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Gülmemek imkansız! İşte gelin arabalarındaki ilginç yazılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Düğün sezonunun hızla açıldığı şu günlerde ortaya çıkan ilginç görüntülere kayıtsız kalmak da imkansız oluyor.

Son yıllarda gelinle damat kadar arabanın arkasına yazılan yazılar da oldukça ilgi çekiyor. 'Evliyiz, mutluyuz' yazısının yerini şimdilerde nasıl sözler alıyor dersiniz? İşte bu sorunun cevabı...

Gelin arabalarındaki ilginç yazılar

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Karabük’te 10 yılı aşkın bir süredir çiçekçilik ve gelin arabası süslemesi yapan Mustafa Eken, geçmiş yıllarda klasik olan ‘Evleniyoruz, Mutluyuz’ yazılarının yerine insanların ilginç yazılar yazdırmasının revaçta olduğunu söyledi.
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Kendi ürettiği yazıları gelin arabasına yapmaya başladıktan sonra işlerinin de arttığını belirten Eken, kendi düğün arabasını da seçim atmosferine göre hazırladı. Çiçekçilik ve gelin arabası süsleme işiyle ilgilenen Mustafa Eken, düğünündeki gelin arabasını kendine has yazılarla süsledi.
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Karabük çevresinde bugüne kadar evlenen çok sayıda çiftin arabasını süslediğini belirten Eken, şunları söyledi:
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“Bu zamana kadar süslediğim arabaların hepsi özeldi fakat şimdi süslediğim araba kendi arabam olduğu için Karabük'ün en güzel düğün arabası olacak. Tabii ki de heyecan içindeyim. Bu heyecanın verdiği mutluluğu da anlatamam. Belki Karabük'te bir damat olarak kendi arabamı süsleyerek bir ilki yaşıyorum”
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“Bu zamana kadar düğünü arabalarında sadece ‘evleniyoruz mutluyuz’ yazıları vardı. Bu stresli günlerde gelin hanımları ve damat beyleri biraz güldürmek amaçlı yazılar hazırlıyorduk. Biz bu işi 1- 2 senedir yapıyoruz. Fakat geçen seneden itibaren rağbet görmeye başladı. Rağbet görmeye başladıktan sonra Karabük haberlerinde komedi sayfalarında yazılarımız paylaşılmaya başlandı ve yazıların ilgi görmesinden dolayı düğün arabalarının da yazı süslemesine öncelik vermeye başladık şunu gördük ki hem gelin tarafını hem de damat tarafını mutlu ediyor” diye konuştu.
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Karabük'ün kendine özgü konuşma şivesiyle de yazılar yazdığını belirten Eken, bölgede kendine has bir konuşma ağız dili olduğunu ve düğünlerde bu yazıları sıklıkla kullandıklarını dile getirdi.
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Gelin arabalarındaki ilginç yazılar

Gelin arabalarındaki ilginç yazılar
Kamyon ve minibüslere yazılan yazılara alışkınız. Peki ya gelin arabalarındaki yazılara?
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İşte görenleri gülümseten gelin arabası yazıları...
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