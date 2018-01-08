Hangisinin anneleri olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Fit vücudu ve giydiği kıyafetlerle her ortamda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Werdell, kızlarının en yakın arkadaşları olduğunu söyledi.

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'İnsanlar her zaman 'Siz kardeş misiniz?' diye soruyor. Hatta bazıları Jazmyne'in benim annem olduğunu düşünüyor. Çünkü o çok uzun. Fakat bazen benim kızlarımı taklit ettiğimi söyleyenlerle de karşılaşıyorum.' diyen Natalie'nin ve kızlarının sosyal medya paylaşımları...