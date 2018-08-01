HABER

Havalimanlarında karşılaşılan en garip anlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

İnsanın olduğu her yer ilginç manzaralarla karşılaşma potansiyelini taşıyor. Ancak ayrılık, kavuşma, telaş, hüzün, yorgunluk ve daha bir sürü duygunun aynı anda yaşandığı her gün binlerce kişinin gelip geçtiği havalimanları ilginç olaylara gebe yerler arasında şüphesiz en üst sıralarda yer alıyor.

Sizin de yolunuz bir havalimanına düşerse çevrenize dikkatli baktığınızda bu tarz anlardan bazılarına tanık olabilirsiniz. İşte havalimanlarında kaydedilen en garip manzaralar.

Havalimanındaki garip insanlar

1 / 19

Robotların ayakları için güzel bir bakım.
2 / 19

Dinlenmenin alternatif yöntemleri...
3 / 19

Eğlenceli bir yolculuk için son hazırlıklar
4 / 19

Bilgisayarından film izleyen adama eşlik eden minikler.
5 / 19

Bu ne tatlı bir kavuşma!
6 / 19

7 / 19

'Yeni nesil' ve teknoloji bağımlılığı
8 / 19

Biyonik elin şarjı biterse...
9 / 19

Tekerlekli sandalye havalimanlarında büyük kolaylık sağlayabilir.
10 / 19

8 yaşındaki bir çocuğun havalimanı personelini gözetlemesi için bıraktığı 'ajanı'
11 / 19

Havalimanlarında uyumanın talihsiz sonuçları olabilir.
12 / 19

Uçağa yetişmenin en hızlı yöntemini bulmuş baba-kız
13 / 19

Telefonunu şarj etmek için en uygun yeri bulmuş.
14 / 19

Bu yolculuk minik arkadaşı pek memnun etmemiş.
15 / 19

"458 gündür bu anı bekliyoruz" - Bagajın gelmesi biraz uzun sürmüş gibi bir poz
16 / 19

"Bu çanta silah, bomba, büyük bir bıçak ve uyuşturucu taşıyor" - Havalimanı güvenlik kontrolü sırası
17 / 19

Bu kuleyi dikmeyi başaran personeli de tebrik etmek lazım!
18 / 19

Neden böyle bir stili olduğunu sorduklarında "çünkü canım istedi" diye yanıt veren nev-i şahsına münhasır havalimanı karakteri.
19 / 19

"Rebecca, ben senin babanım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havalimanı garip yolcu

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle yetenek görmediniz

Böyle yetenek görmediniz

13 bin 500 liralık telefon görücüye çıktı

13 bin 500 liralık telefon görücüye çıktı

Eşi için yaptığına kimse inanamıyor

Eşi için yaptığına kimse inanamıyor

Dalga dalga yayılıyor!

Dalga dalga yayılıyor!

Aç leopar hayatının hatasını yaptı

Aç leopar hayatının hatasını yaptı

Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.