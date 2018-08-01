Havalimanlarında karşılaşılan en garip anlar

Sizin de yolunuz bir havalimanına düşerse çevrenize dikkatli baktığınızda bu tarz anlardan bazılarına tanık olabilirsiniz. İşte havalimanlarında kaydedilen en garip manzaralar.

Havalimanındaki garip insanlar

1 / 19 Robotların ayakları için güzel bir bakım.

2 / 19 Dinlenmenin alternatif yöntemleri...

3 / 19 Eğlenceli bir yolculuk için son hazırlıklar

4 / 19 Bilgisayarından film izleyen adama eşlik eden minikler.

5 / 19 Bu ne tatlı bir kavuşma!

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7 / 19 'Yeni nesil' ve teknoloji bağımlılığı

8 / 19 Biyonik elin şarjı biterse...

9 / 19 Tekerlekli sandalye havalimanlarında büyük kolaylık sağlayabilir.

10 / 19 8 yaşındaki bir çocuğun havalimanı personelini gözetlemesi için bıraktığı 'ajanı'

11 / 19 Havalimanlarında uyumanın talihsiz sonuçları olabilir.

12 / 19 Uçağa yetişmenin en hızlı yöntemini bulmuş baba-kız

13 / 19 Telefonunu şarj etmek için en uygun yeri bulmuş.

14 / 19 Bu yolculuk minik arkadaşı pek memnun etmemiş.

15 / 19 "458 gündür bu anı bekliyoruz" - Bagajın gelmesi biraz uzun sürmüş gibi bir poz

16 / 19 "Bu çanta silah, bomba, büyük bir bıçak ve uyuşturucu taşıyor" - Havalimanı güvenlik kontrolü sırası

17 / 19 Bu kuleyi dikmeyi başaran personeli de tebrik etmek lazım!

18 / 19 Neden böyle bir stili olduğunu sorduklarında "çünkü canım istedi" diye yanıt veren nev-i şahsına münhasır havalimanı karakteri.