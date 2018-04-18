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'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

İngiltere'de polis memuru olarak çalışan 33 yaşındaki kadın, 7 ay boyunca hasta olduğunu söyleyerek izin aldı.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çeviren Leanne Carr'ın herkesi kandırdığı iddia edildi.

Leanne Carr herkesi böyle kandırmış

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İngiltere'de bir polis memurunun paylaştığı fotoğraflar başına iş açtı.
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İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde polis olarak görev yapan Leanne Carr, strese bağlı bir hastalık nedeniyle izine ayrıldı.
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7 ay boyunca işine dönmeyen Carr’ın arkadaşları, 33 yaşındaki kadını hasta zannediyordu.
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Ancak gerçek, bir meslektaşının Carr’ın sosyal medya hesabındaki hareketliliği fark etmesiyle ortaya çıktı.
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Ocak ayından işinin başına dönen arkadaşının sosyal medya hesabına bakan bir polis, kadının lüks tatillere çıktığını gördü.
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Durumu üst birimlere bildiren polis, hastalık nedeniyle izne çıkan iş arkadaşının yalan söylediğini iddia etti.
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Olayın İngiliz basınında yer almasının ardından Lincolnshire polis sözcüsü açıklamada bulundu. Hastalık izni alan çalışanlarının tatile çıkmasında bir engel olmadığını söyleyen sözcü, konuyla ilgili soruşturmanın yapıldığını söyledi.
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Carr’ın ismini vermek istemeyen meslektaşlarından biri, yaptığı açıklamada, “Leanne, herkesi yalan söyledi. Tayland’a ya da Avusturya Alpleri’nde tatil yaparken hiç de stresli ve hasta görünmüyordu” dedi.
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Leanne Carr polis izin hastalık

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