyaran cefakar pazarcımız.
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Yüzümüzün gülmesine, kafalarımızın aydınlanmasına neden olan 2 resim.
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Sövmemek için spreyi bahane eden ama aslında sövmek de istemeyen dertli insan.
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Önceki çalışanlarının çok fazla telefon kullanmalarından bıkmış iş sahibi.
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Evliliği çok ciddiye alıp ülkeyi kurtaracak olan damat müstakbel karısıyla birlikte son protokolleri halletmeye gidiyor.
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Patlamış mısırı ve müşterileri ti'ye alan, bizim gülümsememize neden alan yaratıcı esnaf.
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Ne çektin be kedi!
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DÜNYADAN KOMİK FOTOĞRAFLAR
İşte sizi eğlendirecek birbirinden komik fotoğraflar...
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