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Hava ile çalışan otomobil yaptılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

Kahire’deki Helwan Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren bir grup öğrenci sıkıştırılmış oksijen ile çalışan otomobillerini tanıttı.

Dünya basını Mısırlı öğrenciler tarafından üretilen otomobili konuşuyor. Zira henüz prototip seviyesinde olan araç hava ile çalışıyor.

Hava ile çalışan otomobil yaptılar

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Kahire’deki Helwan Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren bir grup öğrenci sıkıştırılmış oksijen ile çalışan otomobillerini tanıttı.
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Yaklaşık 7 bin 500 TL’ye mal olan araç saate 40 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.
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Öğrenciler bir dizi yenilik sonrası tek kişilik aracın 100 kilometre maksimum hıza çıkabileceği görüşünde.
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Söz konusu otomobilin tek seferde kat edebildiği maksimum uzaklık ise sadece 30 kilometre.
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Go-kart'ı anımsatan aracın geliştirildiği ülkede ciddi bir enerji krizi yaşanıyor.
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Ülke basına açıklamalarda bulunan aracın mucitlerinden Mahmoud Yasser, geliştirdikleri otomobilin yakıt sorununa çözüm bulacağı iddiasında.
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Anahtar Kelimeler:
Kahire otomobil Helwan Üniversitesi

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