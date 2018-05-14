Güzellik yarışması iskele meydanında yapıldı, vatandaşlar akın etti

Bodrum'da gerçekleşen “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvılı 1’inci oldu. Meydanda boy gösteren güzelleri çekmek için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Gece kıyafetleri, ülkelerinin yöresel kıyafetleri ve bikinili olarak boy gösteren güzellerin fotoğraflarını çekmek isteyen vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.

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Meydanda boy gösteren güzelleri gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti. Yaklaşık 2 saat süren yarışmayı yerli ve yabancı turistler izledi. Güzellik yarışmasının 1’incisi Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvılı oldu.