Hamile leopardan inanılmaz taktik

130 kiloluk leoparın akşam yemeğini yakaladığı o anlar 29 yaşındaki kamop görevlisi Peter Thompson tarafından Kenya'da çekildi.

Vahşi doğadan kareler

1 / 59 İşte o anlar.

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6 / 59 Keseli sıçanın yavrusunu yakalayan piton kendine yanlış av seçince başına gelmeyen kalmadı.

7 / 59 Anne keseli sıçan yavrusunu pitonun elinden işte böyle kurtardı.

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14 / 59 Vahşi doğada ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor.

15 / 59 Bir aslan tarafından avlanmak istenen buffalo verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı. İşin sonunda ise aslanın başına gelmeyen kalmadı.

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22 / 59 Güney Afrika'da yaşanan anlar büyük şaşkınlık yarattı.

23 / 59 Johan Smalman tarafından kaydedilen anlarda Krugar Hayvanat Bahçesi'nde bir impala akarsuyun içinde ilerlerken vahşi köpeklerle karşılaşıyor.

24 / 59 Bir impalanın arkasında beliren su aygırı avını böyle yedi.

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29 / 59 Vahşi doğadan yine ilginç anlar kameralara yansıdı.

30 / 59 Erkek aslanlar bu defa kendileri gibi bir bir avcıyı avladı.

31 / 59 Dünyanın en hızlı hayvanlarından olan çitayı gözlerine kestiren ormanın kralları onu böyle avladı.

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42 / 59 Vahşi doğadan ilginç anlar gelmeye devam ediyor.

43 / 59 Yeni doğan antilop yavrusunun başına gelenler görenleri şaşırttı.

44 / 59 Aslan tarafından anne ve yavru antilop böyle gözetlendi.

45 / 59 Aslan birden atağa kalktı.

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49 / 59 Anne antilop kaçmayı başardı.

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51 / 59 Ancak yavru yeni doğduğu için kaçmayı becermedi.

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53 / 59 Ancak beklenmedik bir şey oldu.

54 / 59 Aslan yavruya dokunmadı ve annesinin yanına dönmesine izin verdi.

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