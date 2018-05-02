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Bebeği karada, kendi deniz sefasında!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

Eşi Travis Scott ile birlikte Bahamalar'a giden Kylie Jenner, yat turunda yakalandı.

  1. doğum gününü kutlamak için gittikleri tatilde objektiflerden kaçamayan Kylie Jenner'ın havlusundan ayrılamadığı anlar objektiflere saniye saniye yansıdı.

Kylie Jenner yine yakalandı

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Geçtiğimiz günlerde bebeğini evde bırakıp festivale gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Kylie Jenner, bu kez de yat gezisinde objektiflere yakalandı.
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Çiçeği burnunda anne, tekrar eleştiri oklarının hedefi haline gelmemek için kendisini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.
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Yine foto muhabirlere yakalanan Kylie Jenner, bebeğini dadısı ile karada bırakıp yat turu yaptı.
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Denizden çıktıktan sonra bir an olsun havlusunu bırakmayan Kylie Jenner'ın bu tavrı doğum kilolarından hala kurtulamadığı yönünde yorumlar yapılmasına sebep oldu.
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İşte Kylie Jenner'ın yeni kaçamağından objektiflere yansıyanlar...
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KYLIE JENNER'I TOPA TUTTULAR

KYLIE JENNER'I TOPA TUTTULAR
Kylie Jenner, minik Stormi'yi 2,5 ay önce dünyaya getirdi. Ama bu durum Kaliforniya'daki festivale gitmesini engellemedi.
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Bebeğini evde bırakıp eğlenmeye giden Kylie, bir anda kendisini annelik iç güdülerinin eleştirildiği atmosferin içerisinde buldu.
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Kafasındaki parlak pembe peruğu gösterirken oldukça mutlu görünen Kylie, söylenenlere; 'Ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim' şeklinde cevap verince daha da fazla eleştirildi.
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İşte Kylie Jenner'a yapılan eleştirilerden bazıları:
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'Eğer parti yapmak istiyorsanız, hamile kalmayın.'
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'Cinsel ilişki sırasında korunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir durum.'
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'Kylie Jenner, Coachella'da keyifli bir hafta sonu geçirebilmek için yeni doğmuş bebeğini bırakabiliyor.'
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'Beni şaşırtan bir durum olmadı. Kylie Jenner'dan bu davranışı bekliyordum.'
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Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner bebek Tatil

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