Hangi üniversite kaç lira burs veriyor? (Ayda 6 bin lira burs imkanı)

Kimi üniversiteler başarılı öğrencilerin kendilerini tercih etmesi için yüklü miktarlarda burs veriyor. İşte o üniversiteler ve verdikleri burs miktarları...

Üniversitelerde burs imkanı

1 / 39 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ-DEVLET) Abdullah Gül Üniversitesi, başarılı öğrencileri için eğitim yaşamları boyunca gelişim desteği sunuyor. Burslar öğrencilerine başarı sıralamasına göre yılda 9 ay, hazırlık dahil 5 yıl süreyle sağlanıyor. Alınan derecelere göre verilen burs miktarları: 1-100 arasındaki öğrencilere ayda 2000 TL 101-1000 arasındaki öğrencilere ayda 1500TL 1001-5000 arasındaki öğrencilere ayda 1000TL 5001-10.000 arasındaki öğrencilere ayda 700 TL 10.001-15.000 arasındaki öğrencilere ayda 600TL 15.001-20.000 arasındaki öğrencilere ayda 500 TL şeklinde

2 / 39 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, bu üniversiteyi ilk 5 tercihinde yazarak, ASBÜ’de bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl olmak üzere 9 ay boyunca burs imkanı sağlıyor. SAY, EA ve Sözel puan türünde 1-1000, DİL puan türünde1-200arasında bulunan öğrenciler için aylık 1250 TL, SAY, EA ve Sözel puan türünde 1001-3000, DİL puan türünde201-500 arasında bulunan öğrenciler için aylık 1000 TL, SAY, EA ve Sözel puan türünde 3001-5000, DİL puan türünde 501-1000arasında bulunan öğrenciler için aylık 800 TL başarı bursu veriliyor.

3 / 39 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Antalya Bilim Üniversitesi, Türkiye genelinde YKS’de; İlk 100 öğrenci arasında yer alanlara 2150 TL İlk 101-500 öğrenci arasında yer alanlara 1600 TL İlk 501-1000 öğrenci arasında yer alanlara 1100 TL İlk 1001-3000 öğrenci arasında yer alanlara 800 TL İlk 3001-10.000 öğrenci arasında yer alanlara ise 450 TL burs imkanı sağlıyor.

4 / 39 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Bahçeşehir Üniversitesi, bünyesine kesin kayıt yaptıran, sıralamada; 1-100 arasındaki öğrencilere aylık 1000 TL, 101-1.000 arasındaki öğrencilere aylık 600 TL nakit destek sağlıyor.

5 / 39 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Beykent Üniversitesi, yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 800 TL burs veriyor.

6 / 39 BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yerleştirildiği puan türünden, Türkiye genelinde; İlk 100 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 2500 TL, 101-500’e girenlere 9 ay süre için aylık 1500 TL, 501-1000’e girenlere 9 ay süre için aylık 750 TL, 1001-2000 ‘e girenlere 9 ay süre için aylık 500TL ödeme yapılıyor.

7 / 39 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) Bilkent Üniversitesi, SAY, EA ve SÖZ puan türlerindeki sıralamada 1-10.000 arasındaki, DİL puan türündeki sıralamada ise 1-250 arasındaki öğrencilerine yılda 8 ay süreyle olmak üzere ayda 900 TL tutarında burs sağlıyor.

8 / 39 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-DEVLET) Boğaziçi Üniversitesi 2018 YKS sonucunda, SAY puan türünde ilk 20, EA puan türünde ilk 15, SÖZ puan türünde ilk 10, DİL (İng) puan türünde ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilerine yılda 9 ay süreyle olmak üzere ayda 400 TL

9 / 39 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) Çankaya Üniversitesi, Tam Burslu programlarına 2018-ÖSYS ile yerleşen öğrencilerden yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde; İlk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 500 TL, 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl 9 ay süre ile ayda 250 TL burs sağlıyor.

10 / 39 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Doğuş Üniversitesi, Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere, yerleştirme başarı sıralarına göre 2 sene hazırlık 4 sene lisans öğrenimi süresince, MF-TM-TSbölümlerinden İlk 1000 öğrenciye her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL, İlk 1001-3000’e 350 TL, İlk 3001-5000’e 150 TL, DİLiçin ise İlk 300’e 500 TL, İlk 301-500’e 350 TLaylık burs imkanı sağlıyor.

11 / 39 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Haliç Üniversitesi, bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıranlardan eğitim-öğretim dönemi içinde 9 ay boyunca, İlk 250 kişiye aylık 1000 TL, 251-2000 arasına girenlere aylık 500 TL burs veriyor.

12 / 39 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP-VAKIF) Hasan Kalyoncu Üniversitesi, bünyesine yerleşen öğrencilerden YKS puanına göre; İlk 100'e girenlere aylık 5000 TL, İlk 101-500'e girenlere aylık 3000 TL, İlk 501-1000'e girenlere aylık 2000 TL, İlk 1001-5000'e girenlere aylık 1500 TL, İlk 5001-10.000'e girenlere aylık 1000 TL olmak üzere yılda 8 ay süresince burs sağlıyor.

