Hangi renk daha çok ilginizi çekti?

Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça paylaşılan bir renk testi zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki soruları cevaplayın, seçeneklerinizin karşılığı olan numaraları toplayın ve zihin yaşınızı hesaplayın. (SONUÇLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)
Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!
56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!
Güneşin erittiği kadın organlarını bir bir kaybediyor
İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı
Son dakika! İran'dan ABD açıklaması
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum