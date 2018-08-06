Gün ağardı, depremin korkunç yüzü ortaya çıktı!

Çok geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda can kaybı 142'ye çıktı.
Endonezya'daki depremde 142 ölü!
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Askeri birlikler, enkazlardan cesetleri çıkarıyor.
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Yan yana dizilmiş cesetler...
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Depremin yol açtığı hasar, gün ağarınca tüm dehşetiyle göründü.
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Çok sayıda bina yerle bir olmuş durumda.
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Binlerce bina hasarlı.
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Yalnızca depremin merkez üssü Lombok Adası değil...
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Komşu ada Bali'de de yıkılan binalar var.
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Evlerini kaybedenler için çadırlar kuruluyor.
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Depremde yüzlerce kişi yaralandı.
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Lombok Adası'nın en büyük şehri Mataram'da hastaneler yaralı dolu.
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Hastanelerde tedavi görenler, geceyi dışarıda geçirdi.
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Turizm merkezi Bali'de de durum farklı değil.
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Bali'deki hastaneler de hınca hınç yaralı dolu.
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Sahra hastaneleri kuruldu.
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Tatil cennetlerinde bulunan turistler, ülkelerine dönüyor.
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Reuters haber ajansı, uluslararası Lombok Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce turistin fotoğraflarını servis etti.
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Yabancı turistlerin depremi hissettiği yerlerden biri de, Gili Adası'ydı.
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Sabah olunca, adadan ayrılmak için herkes sahile koştu.
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Turistler botlar ve teknelerle ana adaya taşınıyor.
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Yüzlerce insan, Bali'deki bir alışveriş merkezini gezerken depreme yakalandı.
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Büyük panik yaşandı.
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Alışveriş merkezinin çatısında hasar oluştu.
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Depremi hissedenlerden biri, "Başta küçük sarsıntılar oldu, daha sonra büyüdü ve insanlar 'deprem' diye bağırıp, dışarı kaçıştılar" dedi.
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Depreme yakalananlar arasında, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton da vardı.
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Yeryüzü sarsılırken, Bakan Dutton bir otelin on ikinci katındaki restorandaydı.
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Dutton, "Çıktığımız için oldukça şanlıyız, hepimiz yere yuvarlandık, binada kesinlikle çok fazla yapısal hasar vardı" dedi.
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Avustralyalı heyetin kaldığı otelin bazı bölümleri yıkıldı.
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10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı verildi, insanlar kaçmaya başladı.
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Uyarı, birkaç saat sonra kaldırıldı.
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Lombok'ta geçen hafta meydana gelen depremde de 16 kişi ölmüştü.
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Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor. Endonezya'yı 2004'ün son günlerinde vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve peşinden gelen tsunami, 240 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı.
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