13 / 39 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İbn Haldun Üniversitesi'nin verdiği burs oranları öğrencinin kayıt yaptırdığı programa göre farklılık gösteriyor. Öğrencilere verilen burs miktarı 1500TL, 1250 TL ve 1000 TL olarak değişiyor.

14 / 39 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İstanbul Üniversitesi, sıralamada Türkiye genelinde ilk 200’e giren öğrencilerin İstanbul Üniversitesi’ndeki bir lisans bölümüne yerleşmeleri halinde aylık 300 TL burs imkanı sağlıyor.

15 / 39 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde, tam burslu kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere yerleştiği programın ilgili puan türünde; İlk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 3000 TL, İlk 500’e girenlere 2500 TL, İlk 1000’e girenlere ise 1750 TL burs imkanı var. Bu burs kapsamına giremeyen tam burslu öğrenciler ise ayda 1000 TL destek bursu hakkına sahip oluyor.

16 / 39 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Üniversite, zorunlu hazırlık sınıfı dahil senede 9 ay olmak üzere 5 sene boyunca İlk 500 içerisinde yerleşenlere 900 TL 501 - 1.000 içerisinde yerleşenlere 660 TL 001 - 2.000 içerisinde yerleşenlere 550 TL 001 - 3.000 içerisinde yerleşenlere 330 TL 001 - 5.000 içerisinde yerleşenlere 300 TL 001 - 10.000 içerisinde yerleşenlere 250 TL burs veriyor.

17 / 39 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İstanbul Aydın Üniversitesi, tercih listesinde bu üniversiteyi ilk üç sırada tercih ederek (DİL puanı ile alan bölümler dışında) yerleşen, ilk 1000 sıralamasında yer alan öğrencilere aylık 500 TL burs sağlıyor.

18 / 39 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) DİL puanı dışında tercih yaparak yerleşen öğrencilerinden; İlk 10’a 2500 TL, İlk 100’e 2000 TL, İlk 500’e 1500 TL, İlk 1000’e 1000 TL derece bursu veriyor.

19 / 39 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İstanbul Kültür Üniversitesi'nde, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türünde yerleşen öğrencilere ise ilk 3000, 4000 ve 5000, Sözel puan türünde yerleşen öğrencilere ilk 1000, 2000 ve 3000 içinde olanlara sırasıyla 900 TL, 600 TL, 400 TL burs sağlanır.

20 / 39 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Medipol Üniversitesi, kayıt yaptıran öğrencilerinden; İlk 100’e 5000 TL, 101-250 arasındakilere 4000 TL, 251-500 arasındakilere 3000 TL, 501-750 arasındakilere 2000 TL, 751-1000 arasındakilere 1500 TL aylık eğitim bursu sağlıyor.

21 / 39 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3000 TL, 1001-2500 arasına 2500 TL, 2501-5000 arasına 2000 TL, 5001-7500 arasına 1500 TL, 7501-10000 arasına 1000 TL burs veriyor. DİL puan türünde; ilk 10’a girenlere 3000 TL, 11-100’e girenlere 2500 TL, 101-200’e girenlere 2000 TL, 201-300’e girenlere 1500 TL, 301-500’e girenlere 1000 TL, nakit burs veriyor. SÖZEL puan türünde; ilk 100’e girenlere 3000 TL, 101-500’e girenlere 2500 TL, 501-1000’e girenlere 2000 TL, 1001-2500’e girenlere 1500 TL, 2501-5000’e girenlere 1000 TL nakit burs veriyor.

22 / 39 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İstanbul Şehir Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık dahil 5 yıl olmak üzere 9 ay boyunca aylık İlk 1000 için 1000 TL, İlk 1001-2000 arası için 700 TL kazanma hakkına sahip oluyor.

23 / 39 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İstanbul Teknik Üniversitesi TYT ve YKS sonucunda sayısal puan türünde yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak aşağıda verilen derecelere giren ve İTÜ’yü 1.sırada tercih edip İTÜ lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl boyunca 9 ay süreyle burs veriyor. Bu burslar şu şekilde dağıtılıyor: Türkiye 1.-50. liği arası: 2500 TL Türkiye 51-100. lüğü arası: 2000 TL Türkiye 101-200. lüğü arası: 1500 TL Türkiye 201-500.’lüğü arası: 1000 TL Türkiye 501-1000. liği arası: 600 TL

24 / 39 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) İstinye Üniversitesi, derece kazanıp kendilerini tercih eden öğrencilerine yerleştikleri bölüme göre burs veriyor. Verdikleri burs miktarı 1000 TL’den 3000 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor.

25 / 39 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Kadir Has Üniversitesi, burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıranlardan DİL puan türü hariç, İlk 100’de yer alan öğrencilerine ayda 2500 TL, İlk 500’de yer alanlara ayda 2000 TL, İlk 1000’de yer alanlara ayda 1000 TL, İlk 3000’de yer alanlara ayda 500 TL eğitim desteği sağlamaktadır.

