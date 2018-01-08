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Hangisinin anneleri olduğunu tahmin edebildiniz mi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 11:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Natalie, Jazmyne ve Tamika Wardell'ın sosyal medya paylaşımları görenleri hayrete düşürüyor. 45 yaşındaki Natalie'nin Jazmyne ve Tamika'nın anneleri olduğuna kimse inanamıyor.

Kimse anne-kız olduklarına inanmıyor

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21 ve 19 yaşındaki kızlarının yanında ablaları gibi duran Natalie, herkesi kendisine hayran bırakıyor.
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Fit vücudu ve giydiği kıyafetlerle her ortamda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Werdell, kızlarının en yakın arkadaşları olduğunu söyledi.
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Her hafta sonu birlikte etkinliğe katılmayı ihmal etmeyen üçlü özellikle araba ve müzik festvallerini kaçırmıyor.
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'İnsanlar her zaman 'Siz kardeş misiniz?' diye soruyor. Hatta bazıları Jazmyne'in benim annem olduğunu düşünüyor. Çünkü o çok uzun. Fakat bazen benim kızlarımı taklit ettiğimi söyleyenlerle de karşılaşıyorum.' diyen Natalie'nin ve kızlarının sosyal medya paylaşımları...
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Anne Natalie Wardell (45 yaşında) solda, Tamika Wardell (19 yaşında) ortada ve Jazmyne Wardell (21 yaşında) sağda
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sosyal medya anne

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