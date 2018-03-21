Güzel şarkıcı yine çok iddialı! Bu kez metrelerce yüksekte

Son paylaşımlarıyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan Jennifer Lopez, bu kez bir dergi için objektif karşısındaydı.

Jennifer Lopez yine çok iddialı

1 / 68 Birbirinden iddialı pozlarıyla verdiği röportajı süsleyen güzel şarkıcı, fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı.

2 / 68 Jennifer Lopez, kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflarında yerden metrelerce yüksekte dolaştı.

3 / 68 Dergi, çekim için bir gökdelenin tepesi tercih edince güzel şarkıcı, adrenalin dolu karelere imza attı.

4 / 68 Kıvrımlarıyla dikkat çeken güzel, tehlikeli çekimler sayesinde şarkı söylemekte olduğu kadar denge konusunda da ne kadar usta olduğunu göstermiş oldu.

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12 / 68 8 KIYAFET DEĞİŞTİRDİ 48 yaşındaki şarkıcı, konser boyunca 8 kıyafet değiştirerek izleyicilerine görsel şölen yaşattı.

13 / 68 Lopez en çok mayosu ile dikkat çekti.

14 / 68 İşte Jennifer Lopez'in o kıyafetleri...

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19 / 68 Aşkı başlatan kısa mesaj oldu Aşk hayatları hakkında konuşan ikiliden eski beysbolcu, “İkiz gibiyiz; ikimiz de Aslan burcuyuz, New Yorkluyuz, Latiniz ve bunun gibi 20 özellik daha sayabilirim” dedi.

20 / 68 İlk buluşmalarından bahseden Lopez ise “Kolay bir akşam değildi. Çok fazla konuşup anlattı, ben de sadece dinledim. Planlarından, geçmişinden ve yeniden evlenmek istediğinden bahsetti.

21 / 68 Bunlar ilk buluşmada genelde konuşulmaz” açıklamasını yaptı.

22 / 68 "AŞIRI SEKSİ GÖRÜNÜYORSUN" Daha sonra ona yalnız bir kadın olduğunu söyleyen Lopez, Rodriguez lavaboya gittiğinde kendisinden bir mesaj aldığını ve mesajda “Aşırı seksi görünüyorsun” yazdığını söyledi.

23 / 68 Geçtiğimiz mart ayından bu yana ilişki yaşayan ikili, o mesajdan sonra her şeyin değiştiğini itiraf etti.

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29 / 68 Jennifer Lopez'den seksi şov <p>Sahne şovlarıyla olay yaratan Jennifer Lopez, eleştirilere inat yine kalçalarını konuşturdu.</p>

30 / 68 <p>Lopez, önceki gün Fas'ın en büyük müzik etkinliği Mawazine Festivali'nde sahne aldı.</p>

31 / 68 <p>İşte gençleri kıskandıran Lopez'in seksi sahne şovları...</p>

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