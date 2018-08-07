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Hangi iPhone'lar iOS 12 güncellemesi alacak?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

Apple’ın WWDC 2018 konferansında duyurusunu yaptığı ve geliştiriciler için Beta sürümünü dağıttığı iOS 12'nin 6'ncı beta'sı yayınlandı.

Söz konusu güncelleme hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri sunuluyor.

iOS 12 Beta 6 çıktı

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Beta 6, yaklaşık 500 MB boyutunda.
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Söz konusu güncelleme hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri sunuluyor.
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iOS 12 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?

iOS 12 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?
Peki yeni iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek? Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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iPhone X
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iPhone 8 Plus
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iPhone 8
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iPhone 7 Plus
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iPhone 7
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iPhone 6 Plus
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iPhone 6
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iPhone 6S Plus
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iPhone 6S
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iPhone 5S
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iPhone SE
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iOS 12 HANGİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAK

iOS 12 HANGİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAK
Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.
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iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle... 12.9-inch iPad Pro 2. Nesil 12.9-inch iPad Pro 1. Nesil 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Pro 9.6-inch iPad iPad Air 2 iPad Air iPad 5. Nesil iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2
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Anahtar Kelimeler:
Apple güncelleme

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