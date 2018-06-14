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Hamile leopardan inanılmaz taktik

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.06.2018 07:23 | Son Güncelleme

Hamile leopar, yaban domuzunu yakalamak için adeta şov yaptı.

130 kiloluk leoparın akşam yemeğini yakaladığı o anlar 29 yaşındaki kamop görevlisi Peter Thompson tarafından Kenya'da çekildi.

Vahşi doğadan kareler

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İşte o anlar.
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Keseli sıçanın yavrusunu yakalayan piton kendine yanlış av seçince başına gelmeyen kalmadı.
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Anne keseli sıçan yavrusunu pitonun elinden işte böyle kurtardı.
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Vahşi doğada ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor.
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Bir aslan tarafından avlanmak istenen buffalo verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı. İşin sonunda ise aslanın başına gelmeyen kalmadı.
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Güney Afrika'da yaşanan anlar büyük şaşkınlık yarattı.
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Johan Smalman tarafından kaydedilen anlarda Krugar Hayvanat Bahçesi'nde bir impala akarsuyun içinde ilerlerken vahşi köpeklerle karşılaşıyor.
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Bir impalanın arkasında beliren su aygırı avını böyle yedi.
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Vahşi doğadan yine ilginç anlar kameralara yansıdı.
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Erkek aslanlar bu defa kendileri gibi bir bir avcıyı avladı.
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Dünyanın en hızlı hayvanlarından olan çitayı gözlerine kestiren ormanın kralları onu böyle avladı.
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Vahşi doğadan ilginç anlar gelmeye devam ediyor.
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Yeni doğan antilop yavrusunun başına gelenler görenleri şaşırttı.
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Aslan tarafından anne ve yavru antilop böyle gözetlendi.
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Aslan birden atağa kalktı.
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Anne antilop kaçmayı başardı.
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Ancak yavru yeni doğduğu için kaçmayı becermedi.
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Ancak beklenmedik bir şey oldu.
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Aslan yavruya dokunmadı ve annesinin yanına dönmesine izin verdi.
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Anahtar Kelimeler:
leopar vahşi doğa

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