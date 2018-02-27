Gündüzleri bakıcı, geceleri oyuncak bebek

Kontakt lensler dışında hiçbir estetik operasyon geçirmediğini söyleyen genç kadın, gündüzleri bir yaşlı bakım evinde bakıcılık yaparken geceleri başka bir insana dönüşüyor...

Barbie bebek takıntısından sonra şimdi de porselen bebek çılgınlığı başladı

1 / 74 Sokakta görüşünü sebebiyle tepki çektiğini kimi zaman da kendisine gülündüğünü söyleyen Lucia, Instagram'da oldukça popüler bir figür.

2 / 74 Cosplay hobisinin asla cinsel bir yönü olmadığını anlatırken bunun kendisini bulmasına yardım ettiğini de sözlerine ekliyor.

3 / 74 Akşamları giyinip, makyaj yapan ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Lucia, 15 yaşındaki emo dönemi sonrası bu duruma ilgisinin başladığını söyledi.

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7 / 74 21 yaşındaki Jade Smith, diz üstü çorapları, fırfırlı pembe elbisesi, platin saçlarıyla porselen bebeklerden farksız.

8 / 74 İnsandan daha çok oyuncak bebek gibi görünen Jade'in asıl hedefi lolita bir kız gibi görünmekmiş.

9 / 74 Fakat bu görünüme kavuşabilmek için fazlaca harcama yapması gerekmiş.

10 / 74 Sadece kıyafetleri için bile 20 bin sterlin harcayan Jade, hayalindeki görünüme kavuşabilmek için de ilerleyen zamanlarda estetik ameliyat olmayı planlıyor.

11 / 74 Sosyal medya kullanıcıları tarafından da Prenses Jadette olarak tanınan Jade, küçükken Japon anime karakterlerinin hayranıymış.

12 / 74 Ailesiyle yaşamaya devam eden genç kızın dikkat çeken diğer paylaşımları...

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29 / 74 AMELİYATLA BARBIE OLDU Geçirdiği estetik operasyonlarla Barbie bebeğe ikizi kadar benzedi! Barbie bebeklere benzemek için sayısız kez ameliyat olan Valeria Lukyanova, artık yemek yemeyeceğini açıklaması tartışma yaratmıştı...

30 / 74 İncecik beli ve büyük gözleriyle Barbie bebeğe ikizi kadar benziyor..

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