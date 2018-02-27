HABER

Gündüzleri bakıcı, geceleri oyuncak bebek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.02.2018 07:37 | Son Güncelleme

Tim Burton ve Japon Pop kültürüne hayran olan 20 yaşındaki Lucia, akşamları kendini bebeğe dönüştürüyor.

Kontakt lensler dışında hiçbir estetik operasyon geçirmediğini söyleyen genç kadın, gündüzleri bir yaşlı bakım evinde bakıcılık yaparken geceleri başka bir insana dönüşüyor...

Barbie bebek takıntısından sonra şimdi de porselen bebek çılgınlığı başladı

1 / 74

Sokakta görüşünü sebebiyle tepki çektiğini kimi zaman da kendisine gülündüğünü söyleyen Lucia, Instagram'da oldukça popüler bir figür.
2 / 74

Cosplay hobisinin asla cinsel bir yönü olmadığını anlatırken bunun kendisini bulmasına yardım ettiğini de sözlerine ekliyor.
3 / 74

Akşamları giyinip, makyaj yapan ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Lucia, 15 yaşındaki emo dönemi sonrası bu duruma ilgisinin başladığını söyledi.
4 / 74

5 / 74

6 / 74

7 / 74

21 yaşındaki Jade Smith, diz üstü çorapları, fırfırlı pembe elbisesi, platin saçlarıyla porselen bebeklerden farksız.
8 / 74

İnsandan daha çok oyuncak bebek gibi görünen Jade'in asıl hedefi lolita bir kız gibi görünmekmiş.
9 / 74

Fakat bu görünüme kavuşabilmek için fazlaca harcama yapması gerekmiş.
10 / 74

Sadece kıyafetleri için bile 20 bin sterlin harcayan Jade, hayalindeki görünüme kavuşabilmek için de ilerleyen zamanlarda estetik ameliyat olmayı planlıyor.
11 / 74

Sosyal medya kullanıcıları tarafından da Prenses Jadette olarak tanınan Jade, küçükken Japon anime karakterlerinin hayranıymış.
12 / 74

Ailesiyle yaşamaya devam eden genç kızın dikkat çeken diğer paylaşımları...
13 / 74

14 / 74

15 / 74

16 / 74

17 / 74

18 / 74

19 / 74

20 / 74

21 / 74

22 / 74

23 / 74

24 / 74

25 / 74

26 / 74

27 / 74

28 / 74

29 / 74

AMELİYATLA BARBIE OLDU

AMELİYATLA BARBIE OLDU
Geçirdiği estetik operasyonlarla Barbie bebeğe ikizi kadar benzedi! Barbie bebeklere benzemek için sayısız kez ameliyat olan Valeria Lukyanova, artık yemek yemeyeceğini açıklaması tartışma yaratmıştı...
30 / 74

İncecik beli ve büyük gözleriyle Barbie bebeğe ikizi kadar benziyor..
31 / 74

32 / 74

33 / 74

34 / 74

35 / 74

36 / 74

37 / 74

38 / 74

39 / 74

40 / 74

41 / 74

42 / 74

43 / 74

44 / 74

45 / 74

46 / 74

47 / 74

48 / 74

49 / 74

50 / 74

51 / 74

52 / 74

53 / 74

54 / 74

55 / 74

56 / 74

57 / 74

58 / 74

59 / 74

60 / 74

61 / 74

62 / 74

63 / 74

64 / 74

65 / 74

66 / 74

67 / 74

68 / 74

69 / 74

70 / 74

71 / 74

72 / 74

73 / 74

74 / 74

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barbie Bebek porselen bebek instagram sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'i keşfetmek için kariyerlerinden vazgeçtiler

Çin'i keşfetmek için kariyerlerinden vazgeçtiler

Plaja indi, olanlar oldu

Plaja indi, olanlar oldu

Afrin'de sıcak gelişme... Karadan, havadan vuruluyorlar

Afrin'de sıcak gelişme... Karadan, havadan vuruluyorlar

Playboy yıldızı soluğu yine Türkiye'de aldı

Playboy yıldızı soluğu yine Türkiye'de aldı

İnanılmaz olay! Kolay para kazanmak için...

İnanılmaz olay! Kolay para kazanmak için...

17 milyon dolarlık itiraf! Meğer yakalanmamak için...

17 milyon dolarlık itiraf! Meğer yakalanmamak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.