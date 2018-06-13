Hangisi en fazla ağırlığı taşıyor?

Bir kütüğü taşıyan 3 kişiden hangisi en fazla ağırlığı yüklenmiştir? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

İlginç zeka soruları

1 / 15 Bir köyde yaşayan yaşlı bir adam ve üç kızı varmış. Yaşlı adam bir gün çok hastalanmış. Ölüm onun canını almaya geldiğinde en büyük kızı babasının 2 yıl daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm kabul etmiş. iki yıl sonra geri geldiğinde ortanca kızı ölümden babasının biraz daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm kabul etmiş. Bir yıl sonra yeniden geldiğinde bu kez en küçük kızı elinde yanan bir mumla ölümün karşısına çıkmış ve babasının bu mum bitene kadar yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm bunu da kabul etmiş ve bir daha asla geri dönmemiş. Yaşlı adamın küçük kızı bunu nasıl sağladı?

2 / 15 Paul 25 metrelik bir merdivende boya yapıyorken bir anda ayağı kayar ve yere düşer. Ancak ölmez ya da kötü şekilde yaralanmaz. Bu nasıl olmuştur?

3 / 15 Biri 25 santigrat derece diğeri 25 fahrenheit derece iki kova su var. Bu iki kovaya aynı yükseklikten aynı anda 2 madeni para atılırsa en önce hangi kovaya düşen dibe ulaşır?

4 / 15 Evin bahçesindeki çimenler her gün bir önceki günün iki katı kadar büyüyor. Çimenler 10 günde bahçenin tamamını kapladığına göre kaçıncı günde yarısını kaplayacak kadar büyür?

5 / 15 Bir odada toplam 10 kişi var ve hepsi hem birbirini hem de bütün odayı görebilecek şekilde duruyor. Bu odaya bir elma koyacaksınız. Bu elmayı 9 kişi görebilecek sadece 1 kişi göremeyecek. Elmayı nereye koyardınız?

6 / 15 Bir caddeden 2 araba geçiyor. Biri 100 km hızla diğeri 80 km hızla gidiyor. İkisi de aynı anda yolculuğa başlıyor ama caddenin aynı noktasında yan yana geliyorlar. Bu nasıl mümkün olmuştur?

7 / 15 2 arkadaş Ann ve Mary ormanda yürüyüş yaparken bir anda yağmur bastırır ve terk edilmiş bir eve sığınırlar. Karınları acıkan iki arkadaş yağmur diner dinmez yemek bulmak için farklı noktalara doğru arayışa geçerler. Ann bir tane elma ağacı bulur ancak elmalardan yediğinde kendisi de ağaca dönüşür. Yarım saat sonra arkadaşını bulmak için oraya gelen Mary ormandan bir ses duyar. Ses, arkadaşının bir ağaca dönüştüğünü hangi ağacın Ann olduğunu bulmak için tek şansının olduğunu yoksa arkadaşının sonsuza kadar ağaç olarak kalacağını söylemektedir. Mary hangi ağacın arkadaşı olduğunu nasıl bulur?

8 / 15 CEVAPLAR Küçük kız aldığı sözün ardından mumu söndürür ve ölüm bir daha hiç dönmez.

9 / 15 Paul merdivenin ilk basamağındadır.

10 / 15 25 Fahrenheit, -3 santigrat karşılığına geldiği için o kovadaki su buz formundadır. Dolayısıyla atılan madeni para dibi göremez.

11 / 15 Her gün bir önceki günün iki katı büyüyorsa 9. gün bahçenin yarısını, 10. gün tamamını kaplar.

12 / 15 Odadakilerden birinin kafasına konulan elma 9 kişi tarafından görülürken sadece bir kişi tarafından görülemez.

13 / 15 Caddenin farklı yönlerden gelen araçlar farklı hızlarda gitse bile aynı noktada yan yana gelebilir.

14 / 15 Yarım saat önce yağmur yağdığı için diğer ağaçlar ıslak sadece arkadaşının dönüştüğü ağaç kurudur. Kuru ağacı seçer.