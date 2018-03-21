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Güzel şarkıcı yine çok iddialı! Bu kez metrelerce yüksekte

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.03.2018 08:29 | Son Güncelleme

Her zaman çok iddialı ve çok şık olmayı başaran Jennifer Lopez, yine tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Son paylaşımlarıyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan Jennifer Lopez, bu kez bir dergi için objektif karşısındaydı.

Jennifer Lopez yine çok iddialı

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Birbirinden iddialı pozlarıyla verdiği röportajı süsleyen güzel şarkıcı, fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı.
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Jennifer Lopez, kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflarında yerden metrelerce yüksekte dolaştı.
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Dergi, çekim için bir gökdelenin tepesi tercih edince güzel şarkıcı, adrenalin dolu karelere imza attı.
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Kıvrımlarıyla dikkat çeken güzel, tehlikeli çekimler sayesinde şarkı söylemekte olduğu kadar denge konusunda da ne kadar usta olduğunu göstermiş oldu.
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8 KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

8 KIYAFET DEĞİŞTİRDİ
48 yaşındaki şarkıcı, konser boyunca 8 kıyafet değiştirerek izleyicilerine görsel şölen yaşattı.
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Lopez en çok mayosu ile dikkat çekti.
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İşte Jennifer Lopez'in o kıyafetleri...
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Aşkı başlatan kısa mesaj oldu

Aşkı başlatan kısa mesaj oldu
Aşk hayatları hakkında konuşan ikiliden eski beysbolcu, “İkiz gibiyiz; ikimiz de Aslan burcuyuz, New Yorkluyuz, Latiniz ve bunun gibi 20 özellik daha sayabilirim” dedi.
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İlk buluşmalarından bahseden Lopez ise “Kolay bir akşam değildi. Çok fazla konuşup anlattı, ben de sadece dinledim. Planlarından, geçmişinden ve yeniden evlenmek istediğinden bahsetti.
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Bunlar ilk buluşmada genelde konuşulmaz” açıklamasını yaptı.
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"AŞIRI SEKSİ GÖRÜNÜYORSUN"

"AŞIRI SEKSİ GÖRÜNÜYORSUN"
Daha sonra ona yalnız bir kadın olduğunu söyleyen Lopez, Rodriguez lavaboya gittiğinde kendisinden bir mesaj aldığını ve mesajda “Aşırı seksi görünüyorsun” yazdığını söyledi.
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Geçtiğimiz mart ayından bu yana ilişki yaşayan ikili, o mesajdan sonra her şeyin değiştiğini itiraf etti.
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Jennifer Lopez'den seksi şov

Jennifer Lopez'den seksi şov
<p>Sahne şovlarıyla olay yaratan Jennifer Lopez, eleştirilere inat yine kalçalarını konuşturdu.</p>
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<p>Lopez, önceki gün Fas'ın en büyük müzik etkinliği Mawazine Festivali'nde sahne aldı.</p>
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<p>İşte gençleri kıskandıran Lopez'in seksi sahne şovları...</p>
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Jennifer Lopez sosyal medya

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