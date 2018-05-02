Bebeği karada, kendi deniz sefasında!

doğum gününü kutlamak için gittikleri tatilde objektiflerden kaçamayan Kylie Jenner'ın havlusundan ayrılamadığı anlar objektiflere saniye saniye yansıdı.

Kylie Jenner yine yakalandı

1 / 32 Geçtiğimiz günlerde bebeğini evde bırakıp festivale gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Kylie Jenner, bu kez de yat gezisinde objektiflere yakalandı.

2 / 32 Çiçeği burnunda anne, tekrar eleştiri oklarının hedefi haline gelmemek için kendisini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

3 / 32 Yine foto muhabirlere yakalanan Kylie Jenner, bebeğini dadısı ile karada bırakıp yat turu yaptı.

4 / 32 Denizden çıktıktan sonra bir an olsun havlusunu bırakmayan Kylie Jenner'ın bu tavrı doğum kilolarından hala kurtulamadığı yönünde yorumlar yapılmasına sebep oldu.

5 / 32 İşte Kylie Jenner'ın yeni kaçamağından objektiflere yansıyanlar...

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12 / 32 KYLIE JENNER'I TOPA TUTTULAR Kylie Jenner, minik Stormi'yi 2,5 ay önce dünyaya getirdi. Ama bu durum Kaliforniya'daki festivale gitmesini engellemedi.

13 / 32 Bebeğini evde bırakıp eğlenmeye giden Kylie, bir anda kendisini annelik iç güdülerinin eleştirildiği atmosferin içerisinde buldu.

14 / 32 Kafasındaki parlak pembe peruğu gösterirken oldukça mutlu görünen Kylie, söylenenlere; 'Ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim' şeklinde cevap verince daha da fazla eleştirildi.

15 / 32 İşte Kylie Jenner'a yapılan eleştirilerden bazıları:

16 / 32 'Eğer parti yapmak istiyorsanız, hamile kalmayın.'

17 / 32 'Cinsel ilişki sırasında korunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir durum.'

18 / 32 'Kylie Jenner, Coachella'da keyifli bir hafta sonu geçirebilmek için yeni doğmuş bebeğini bırakabiliyor.'

19 / 32 'Beni şaşırtan bir durum olmadı. Kylie Jenner'dan bu davranışı bekliyordum.'

20 / 32 Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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