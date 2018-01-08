‘Hababam Sınıfı’ hakkında hiç duymadığınız 11 çok ilginç bilgi!

Son Güncelleme 2 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 03:41 |2 saat önce

“Hababam Sınıfı” macerası Rıfat Ilgaz’ın “Dolmuş” dergisinde yazdığı küçük hikayelerle başlar. Sonra kitaplar, tiyatro oyunları ve kült olan bir film serisiyle 1950’li yıllardan beri devam eder. Türk sinemasının tartışmasız en komik serisi olan Hababam Sınıfı'nın işte hiç bilinmeyen özellikleri...

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Türk sinema tarihinin en komik serisi

1 / 13 Kemal Sunal’dan Tarık Akan’a, Halit Akçatepe’den Şener Şen’e bilinmeyen yönleriyle Hababam Sınıfı serisi ve en çok merak ettikleriniz...

2 / 13 Kurtuluş Savaşı gazisi bir fizik öğretmenini canlandıran Sıtkı Akçatepe gerçekten bir İstiklal Gazisidir ve Halit Akçatepe'nin babasıdır. Yani aslında filmde Güdük Necmi (Halit Akçatepe) Paşa Nuri'yi “Babam istiklal gazisi!” diye uyutmaya çalışıyorken yalan söylemiyormuş hani.

3 / 13 Roller revize edildi Hikayede yer alan İnek Şaban ve Mahmut Hoca rolleri film için daha doğrusu oyuncular Kemal Sunal ve Münir Özkul için bu haline getirilecek şekilde revize edilmiştir. Özgün eserde İnek Şaban gerçekten “inek öğrenci” özellikleri taşıyan ve biraz ispiyoncu bir tiptir. Kel Mahmut ise müdüre yaranmaya çalışan ve öğrenciyken çoğumuzun sevmediği klasik müdür muavini tiplemesidir.

4 / 13 Tiyatro uyarlamasında Zeki ve Metin yer alıyordu Sinemadan önce tiyatro uyarlaması yapılan eserin, tiyatro versiyonun başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar da yer alıyordu ancak film için masaya oturduklarında Ertem Eğilmez ile anlaşamadılar. Ertem Eğilmez'i kalabalık ve zengin kadrolu komedileriyle hatırlıyoruz. Bu kadar zengin kadroları bir araya getirmek maddi olarak çok kolay değil. O yüzden Ertem Eğilmez'in yüksek ücretli starlarla çalışmama gibi bir prensibi vardı. Kemal Sunal bile Hababam Sınıfı'nda oynadığı süreçte henüz pek tanınan bir oyuncu değildi. Bir tek Tarık Akan müstesnadır. Çünkü Ertem Eğilmez'in, illaki bir jön oynatması gerektiği filmlerinden kalma özel bir yakınlıkları vardır. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'a ikili olarak film yapması için jönlerin kazandığına yakın para teklif edilince ekipten ayrılarak yollarına ikili olarak devam etmişlerdir. Bu ayrılık süreciyle ilgili iki taraftan da birbirlerine biraz sitemli farklı açıklamalar mevcut.

5 / 13 'Ferit' isminin nedeni... Ertem Eğilmez'in oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ı sürekli “Ferit” ismiyle oynatmasının nedeni, erken kaybettiği oğlunun adının da Ferit olmasıydı. Oğlunun ismini Tarık Akan'la yaşatmak isteyen yönetmenin ona filmlerde verdiği bu isim Tarık Akan'a da oldukça yakışmış ve bu isimle tam 12 filmde oynamıştır.

6 / 13 “Hababam Sınıfı Uyanıyor” filminde askerden izne gelerek sınıfını ziyaret eden Hayta İsmail'i canlandıran Ahmet Arıman, film çekimleri sırasında gerçekten askerdeydi. Yönetmen Ertem Eğilmez ustalığını konuşturdu ve fırsatı kaçırmayarak filme askere giden öğrencinin sınıfını ziyaret etmesi sahneleri ekledi.

7 / 13 Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın ücret meselesiyle kadrodan ayrılmasının ardından Ertem Eğilmez “Çoğunluğu amatör oyunculardan oluşan bir ekip kuracağım” diyerek bir gazete ilanı bastırır. Öğrencilerden Tarık Akan, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe dışındakiler bu ilan üzerine başvuranlar arasından seçilir.

8 / 13 Tarık Akan bir tabuyu yıktı Tarık Akan alçak gönüllüğü ile Yeşilçam'da bir tabuyu yıktı ve bir karakter oyuncusu olan Münir Özkul'un adını filmin afişinde kendi isminden önce yazdırdı.

9 / 13 Sinemadaki ilk rolü Hababam Sınıfı'nın ilk filminde bilgi yarışmasının sunucusu olan Ayşen Gruda'nın sinemadaki ilk rolü bu olmuştur.

10 / 13 İkilinin ilk filmi Birlikte pek çok filmde yer alan Kemal Sunal ve Şener Şen ikilisinin karşılıklı rol aldıkları ilk film “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı”dır.

11 / 13 Suzan Uztan (Fotoğrafta en soldaki) isimli tiyatro oyuncumuz rolünü o kadar iyi yapıyordu ki; aslında bir erkek çocuğu olmadığını izleyicilerin pek çoğu anlayamıyordu.

12 / 13 Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Prison Break'i kıskandıracak kadar başarılı kaçış planını çizen kişi filmin oyuncularından olan Dilaver Gür'dür.