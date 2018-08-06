Gün ağardı, depremin korkunç yüzü ortaya çıktı!

Çok geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda can kaybı 142'ye çıktı.

Endonezya'daki depremde 142 ölü!

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3 / 33 Askeri birlikler, enkazlardan cesetleri çıkarıyor.

4 / 33 Yan yana dizilmiş cesetler...

5 / 33 Depremin yol açtığı hasar, gün ağarınca tüm dehşetiyle göründü.

6 / 33 Çok sayıda bina yerle bir olmuş durumda.

7 / 33 Binlerce bina hasarlı.

8 / 33 Yalnızca depremin merkez üssü Lombok Adası değil...

9 / 33 Komşu ada Bali'de de yıkılan binalar var.

10 / 33 Evlerini kaybedenler için çadırlar kuruluyor.

11 / 33 Depremde yüzlerce kişi yaralandı.

12 / 33 Lombok Adası'nın en büyük şehri Mataram'da hastaneler yaralı dolu.

13 / 33 Hastanelerde tedavi görenler, geceyi dışarıda geçirdi.

14 / 33 Turizm merkezi Bali'de de durum farklı değil.

15 / 33 Bali'deki hastaneler de hınca hınç yaralı dolu.

16 / 33 Sahra hastaneleri kuruldu.

17 / 33 Tatil cennetlerinde bulunan turistler, ülkelerine dönüyor.

18 / 33 Reuters haber ajansı, uluslararası Lombok Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce turistin fotoğraflarını servis etti.

19 / 33 Yabancı turistlerin depremi hissettiği yerlerden biri de, Gili Adası'ydı.

20 / 33 Sabah olunca, adadan ayrılmak için herkes sahile koştu.

21 / 33 Turistler botlar ve teknelerle ana adaya taşınıyor.

22 / 33 Yüzlerce insan, Bali'deki bir alışveriş merkezini gezerken depreme yakalandı.

23 / 33 Büyük panik yaşandı.

24 / 33 Alışveriş merkezinin çatısında hasar oluştu.

25 / 33 Depremi hissedenlerden biri, "Başta küçük sarsıntılar oldu, daha sonra büyüdü ve insanlar 'deprem' diye bağırıp, dışarı kaçıştılar" dedi.

26 / 33 Depreme yakalananlar arasında, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton da vardı.

27 / 33 Yeryüzü sarsılırken, Bakan Dutton bir otelin on ikinci katındaki restorandaydı.

28 / 33 Dutton, "Çıktığımız için oldukça şanlıyız, hepimiz yere yuvarlandık, binada kesinlikle çok fazla yapısal hasar vardı" dedi.

29 / 33 Avustralyalı heyetin kaldığı otelin bazı bölümleri yıkıldı.

30 / 33 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı verildi, insanlar kaçmaya başladı.

31 / 33 Uyarı, birkaç saat sonra kaldırıldı.

32 / 33 Lombok'ta geçen hafta meydana gelen depremde de 16 kişi ölmüştü.