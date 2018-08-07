Hangi iPhone'lar iOS 12 güncellemesi alacak?

Peki yeni iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek? Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...

15 / 16 iOS 12 HANGİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAK

Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.