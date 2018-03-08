HABER

Güzelliği ülke sınırlarını aştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yerini alan La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu güzelliğiyle dizinin önüne geçmeyi başardı.

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, güzelliğiyle dünyanın dört bir yanındaki dizi severleri kendisine hayran bırakıyor.

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero dizinin önüne geçti

1 / 29

İspanyol soygun dizisi La Casa De Papel bütün dünyada merakla izlenirken, Tokyo karakterine hayat veren başrollerdeki isimlerden Ursula Corbero performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
2 / 29

28 yaşındaki İspanyol oyuncunun diziyle birlikte yıldızı parladı.
3 / 29

Ursula'nın Instagram'daki takipçisi sayısı kısa sürede 2.5 milyonu aştı.
4 / 29

13 yaşında profesyonel olarak yapmaya başladığı oyunculuk kariyeri onu birçok televizyon dizisi ve sinema filmiyle buluşturdu.
5 / 29

İlk olarak Mirall Trencat adlı 2002 yılında yayınlanmaya başlayan diziyle televizyona adımını atan Corberó; kariyerine Ventdelplà, Cuenta átras ve El Internado gibi dizilerle devam etti.
6 / 29

Yeteneğini kanıtladığı yapım ise Física o Química (Fizik ve Kimya) adlı komedi dizisi oldu; bu rolle çok sayıda ödülün de sahibi oldu genç Ursula...
7 / 29

Başarılı oyuncu, bu yıl El Arbol de la Sangre adlı gerilim ve Proyecto Tiempo: La Llave adlı bilim kurgu filmiyle izleyici karşısına çıkacak.
8 / 29

Oyunculuğunun yanı sıra Corbero aynı zamanda "We Are Water" (Su Biziz) isimli kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunun da destekçileri arasında yer alıyor.
9 / 29

La Casa de Papel'in Tokyo'yu, doğup büyüdüğü ülkesinin takımlarından Barcelona'yı destekliyor.
10 / 29

Corbero, 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu Chino Darín ile 2016 yılından beri birliktelik yaşıyor.
11 / 29

İşte La Casa De Papel ile yıldızı parlayan manken ve oyuncu Corberó'nun Instagram paylaşımlarından bazıları...
12 / 29

13 / 29

14 / 29

15 / 29

16 / 29

17 / 29

18 / 29

19 / 29

20 / 29

21 / 29

22 / 29

23 / 29

24 / 29

25 / 29

26 / 29

27 / 29

28 / 29

29 / 29

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya Ursula Corbero sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
güzel görmesek güzel diyicez Squat ürünü bir abla Ülkemin kızları sana beş çeker
haklısın kardeşim neresi güzel bunun nurgül yeşilçay 10 basar yüz basar buna
Diğer Haberler
'Zehirli kimyasallar taşıyan üs 21 gün içinde Dünya'ya çarpacak!'

'Zehirli kimyasallar taşıyan üs 21 gün içinde Dünya'ya çarpacak!'

Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor

Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor

Cinderes düştü, Afrin'den kaçış başladı! İlk fotoğraflar...

Cinderes düştü, Afrin'den kaçış başladı! İlk fotoğraflar...

Kurt sürüsünün içinde amansız mücadele!

Kurt sürüsünün içinde amansız mücadele!

Tamir ettiği şeye çok şaşıracaksınız

Tamir ettiği şeye çok şaşıracaksınız

Beyninden 30 tenya yumurtası çıkardılar!

Beyninden 30 tenya yumurtası çıkardılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.