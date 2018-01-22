Hatay sınırında son durum roketler evleri mahvetti

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 22.01.2018 14:01 |6 saat önce

Zeytin Dalı harekatı 3. günde devam ederken sınırda da bekleyiş sürüyor. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi. Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Sınırda tüm bunlar yaşanırken, Kilis ve Hatay'a yapılan roketli saldırılar sonucu hasar alan evlerin tespiti yapıldı ve zarar vatandaşlar tarafından giderilmeye çalışıldı. İşte sınırdaki son durum...

İşte sınırda son durum, son fotoğraflar

1 / 47 Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin’e doğru top atışları yapılırken Azez bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile YPG'liler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

2 / 47 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği ’Zeytin Dalı Harekatı’, 3’üncü gününde kara operasyonuyla devam ediyor.

3 / 47 Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda ’M60T’ tankı art arda sıralandı.

4 / 47 Bu sabah Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi.

5 / 47 Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO’ya bağlı birlikler de bulunuyor.

6 / 47 Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin’e doğru top atışları yapılırken, Azez bölgesinde ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

7 / 47 Hatay’ın Hassa ilçesi Yarım Aktepe mevkisinde sınırın sıfır noktasında bulunan Sakız Karakolundan bazı tankların atış yaptığı duyuldu.

8 / 47 Yarım Aktepe mevkiinde ise Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu’na bağlı güçler olası bir takviye için hazır bekletiliyor.

9 / 47 Harekata gece boyuncu Kilis ve Hatay sınırlarından topçu atışıyla destek verildi. Harekata katılacak Türk askerleri ile ÖSO güçlerinin Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasındaki hareketliliği de sabah saatlerinde devam etti.

10 / 47 DHA'nın haberine göre Suriye’nin YPG'li teröristlerin denetimindeki Resulayn kentinden açılan ateş sonucu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, sınırda görevli 1 asker hafif yaralandı. Ateş açılması sonrası askerler tarafından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı.

11 / 47 İşte sınırdan gelen son fotoğraflar...

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18 / 47 VATANDAŞLAR EVLERE BAYRAK ASIYOR Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü kontrolündeki Afrin'den iki günde toplam 19 roket atıldı.

19 / 47 Dünkü saldırılarda her iki bölgede Suriyeli bir sivil hayatını kaybetti, 17’si Suriyeli 54 kişi de yaralandı.

20 / 47 Reyhanlı’da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.

21 / 47 İlçede, inceleme ve hasar tespit çalışmaları gece boyu sürdü.

22 / 47 Bir yandan Reyhanlı Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları temizlerken vatandaşlar da iş yerlerindeki zararı gidermeye çalıştı.

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