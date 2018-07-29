Hangi araç ne kadar yakıt harcıyor?

Peki hangi araç 100 km’de ne kadar benzin ya da motorin yakıyor? Otomobil almak isteyenler için Türkiye'de 90 bin TL altında satılan modelleri ve hangi modelin ne kadar yakıt tükettiğini sizin derledik... (ntv)

Türkiye'de 90 bin TL altında satılan otomobiller

1 / 31 Yükselen döviz kuru ve artan ÖTV ile otomobil fiyatları da hızla yükseldi. Artık 70 bin TL altında yalnızca bir kaç model otomobil bulunabiliyor.

2 / 31 50 LİTRELİK DEPO 315 LİRAYA DOLUYOR Üstelik aracınızı alırken verdiğiniz paraların haricinde yakıt mafrafları da yükseldi. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 6,28 lira, İstanbul'da 6,26 lira, İzmir'de ise 6,26 lira. Bu fiyatlarla 50 litrelik bir yakıt deposu yaklaşık 315 liraya dolabilecek.

3 / 31 2018 model bir otomobil almak isteyenler için Türkiye'de 90 bin TL altında satılan modelleri ve bu modellerin fabrika verilerine göre yakıt sarfiyatlarını sizin derledik...

4 / 31 Citroen C3 Live 1.2 PURETECH 82HP BVM5 84.000 TL Şehir içi (L/100 km) 5,7 Şehir dışı (L/100 km) 4,1 Ortalama (L/100 km) 4,7

5 / 31 Citroen C-Elysee Live 1.2 PURETECH 82HP M/T 68.900 TL Şehir içi (L/100 km) 6 Şehir dışı (L/100 km) 4,3 Ortalama (L/100 km) 4,9

6 / 31 Dacia Duster Comfort 1.6 16v 115bg 4x2 Benzinli 85.050 TL (2018 model) Şehir içi (L/100 km) 7,7 Şehir dışı (L/100 km) 5,6 Ortalama (L/100 km) 6,4

7 / 31 Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg Benzinli 64.650 TL Şehir içi (L/100 km) 6,6 Şehir dışı (L/100 km) 4,6 Ortalama (L/100 km) 5,4 Stepway 1.5 dCi 90 bg 87.500 TL Şehir içi (L/100 km) 3,8 Şehir dışı (L/100 km) 3,8 Ortalama (L/100 km) 3,8

8 / 31 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP 76.900 TL (71.900 kampanyalı fiyatı) Şehir içi (L/100 km) 7.7 Şehir dışı (L/100 km) 4.6 Ortalama (L/100 km) 5.7

9 / 31 EGEA HATCHBACK Easy Plus 1.4 Fire 95 HP 84.900 TL (76.900 kampanyalı fiyatı) Şehir içi (L/100 km) 7.7 Şehir dışı (L/100 km) 4.5 Ortalama (L/100 km) 5.7

10 / 31 Popstar 1.4 Fire 95 HP - 85.900 TL Şehir içi (L/100 km) 8.1 Şehir dışı (L/100 km) 5.0 Ortalama (L/100 km) 6.1

11 / 31 Fiat Panda Popstar 1.2 69 HP 69.500 TL Şehir içi (L/100 km) 5.2 Şehir dışı (L/100 km) 4.3 Ortalama (L/100 km) 5.2

12 / 31 Yeni Ford Fiesta Trend 1.1 L M/T 90.500TL (85.500 kampanyalı fiyatı) Şehir içi (L/100 km) 5,6 Şehir dışı (L/100 km) 3,7 Ortalama (L/100 km) 4,4

13 / 31 Jazz 1.3L Dream Otomatik - Benzin - 90.450 TL Şehir içi (L/100 km) 5,4 Şehir dışı (L/100 km) 4,2 Ortalama (L/100 km) 4,7

14 / 31 Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP (Benzinli) 71.150 TL Şehir içi (L/100 km) 6 Şehir dışı (L/100 km) 4 Ortalama (L/100 km) 4,7

