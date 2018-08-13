Hamile olduğunu sandı gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Birden büyüyen karınında bebek taşıdığını düşünen Sarah Nicholson, vücudundaki değişimlerle birlikte karın ağrısı ve tuvalet alışkanlıklarında değişiklik olduğunu fark edince soluğu doktorda aldı. Bakın Sarah'nın bebek sandığı şey ne çıktı...

Hamile olduğunu düşünmüştü, öğrenince şaşkına döndü!

1 / 13 İngiltere'nin Newscastle şehrinde 26 yaşındaki Sarah Nicholson'un karnı birden bire hamileymiş gibi şişmeye başladı.

2 / 13 Ayrıca şişliğin yanında karın ağrısı, yorgunluk ve tuvalet alışkanlıklarında değişiklik gibi belirtiler de yaşamaya başladı.

3 / 13 Sahip olduğu semptomlardan dolayı bir bağırsak hastalığı olan İrritabl Bağırsak Sendromu'na yakalandığını düşündü.

4 / 13 Fakat doktora giden Sarah'ın karnında yapılan taramanın ardından, yumurtalıklarında iki büyük tümör olduğu ortaya çıktı.

5 / 13 Karın şişliğine neden olan tümörlerden biri tam 4.5 kg, diğeri ise 1.81 kg yani yaklaşık bir portakal büyüklüğündeydi.

6 / 13 Çocuk sahibi olamayacaktıBu yıkıcı haber, Sarah'nın geleceği hakkında önemli kararlar alması gerektiği anlamına geliyordu. Doktorlar Sarah'a tümörlerin alınması için bir rahim ameliyatı geçirirse, çocuk sahibi olamayacağını söyledi.

7 / 13 Ameliyat olup olmama konusunda oldukça düşünen Sarah, "Bu mantıklı bir karar değildi ama ameliyat olmaya karar verdim. Risk istemedim." diye konuştu. “Seçim yapması zor bir karardı ve üzücüydü. Çünkü bu, asla çocuğum olmayacağı anlamına geliyordu.” diye ekledi.

8 / 13 Dokorlar Sarah'a üçüncü aşamada olduğunu söylediler. Yani kanserin son evresine sadece bir evre kalmıştı.

9 / 13 Gençlerde de görülebiliyor"Bu gerçekten ciddiydi ve geleceğimi etkileyeceğini biliyordum. " diyen genç kadın, diğer kadınları da yumurtalık kanseri semptomlarının farkında olmaya çağırıyor. 50 yaşın altındaki kadınlarda da nadir olmakla birlikte görülebileceğini vurguluyor.

10 / 13 Geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışan Sarah "Yumurtalık kanseri 'sessiz katil' olarak bilinir, çünkü belirtiler genellikle çok ciddi olmaz ve önemsenmez" diye konuştu.

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