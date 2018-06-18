Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!

Bu durumun mağdurlarından olan genç adam da Dünya Kupası'nı yerinde izleme hayalinden mahrum kalan kişilerden. Fakat talihsiz adamın can arkadaşı onu bu eğlenceden mahrum bırakmamakta kararlı olunca bakın ortaya nasıl görüntüler çıkmış.

Karısından izin alamayınca Dünya Kupası'na maketi gitti

1 / 22 Üzerinde duran kocaman Meksika şapkasının altında uyuklayan bu adam kim dersiniz?

2 / 22 Dünya Kupası için Rusya'ya gitmek isteyen ancak eşinden izin alamadığı için bu hayalinden vazgeçmek zorunda kalan genç adama arkadaşları büyük bir sürpriz yaptı.

3 / 22 Adamın gerçek boyutlarda bir kartonetini yaptırarak yola çıkan arkadaşları Rusya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nın en renkli görüntülerinden bazılarına konu oldular.

4 / 22 Arkadaşlarıyla birlikte kupa etkinliklerinin çoğun katılan adam etraftaki taraftarların da ilgi odağı oldu. Herkes kartonetle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

5 / 22 Genç adam izlediği maçlardan yorulunca otel lobisinde dinlenmeye çekilmiş.

6 / 22 Eşini Rusya'ya yollamayan kadının bu öpücüklü fotoğraflara ne tepki vereceği ise merak edildi...

7 / 22 Adam Dünya Kupası'na bu şekilde olsa da katılabildiği için mutlu mudur dersiniz?

8 / 22 Genç adamın fotoğrafı hangi durumda çekilirse çekilsin hiç değişmeyen yüz ifadesi gülüşmelere yol açtı.

9 / 22

10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22