15 / 31 Hyundai Yeni i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) 83.700 TL Şehir içi (L/100 km) 6,6 Şehir dışı (L/100 km) 4,2 Ortalama (L/100 km) 5,1

16 / 31 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT MODE PLUS (BENZİNLİ) 90.400 TL Şehir içi (L/100 km) 7,6 Şehir dışı (L/100 km) 4,8 Ortalama (L/100 km) 5,9

17 / 31 Yeni Kia Picanto Cool 1.25L Benzin-Otomatik 85 PS - 83,900 TL Şehir içi (L/100 km) 7 Şehir dışı (L/100 km) 4,5 Ortalama (L/100 km) 5,4

18 / 31 Kia Rio HB Cool 1.25L Benzin-Manuel 84 PS - 73,400 TL (2017 Model) Şehir içi (L/100 km) 6,3 Şehir dışı (L/100 km) 4,2 Ortalama (L/100 km) 5

19 / 31 Kia Cerato Comfort 1.6L Benzin-Manuel - 79,600 TL (2017 Model) Şehir içi (L/100 km) 9,0 Şehir dışı (L/100 km) 5,3 Ortalama (L/100 km) 6,7

20 / 31 Nissan Micra 1.2 MATCH Benzin M/T 77,405 TL Şehir içi (L/100 km) 4,3 Şehir dışı (L/100 km) 6,1 Ortalama (L/100 km) 5

21 / 31 Opel Astra Sedan - 1.6 Benzinli - 115 HP M/T Edition - 79.750 Şehir içi (L/100 km) 8,4 Şehir dışı (L/100 km) 5,3 Ortalama (L/100 km) 6,5

22 / 31 Peugeot 208 - ACCESS PureTech - 82 hp - 97.400 TL (82.500 Kampanyalı fiyatı) Şehir içi (L/100 km) 5,5 Şehir dışı (L/100 km) 3,9 Ortalama (L/100 km) 4,5

23 / 31 Yeni Peugeot 301 - ACCESS - PureTech - 82hp Euro6 - 79.300 TL Şehir içi (L/100 km) 6,0 Şehir dışı (L/100 km) 4,3 Ortalama (L/100 km) 4,9

24 / 31 Renault Symbol Joy - 1.0 SCe 75bg - 78.900 TL Şehir içi (L/100 km) 6,5 Şehir dışı (L/100 km) 4,5 Ortalama (L/100 km) 5,2

25 / 31 Renault Clio Joy 1.2 75 bg - 75.900 TL Şehir içi (L/100 km) 7,0 Şehir dışı (L/100 km) 4,7 Ortalama (L/100 km) 5,5

26 / 31 Seat İbiza 1.0 EcoTSI 95 HP S&S Style 92.200 TL (84.000 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Kampanyalı Liste Fiyatı) Şehir içi (L/100 km) 6,5 Şehir dışı (L/100 km) 4,5 Ortalama (L/100 km) 5,2

27 / 31 Skoda Fabia - 1.0 75 PS Ambition - 72.900 TL Şehir içi (L/100 km) 5,8 Şehir dışı (L/100 km) 4,2 Ortalama (L/100 km) 4,8

28 / 31 Yeni Toyota Yaris - 1.0 - Life - 67,650 TL Şehir içi (L/100 km) 5,6 Şehir dışı (L/100 km) 4,2 Ortalama (L/100 km) 4,7

29 / 31 Toyota Auris - 1.33 - Life - 85,850 TL (Kampanyalı fiyat) Şehir içi (L/100 km) 7,3 Şehir dışı (L/100 km) 4,9 Ortalama (L/100 km) 5,8

30 / 31 Toyota Corolla 1.6 Life - 86,600 TL Şehir içi (L/100 km) 7,3 Şehir dışı (L/100 km) 4,9 Ortalama (L/100 km) 5,8