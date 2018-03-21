Güzel şarkıcı yine çok iddialı! Bu kez metrelerce yüksekte

Son paylaşımlarıyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan Jennifer Lopez, bu kez bir dergi için objektif karşısındaydı.
Jennifer Lopez yine çok iddialı
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Birbirinden iddialı pozlarıyla verdiği röportajı süsleyen güzel şarkıcı, fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı.
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Jennifer Lopez, kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflarında yerden metrelerce yüksekte dolaştı.
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Dergi, çekim için bir gökdelenin tepesi tercih edince güzel şarkıcı, adrenalin dolu karelere imza attı.
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Kıvrımlarıyla dikkat çeken güzel, tehlikeli çekimler sayesinde şarkı söylemekte olduğu kadar denge konusunda da ne kadar usta olduğunu göstermiş oldu.
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8 KIYAFET DEĞİŞTİRDİ
48 yaşındaki şarkıcı, konser boyunca 8 kıyafet değiştirerek izleyicilerine görsel şölen yaşattı.
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Lopez en çok mayosu ile dikkat çekti.
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İşte Jennifer Lopez'in o kıyafetleri...
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Aşkı başlatan kısa mesaj oldu
Aşk hayatları hakkında konuşan ikiliden eski beysbolcu, “İkiz gibiyiz; ikimiz de Aslan burcuyuz, New Yorkluyuz, Latiniz ve bunun gibi 20 özellik daha sayabilirim” dedi.
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İlk buluşmalarından bahseden Lopez ise “Kolay bir akşam değildi. Çok fazla konuşup anlattı, ben de sadece dinledim. Planlarından, geçmişinden ve yeniden evlenmek istediğinden bahsetti.
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Bunlar ilk buluşmada genelde konuşulmaz” açıklamasını yaptı.
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"AŞIRI SEKSİ GÖRÜNÜYORSUN"
Daha sonra ona yalnız bir kadın olduğunu söyleyen Lopez, Rodriguez lavaboya gittiğinde kendisinden bir mesaj aldığını ve mesajda “Aşırı seksi görünüyorsun” yazdığını söyledi.
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Geçtiğimiz mart ayından bu yana ilişki yaşayan ikili, o mesajdan sonra her şeyin değiştiğini itiraf etti.
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Jennifer Lopez'den seksi şov
<p>Sahne şovlarıyla olay yaratan Jennifer Lopez, eleştirilere inat yine kalçalarını konuşturdu.</p>
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<p>Lopez, önceki gün Fas'ın en büyük müzik etkinliği Mawazine Festivali'nde sahne aldı.</p>
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<p>İşte gençleri kıskandıran Lopez'in seksi sahne şovları...</p>
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