26 / 39 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Yılda 8 ay süreyle ödenmek üzere, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından öğrencilerine verilen burs miktarları şöyle: 1-500’e 6000 TL 501-1000’e 5000 TL 1001-2000’e 4000 TL 2001-3000’e 3000 TL 3001-4000’e 2000 TL 4001-5000’e 1500 TL 5001-10.000’e 1250 TL 10.001-20.000’e 1000 TL 20.001-30.000’e 700 TL 30.001-50.000’e 600 TL 50.001-75.000’e 400 TL 75.001-100.000’e 300 TL

27 / 39 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA-VAKIF) SAY ve EA puan türlerinden; 1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık 3000 TL, 101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık 2500 TL, 1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık 2000 TL, 2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık 1500 TL, SÖZ puan türünden; 1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık 2000 TL, 101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık 1500 TL, 1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık 1000 TL, 2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık 500 TL, DİL puan türünden; 1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık 1500 TL, 101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık 1000 TL burs veriyor.

28 / 39 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) Lokman Hekim Üniversitesi, yılda 8 ay süreyle verilmek üzere, 1-250 arasında sıralama sahibi olan öğrencilere aylık 5000 TL 251-500 arasında sıralama sahibi olan öğrencilere aylık 4000 TL 501-1000 arasında sıralama sahibi olan öğrencilere aylık 3000 TL 1001-2500 arasında sıralama sahibi olan öğrencilere aylık 2000 TL 2500-5000 arasında sıralama sahibi olan öğrencilere aylık 1000 TL burs hakkı tanıyor.

29 / 39 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Mef Üniversitesi'nde, ilgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada Türkiye genelinde: İlk 100 içinde yer alan öğrencilere 9 ay süre ile aylık 1200 TL 101-500 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile aylık 1000 TL 501-1000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile aylık 750 TL 1001-2000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile aylık 500 TL 2001-5000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile aylık 300 TL burs desteği veriliyor.

30 / 39 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ-VAKIF) Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne yerleştirilen ve üniversiteye kayıt yaptırdığı puan türüne göre yılda 8 ay süreyle olmak üzere, Türkiye genelinde; İlk 100'e girenlere aylık 6000 TL, İlk 101-1000 arasındakilere aylık 4000 TL, İlk 1001-3000 arasındakilere aylık 2000 TL, İlk 3001-6000 arasındakilere aylık 1000 TL burs sağlanmaktadır.

31 / 39 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-DEVLET) Dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programını tercih eden ve kazandıkları bölümleri 1.tercihlerine yazmış olan öğrenciler, ODTÜ’den burs almaya hak kazanıyor. Hazırlıkla birlikte 5 yılı kapsayan burs, Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, Dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 10’a girenlere aylık 1500 TL, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 100’e, Sözel ve Dil puan türlerinin herhangi birinden ilk 50’ye girenlere aylık 1250 TL, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 500’e girenlere 750 TL olarak veriliyor.

32 / 39 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Özyeğin Üniversitesi, lisans progamlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tericihi arasında yerleşen öğrencilerinden İlk 100’e 1375 TL, 101-1000 arasına 950 TL, 1001-5000 arasına 625 TL, 5001-10.000 arasına ise 475 TL burs sağlıyor.

33 / 39 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 40.000 dilimi içinde olup, ilk iki tercihten üniversitenin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümlerine girenlere normal öğrenim süresince her yıl 9 ay süreyle ayda 500 TL burs desteği sağlanıyor.

34 / 39 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE-DEVLET) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin başarılı öğrencilere verdiği aylık burslar öğrencinin kayıt yaptırdığı programdan programa değişiyor. Yaklaşık 12 farklı bölümde sıralamasına göre burs kazanma hakkına sahip olan öğrencilere verilen burs miktarı aylık olarak 500-1500 TL arasında değişiyor.

35 / 39 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-DEVLET) YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3000 TL burs desteği veriliyor.

36 / 39 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) İlk 100’e 2000 TL, 101-500 arasına 1500 TL, 501.1000 arasına 1250 TL 1001-2500 arasına 1000 TL 2501-5000 arasına 750 TL 5001-10.000 arasına aylık 500 TL burs veriyor.

37 / 39 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Üsküdar Üniversitesi’nin lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; ilk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak akademik yıl süresince aylık 1000 TL burs veriliyor.

38 / 39 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-VAKIF) Yeditepe Üniversitesi'nde, zorunlu hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca, 9 ay süreyle, SAY, SÖZ ve EA puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde, ilk 100’e giren öğrencilere, ayda 1250 TL ilk 500’e giren öğrencilere, ayda 1000 TL ilk 1000’e giren öğrencilere, ayda 750 TL ilk 2000’e giren öğrencilere, ayda 500 TL ilk 5000’e giren öğrencilere, ayda 300 TL veriliyor.