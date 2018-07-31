Genelde havuzlarda kullanılan ana kimyasal klorun az olması virüs ve bakterilerin üremesine neden oluyor. Buna bağlı olarak enfeksiyon, cilt, sindirim ve idrar yolu hastalıkları ortaya çıkabiliyor.

Havuzlardan hastalık kapmamak için 10 ipucu

1 / 12 Peki havuza girenlerin neye dikkat etmesi gerekiyor.

2 / 12 Havuzlarda bulaşan hastalıklardan kurtulmanın çeşitli yolları vardır.

3 / 12 Örneğin havuz girmeden önce ve sonra mutlaka duş alınmalı.

4 / 12 Havuzdan sonra iyice durulanın ve mayonuzu değiştirin.

5 / 12 Dar giysilerden uzak durun.

6 / 12 Hepatit A ve B aşısı olmayan çocukları havuza sokmayın.

7 / 12 Ateşli hastalık veya ishal olanların havuza girmemesi gerekiyor.

8 / 12 Suya tükürmeyin ve tükürenleri mümkün olduğu kadar uyarın.

9 / 12 Havuzda su yutmayın.

10 / 12 Cildinizde yara varsa havuza girdikten sonra bunları su ve sabunla temizleyin.

11 / 12 Göz enfeksiyonunun önüne geçmek için su altı gözlüğü veya maske kullanılması da öneriliyor. Ayrıca havuza girerken bone kullanmayı da ihmal etmeyin.