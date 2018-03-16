Güzel model kendini ifşa etti! O fotoğraflarını bir bir yayınladı

Kendi mayo ve bikini modellerini tanıtmak için objektif karşısına geçen Avustralyalı Karina Irby, çekimler sırasında ve fotoğraflar düzenlendikten sonra ortaya çıkan iki görüntüyü bir araya getirdi. Farkı görmek ister misiniz?

Hepsi Photoshop harikası çıktı

1 / 51 28 yaşındaki Avustralyalı Karina Irby iki yıl önce kurduğu mayo ve bikini markasının modelliğini de kendisi yapıyor. Instagram takipçileriyle sürekli yeni fotoğraflar paylaşan girişimci model Karina Irby özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yaptığı hileleri takipçileriyle paylaştı.

2 / 51 Avustralyalı Karina Irby ilginç bir başarı öyküsüne imza attı. Tasarımcılık alanında eğitim almayan 26 yaşındaki kadın, hobi olarak başladığı bikini tasarımlarıyla milyonlarca dolar kazandı.

3 / 51 Tasarımlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Irby, kısa süre içinde hatırı sayılır bir kitlenin sahibi oldu. Instagram'ı oldukça etkin kullanan Irby, tasarladığı bikinilerin tanıtımını da kendisi yapıyor.

4 / 51 Daha önce kusursuz vücuduyla takipçilerinin karşısına çıkan Karina Irby geçtiğimiz günlerde bir Instagram paylaşımının altına Gelin birlikte bir oyun oynayalım ve hangisi gerçek hangisi değil bulalım. yazdı.

5 / 51 Bu paylaşımından sonra da fotoşopla düzelttiği ve aynu fotoğrafların oynanmamış hallerini yan yana koyarak paylaşan genç model buradan özellikle kadın takipçilerine önemli mesajlar verdi.

6 / 51 Kadınlar fotoğraflarda daha zayıf görünmek uğruna başvurulan taktiklerin büyük çoğunluğuna zaten yıllardır aşina. Sadece duruşumuzu düzeltmek ya da kameraya değişik açılardan bakmak bile fark yaratan detaylar olabiliyor.

7 / 51 Ancak bunun yetmediği durumlarda çoğu kadın ama özellikle de moda ve eğlence sektöründeki kadınlar mükemmel görünme baskısıyla fotoğrafları üzerinde büyük değişiklikler yapmaya kendilerini mecbur hissediyorlar.

8 / 51 Kendisi de bu baskıyı hisseden ve kendi fotoğraflarını fotoşoplayarak paylaşan Karina Irby geçtiğimiz günlerde müdahale edilmiş ve edilmemiş fotoğraflarını yan yana paylaşarak takipçilerine "Aradaki farkları bulabilecek misiniz?"

9 / 51 Daha da ileri giden güzel model saçlarından, çenesine, belinden selülitlerine kadar yaptığı bütün değişiklikleri de açık gönüllüklükle belirtti.

10 / 51 Fotoğraflarda daha az kilolu görünmek ve selülitleri saklamak için ışıktan basitçe yararlanılabileceği söyleyen Karina Irby bunun için ışın alttan olmaması gerektiğini ve direkt ışık kullanılmasını şart olduğunu belirtti.

11 / 51 Takipçileriyle samimi bir şekilde sırlarını paylaşan model, kadınların mükemmel görünme baskısından kurtulması gerektiğini söylerken kadınların neredeyse tamamının kusurlu bir görüntüde olduğunu, sosyal medya ve reklamlarda gördükleri mükemmel vücutların etkisinde kalmamalarını ve kendilerini oldukları gibi sevmelerini tavsiye etti.

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13 / 51 HEPSİ PHOTOSHOP HARİKASI ÇIKTI! Photoshop'un dokunduğu (altta) fotoğraf ve üstteki arasındaki fark...

14 / 51 Bacaklar gerçekte soldaki gibiymiş!

15 / 51 Photoshop'da kısa sürede kilo verebiliyorsunuz; diyete ne gerek var!

16 / 51 Yüzlerdeki istenmeyen görüntüyü de yok etmekte usta Photoshop...

17 / 51 Bir başka görüntü daha... Photoshop'lu fotoğraf 'ben buradayım' diye bağırıyor sanki...

18 / 51 Bu farkı hiç görmek istemezdik ama...

19 / 51 Kırışıklıkları da çözen bir buluş olabiliyor Photoshop...

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35 / 51 Photoshop'la olanı daha güzel göstermeye çalışırken fotoğrafı mahvedenler görenleri gülme krizine sokuyor. Bir Justin Bieber hayranı olan genç kızın bu facia 'eseri' de buna güzel bir örnek... İşte hafızalara kazınan Photoshop faciaları...

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