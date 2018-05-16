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Hangi renk daha çok ilginizi çekti?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.05.2018 13:49 | Son Güncelleme

Beden yaşınız gibi zihin yaşınızda olduğunuz yaştan çok farklı olabilir. Bunu öğrenmenin bir yolu da seçeceğiniz renklerden geçiyor. İlginizi çeken renklere göre zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz.

Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça paylaşılan bir renk testi zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki soruları cevaplayın, seçeneklerinizin karşılığı olan numaraları toplayın ve zihin yaşınızı hesaplayın. (SONUÇLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

Zihin yaşını ortaya çıkaran renk testi

1 / 21

Fotoğraftaki manzarada hangi renk daha baskın?
2 / 21

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Pembenin bir tonunu seçin.
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5 / 21

Bu fotoğraf siyah-beyaz bir fotoğraf mı?
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7 / 21

Hangi manzarayı daha çok beğendiniz?
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Size en yakın gelen mavi tonu hangisi?
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Bu fotoğrafa baktığınızda ilk önce hangi rengi gördünüz?
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Bu renklerden bir tanesini seçin.
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Bu resimdeki en parlak renk hangisi?
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SONUÇLAR

SONUÇLAR
7-12 PUAN: Zihin yaşınız 20'nin altında. Gerçek yaşınızın aksine hayatın ciddiyetinden uzak gamsız bir ergensiniz.
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13-20 PUAN: Zihin yaşınız 20-29. Aktif, yaratıcı ve hayat dolu birisiniz.
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21-28 PUAN: Zihin yaşınız 30-39. Aktif ve yeni maceralara meraklısınız ancak aynı zamanda sorumluluklarınızın da bilincindesiniz.
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29-35 PUAN: Zihin yaşınız 40-49. Olgun ve tecrübelisiniz. Nasıl yaşamak gerektiğini iyi biliyorsunuz.
21 / 21

36-40 PUAN: Zihin yaşınız 50'nin üzerinde. Bilge ve sakin birisiniz. Konforunuza önem veriyorsunuz.
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Anahtar Kelimeler:
renk test Zihin YAŞ

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