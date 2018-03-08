Güzelliği ülke sınırlarını aştı

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, güzelliğiyle dünyanın dört bir yanındaki dizi severleri kendisine hayran bırakıyor.

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero dizinin önüne geçti

1 / 29 İspanyol soygun dizisi La Casa De Papel bütün dünyada merakla izlenirken, Tokyo karakterine hayat veren başrollerdeki isimlerden Ursula Corbero performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

2 / 29 28 yaşındaki İspanyol oyuncunun diziyle birlikte yıldızı parladı.

3 / 29 Ursula'nın Instagram'daki takipçisi sayısı kısa sürede 2.5 milyonu aştı.

4 / 29 13 yaşında profesyonel olarak yapmaya başladığı oyunculuk kariyeri onu birçok televizyon dizisi ve sinema filmiyle buluşturdu.

5 / 29 İlk olarak Mirall Trencat adlı 2002 yılında yayınlanmaya başlayan diziyle televizyona adımını atan Corberó; kariyerine Ventdelplà, Cuenta átras ve El Internado gibi dizilerle devam etti.

6 / 29 Yeteneğini kanıtladığı yapım ise Física o Química (Fizik ve Kimya) adlı komedi dizisi oldu; bu rolle çok sayıda ödülün de sahibi oldu genç Ursula...

7 / 29 Başarılı oyuncu, bu yıl El Arbol de la Sangre adlı gerilim ve Proyecto Tiempo: La Llave adlı bilim kurgu filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

8 / 29 Oyunculuğunun yanı sıra Corbero aynı zamanda "We Are Water" (Su Biziz) isimli kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunun da destekçileri arasında yer alıyor.

9 / 29 La Casa de Papel'in Tokyo'yu, doğup büyüdüğü ülkesinin takımlarından Barcelona'yı destekliyor.

10 / 29 Corbero, 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu Chino Darín ile 2016 yılından beri birliktelik yaşıyor.

11 / 29 İşte La Casa De Papel ile yıldızı parlayan manken ve oyuncu Corberó'nun Instagram paylaşımlarından bazıları...

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