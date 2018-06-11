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Güney'de köpükler içinde çılgın eğlence

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğlencenin kalbi Barlar Sokağı'nda atıyor. Turistlerin uğramadan geçmediği Barlar Sokağı'ndaki disko, bar ve gece kulüpleri, her gece ayrı bir eğlenceye ev sahipliği yapıyor.

Kemer'den ise benzer görüntüler geliyor. Turistler için köpükler içinde çılgın partiler düzenleniyor.

Turistlerin çılgın eğlencesi

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300 metre uzunluğu, 90 sıralı disko, bar ve gece kulübüyle Marmaris Barlar Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin eğlence adreslerinin başında geliyor. Barlar Sokağı'ndaki disko ve gece kulüpleri saat 23.00'ten itibaren kapılarını açıyor.
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Gece yarısı doluluk sınırlarına ulaşan mekanlar kapılarını kapatarak tatilci ve yabancı turistlere unutamayacakları gösteriler sunuyor. Her mekan Türkçe ve yabancı müziklerle saat 00.30'da şova başlıyor.
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DJ'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden turistler, renkli görüntüler oluşturuyor. Piste çıkan dansçı kızlar, yaptıkları şovlarla eğlenceyi doruğa çıkarıyor. Coşan turistler, gece boyunca çalan hareketli müzik eşliğinde dans ediyor.
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Disko ve gece kulüplerini dolduranlar için ssat 03.00'ü gösterdiğinde köpük partileri düzenleniyor. Tatilciler ve turistler mekanların tavanlarındaki makinelerden dökülen köpükler içersinde dans ediyor.
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İşletmeleri tamamen dolduran ve bel hizasına kadar gelen soğuk köpük, turistleri serinletiyor. Yaşadığı mutlu anları özçekim yaparak sosyal medyalarında paylaşanlar, 03.30 da müzik yayınlarının son bulmasıyla otellerine dönüyor.
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Güney Ege'nin 5 bin kapasiteli en büyük açık hava diskosunun sahibi Kamil Issı, "Marmaris'e gelen yerli ve yabancı turist mutlaka Barlar Sokağı'na adım atar. Disko ve barlarıyla Türkiye'nin sıralı tek sokağıdır.
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Bizler turizm elçisi gibiyiz. Evimize misafir gelenleri mutlu etmek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Misafirlerimizi mutlu edip göndermek bizleri de onurlandırıyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris Kemer

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